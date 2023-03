Whatsapp: Zwei spannende Neuerungen

Wer Whatsapp auf Windows-Rechnern nutzt, kann sich jetzt einen verbesserten Client herunterladen. Android-Nutzer der Betaversion von Whatsapp können außerdem Umfragen gestalten, die nur eine Antwort zu lassen. Die Details.

Windows-Desktop-Client: Schneller und verbesserte Anrufe

So entwickelte Whatsapp den Desktop-Client für Windows neu. Der neue Windows-Desktop-Client soll schneller laden und zudem Videokonferenzen mit bis zu acht Personen sowie Audio-Gruppenanrufe mit bis zu 32 Personen zulassen. Diese Obergrenzen will Whatsapp in Zukunft noch weiter erhöhen.

Laut WABetainfo soll die neue Windows-Anwendung weniger Ressourcen auf dem Windows-PC belegen. Die Oberfläche des neuen Windows-Clients soll zudem der Smartphone-Version ähneln. Whatsapp verspricht außerdem eine schnellere Geräteverknüpfung und eine bessere Synchronisierung zwischen den Geräten sowie neue Funktionen wie Link-Vorschauen und Sticker.

Download: Diesen neuen Windows-Client liefert Whatsapp ab sofort an die Benutzer aus, wie das Unternehmen in seinem Weblog mitteilt. Sie können sich das neue Whatsapp für Windows hier aus dem Windows-Store kostenlos herunterladen. Es läuft auf Windows ab Windows 10-Version 18362.0.

Für Whatsapp-Nutzer auf Android-Tablets gibt es zudem eine neue Betaversion. Für Mac-Nutzer entwickelt Whatsapp ebenfalls eine neue Version, diese habe aber noch frühen Betastatus.

Mehr zum Windows-Client von Whatsapp lesen Sie in diesen Meldungen:

Whatsapp für Windows steht zum Download bereit – der entscheidende Vorteil

Whatsapp: Windows-App braucht kein Smartphone mehr

Whatsapp Beta für Android

Benutzer der Whatsapp-Betaversion für Android können wiederum eine neue Umfragefunktion testen. Das fand WABetainfo heraus. Dabei handelt es sich um ein Umfrageformular, bei dem sich der Teilnehmer für eine Antwort entscheiden muss. Dieses neue Umfrage-Tool können Nutzer der Whatsapp App für Android 2.23.7.4 ausprobieren.

Dieses Umfrageformular ist schon länger in der Entwicklung und kann auch schon von Whatsapp-Beta-Testern für iOS ausprobiert werden.

Falls Sie die Betaversion von Android testen und die neueste Betaversion installiert haben, Sie diese neue Option aber noch nicht für Umfragen verwenden können, so sollten Sie etwas Geduld aufbringen. Whatsapp rollt die neue Umfrageoption nach und nach an die Betatester aus.