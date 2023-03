Amazon QLED-TV für 399 Euro: neue Fire-TV-Fernseher mit riesigen Einführungs-Rabatten

Bislang gab es einen Fire-TV nur von Drittherstellern, doch das ändert sich jetzt. Amazon hat eine neue Fernseher-Linie angekündigt, in Größen von 32 Zoll bis 65 Zoll. Der Amazon Fire TV 2, Fire TV 4 und Fire TV Omni QLED bieten vollen Zugriff auf smarte Inhalte von Amazon, Netflix & Co. sowie Alexa-Sprachsteuerung. Zum Start lockt der Versandriese mit tollen Einführungsangeboten. So lässt sich ein QLED-Fernseher schon für 399 Euro kaufen.

Amazon Fire TV für kurze Zeit mit großen Einführungs-Rabatten

Die Auswahl an neuen Amazon-Fernsehern reicht vom 720p-Fernseher mit 32 Zoll, der sich etwa fürs Kinderzimmer eignet, bis zum 65-Zoll-QLED-TV für das Wohnzimmer. Während die Fernseher Amazon Fire TV 2 und Fire TV 4 am 12. April erscheinen, kommen die Amazon Fire TV Omni QLED am 1. Juni auf den Markt.

Alle neuen TV-Geräte des Versandriesen lassen sich derzeit mit Rabatten von bis zu 36 % vorbestellen. Das Einführungsangebot gilt jedoch nur bis 11. April, 9 Uhr. Wir haben die neuen Smart-TVs von Amazon nachfolgend zusammengestellt.

Was bietet die neuen Smart-TVs von Amazon

Basierend auf den bekannten Eigenschaften von Fire TV wurde das Design für die neuen Smart-TVs von Amazon, wie den 43-Zoll-QLED-TV für 399 Euro, überarbeitet, um es individueller, schneller und einfacher zu gestalten. Neue Funktionen wie ein vereinfachtes Hauptmenü, eine Suchfunktion, Profile und die sprachgesteuerte Bedienung mit Alexa sind Teil dieses umfassenden Design-Updates.

Das Hauptmenü ist nun zentral auf dem Bildschirm positioniert und ermöglicht einen raschen Zugriff auf bevorzugte Anwendungen, Sender und häufig genutzte Funktionen. Statt Apps durchklicken und durchsuchen zu müssen, ist es nun möglich, einfach über unterstützte Anwendungen zu scrollen und die Inhalte schnell zu erfassen, wodurch sie bei Bedarf umgehend gestartet werden können.

Das Alexa-Erlebnis wurde optimiert, um den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Unterhaltung zu bieten. Durch Sprachbefehle kann man nun direkt zu bestimmten Bereichen navigieren, beispielsweise mit „Alexa, gehe zu Live“ oder „Alexa, gehe zu Suchen“.

Im Hauptmenü wurde ein neuer Bereich namens „Alexa entdecken“ hinzugefügt, der es ermöglicht, Alexa mit Fire TV kennenzulernen und auszuprobieren. Hier können Nutzer Rezepte finden, Wetterberichte abrufen, Sportergebnisse einsehen und vieles mehr.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben neuem Fire TV

Wer sich neben den neuen Fire-TVs für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.