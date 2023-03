Windows-10-Key für unter 10 Euro kaufen: Das sollten Sie wissen, bevor Sie zuschlagen

Mit dem Internet kam der digitale Softwarehandel. Schon Sekunden nach einem Onlinekauf landet die Seriennummer samt Downloadlink im E-Mail-Postfach. Und das zu konkurrenzlos günstigen Preisen. Auch wenn Windows 10 vermeintlich kostenlos ist, benötigen Sie einen gültigen Lizenzschlüssel – entweder von Windows 7 oder 8.x oder eben explizit für Windows 10 gekauft.

Das sind die besten Angebote

Die Google-Suche nach Bestpreisen für Windows 10 („windows 10 pro key“) bringt zahlreiche Treffer. Wir können an dieser Stelle nicht beurteilen, inwieweit es sich um legale Lizenzen handelt. Wir haben jedoch einen Testkauf gestartet.

Christoph Hoffmann

Der bei Ebay für 7,95 Euro (!) gekaufte Produktschlüssel für Windows 10 Pro kam Sekunden nach der Bezahlung. Die Installation von Windows 10 Pro und die anschließende Aktivierung klappte problemlos.

Aktuelle Preise für Windows 10 Pro (64 Bit):

Das müssen Käufer von Windows-10-Billigkeys wissen

Der Europäische Gerichtshofs entschied schon vor mehr als 11 Jahren mit dem Aktenzeichen C-128/11, dass gebrauchte Software weiterverkauft werden darf. Das Urteil gilt auch für Programme, die ohne Datenträger als Download verkauft und dann nur über eine gültige Lizenz aktiviert werden. Selbst der Verkauf von Produktschlüsseln aus einer Volumenlizenz ist grundsätzlich legal. Das hat der Bundesgerichtshof im Dezember 2014 sogar bestätigt.

Der Kauf ist also legal und was ist mit der Nutzung? Steht im Angebotstext etwa „Sie kaufen hier einen Produktschlüssel, keine Lizenz“, erwerben Sie kein Nutzungsrecht an der Software. Windows lässt sich zwar mit dem Product Key installieren und aktivieren, ohne Lizenz ist der Einsatz aber nicht legal. Die Erklärung liefert Microsoft:

„Microsoft Product Keys sind keine Lizenzen. Sie dienen nur dazu, einem rechtmäßigen Lizenznehmer rein faktisch die Aktivierung und damit die dauerhafte Nutzung der Software zu ermöglichen. Ein Kunde, der nur einen Product Key und einen Downloadlink erhält, darf die Software nur dann nutzen, wenn er zusammen mit dem Product Key ein tatsächlich bestehendes Nutzungsrecht erwirbt.“

Als Käufer sind Sie auf der sicheren Seite. Das bestätigen auch Rechtsanwälte wie Christian Solmecke von der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke: Die Staatsanwaltschaft könne einzelnen Käufern den Kauf eines offensichtlich illegalen Produktschlüssels nicht nachweisen. Interessant an dieser Stelle: Der inzwischen nicht mehr aktive Händler Lizengo hat Windows-Lizenzen sogar bei Edeka zum Schleuderpreis verkauft, die nicht für den deutschen Markt bestimmt waren und aus Volumenlizenzen stammten.