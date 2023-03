Firefox 111.0.1 beseitigt ärgerliches Problem mit Windows 11

Nach dem Update-Dienstag im März berichten Nutzer von Windows 11 über diverse Probleme, so etwa lahmende SSDs, Ärger mit der Taskleiste oder Bluetooth-Fehler. Sie lassen sich auf das Update KB5023706 zurückführen – wird es deinstalliert, verschwinden die Probleme meist. Auch mit Firefox 111 gibt es ein solches Problem, das Mozilla mit dem Update auf Firefox 111.0.1 beseitigt. Ältere Firefox-Versionen bis 110.0.1 sind offenbar nicht betroffen, auch Windows 10 nicht.

Wer nach der Installation des Windows-Updates KB5023706 Firefox startet, bekommt lediglich ein leeres Windows-Fenster zu sehen. Wird es mit Klick auf die [x]-Schaltfläche geschlossen, meldet Windows, die Anwendung reagiere nicht und sendet einen Fehlerbericht an Microsoft. Startet man Firefox nun erneut, funktioniert der Browser erst einmal wie gewohnt – bis zum nächsten Browser-Neustart. Dann wiederholt sich das Spiel. Startet man Firefox im Safe Mode, funktioniert der Browser normal.

Firefox-Start unter Windows 11 mit leerem Fenster fz

Die Mozilla-Entwickler haben die Fehlerberichte ausgewertet, die sie von Firefox-Nutzern erhalten haben. Sie haben dadurch herausgefunden, dass der Firefox-Permission-Manager ein Timing-Problem beim Laden des Benutzerprofils hat. Offenbar hat eine Änderung in Firefox 111 im Zusammenspiel mit dem Windows-Update KB5023706 die Fehlfunktion ausgelöst. Nach dem Update auf Firefox 111.0.1 sollte zumindest dieses Problem mit KB5023706 behoben sein.

Inzwischen sind neue Versionen des Mail-Programms Thunderbird (102.9.0) und des auf Firefox ESR 102.9.0 basierenden Tor Browsers erschienen. Tor Browser 12.0.4 bringt die aktualisierte Noscript-Version 11.4.18 mit.

An 11. April 2023 will Mozilla Firefox 112 veröffentlichen, am 9. Mai soll Firefox 113 folgen. In beiden Fällen ist am selben Tag auch wieder Patch Day bei Microsoft.