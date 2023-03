Windows 10: Optionales Update behebt fiesen USB-Fehler – so installieren Sie es

Microsoft hat das Update KB5023773 an alle Windows-10-Nutzer ausgespielt – allerdings nur als optionales Update, sodass es sich nicht automatisch installiert. Sie können den Download-Vorgang aber manuell anstoßen.

Das Update KB5023773 ist ein optionales, Nicht-Sicherheits-Update, das in erster Linie der Fehlerbehebung dient. In diesem Fall wird ein Problem behoben, durch das Windows 10 USB-Drucker fälschlicherweise als Multimedia-Geräte registriert. Außerdem gibt es noch eine Reihe weiterer Änderungen, die aber nur die Version 20H2 von Windows 10 Enterprise Multi-Session, Windows 10 Enterprise and Education und Windows 10 IoT Enterprise betreffen. Also Windows-Versionen, die kaum von Privatanwendern genutzt werden. Eine Übersicht über alle Änderungen finden Sie auf der Microsoft-Website (nur in englischer Sprache).

Da es sich um ein optionales Update handelt, startet der Installationsprozess nicht von alleine. Der Patch ist auch derzeit noch als Preview deklariert, Sie sollten es also nur installieren, wenn Sie von dem USB-Problem betroffen sind. Die jetzt verfügbare Version sollte zwar deutlich stabiler sein als die Preview-Builds, die über das Microsoft-Insider-Programm an Beta-Tester ausgespielt wird, auf Nummer sicher gehen Sie aber, wenn Sie den nächsten Patchday abwarten.

Hinweis: Die nicht sicherheitsrelevanten Preview-Releases der kommenden Updates werden ab April 2023 in der jeweils vierten Woche im Monat ausgespielt.

Wenn Sie das Update KB5023773 jetzt schon installieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen, dann klicken Sie auf “Update und Sicherheit”, dann auf “Windows Update”. Unter “Optionale Updates anzeigen” finden Sie den Eintrag, über den Sie die Aktualisierung herunterladen und installieren können.

Alternativ können Sie das Update auch über den Windows Update Catalog herunterladen. Suchen Sie die passende Version für Ihr Windows-System aus und klicken Sie auf herunterladen, anschließend führen Sie die msu-Datei aus, um das Update zu installieren.

