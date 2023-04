Land Rover Defender 90 jetzt als Lego-Modell – mit liebevollen Details

Er lärmt, scheppert und knarzt, wankt durch Kurven, beschleunigt nur schwerfällig, rostet, verbraucht viel Sprit und bietet die Crash-Sicherheit eines Bobbycars. Doch der Land Rover Defender gehört unzweifelhaft zu den kultigsten Fahrzeugen der Automobilgeschichte. 2016 stellte Land Rover die Produktion des Offroad-Klassikers ein; moderne Abgasvorschriften und die Anforderungen an die Crash-Sicherheit machten dem Oldtimer schon lange zu schaffen, auch die neuen Vorgaben für den Fußgängerschutz konnte er nicht mehr erfüllen.

Davon abgesehen war der Defender nie für flotte Autobahnfahrten oder kurvige Landstraßen-Touren gedacht, sondern eben für den harten Geländeeinsatz. Die Verarbeitungsqualität des Defender gab immer Anlass zu Diskussionen und Komfort war für Defender-Fahrer ein Fremdwort. Doch ungeachtet all dieser Mängel und Schwächen war der originale Land Rover Defender Kult. Er stand eben für Abenteuer und Testosteron.

Lego setzt dem Land Rover Defender 90 pünktlich zu dessen 75-jährigem Jubiläum ein Denkmal. Ab dem 4. April 2023, also ab heute, können Sie den Lego-Icons-Classic-Bausatz 10317 kaufen:

Klassischer Land Rover Defender 90 (10317) bei Lego kaufen

Wie immer bei solchen Lego-Sets zu Ikonen der Technik- oder Automobilgeschichte lässt sich der Bauklötzchen-Gigant den Bausatz teuer bezahlen. 239,99 Euro kassiert Lego für das Defender-Modell.

Das Defender-Modell besteht aus 2336 Teilen und wird von Lego für erwachsende Bastler empfohlen. Fertig zusammengesetzt ist der Lego-Geländewagen 16 cm hoch, 16 cm breit und 32 cm lang. Lego beschreibt das Modell folgendermaßen:

Das Set ist eine originalgetreue Nachbildung des Modells von 1983. Die Lenkung und die Federung sind voll funktionstüchtig, und auch das Interieur stimmt bis ins kleinste Detail. Du hast die Wahl: Baue den Land Rover Estate oder rüste das Modell für ein spannendes Offroad-Abenteuer aus.

Als Offroad-Zubehör liegen Feuerlöscher, Benzinkanister, Werkzeugkasten, eine funktionierende Seilwinde, Spritzschutz und Sandbleche bei.

Das “90” in der Modellbezeichnung gibt übrigens den Radstand an. Es handelt sich also um den kürzesten Defender, der seinerzeit erhältlich war.

Wichtig: Der Defender, den Land Rover mittlerweile wieder als Neufahrzeug verkauft, hat mit dem Klassiker nichts außer dem Namen gemeinsam.

