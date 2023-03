Für kurze Zeit: Bosch-Zubehör für Elektrowerkzeuge bis zu 46 % günstiger

Viele haben grüne Elektrowerkzeuge von Bosch oder die blauen Profi-Geräte von Bosch Professional auf der Baustelle oder in der heimischen Werkstatt im Einsatz. Wer hierfür oder für eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber einer anderen Marke einen Bedarf an Zubehör wie Bohrer- und Schrauber-Set oder Sägeblatt hat, profitiert jetzt bei Amazon von günstigen Aktions-Angeboten. Das 50-teilige Bohrer- und Schrauber-Set Bosch X-Line Titanium lässt sich gar mit 46 % Rabatt kaufen. Wir haben die besten Aktions-Deals von Bosch, Bosch Professional, Brüder Mannesmann und Co. zusammengestellt, die jedoch nur für kurze Zeit gelten.

50-teiliges Zubehör-Set von Bosch jetzt 46 % günstiger

Wer Bohrer und Schrauber für Holz, Stein und Metall für seine Bohrmaschine benötigt, der sollte sich das 50-teilige Zubehör-Set X-Line Titanium von Bosch anschauen. Ob Spiralbohrer für Metall, Steinbohrer oder Schrauber-Bits, für alle Standard-Bohrmaschinen und Akkuschrauber von Bosch, Bosch Professional oder anderen Marken ist das Bohrer- und Schrauber-Set geeignet. Im Rahmen einer Amazon-Aktion bekommt man das Zubehör-Set samt X-Line-Koffer für nur 18,60 Euro – eine Ersparnis von 46 % zum regulären Preis. Das Angebot des Versandriesen gilt jedoch nur für kurze Zeit.

Amazon-Aktion: Weitere Zubehör-Deals von Bosch & Co.

Neben dem 50-teiligen Bohrer- und Schrauber-Set von Bosch bietet die Amazon-Aktion noch weitere spannende Zubehör-Angebote mit tollen Rabatten. Ob Metallbohrer-Set von Bosch Professional, Hammerbohrer-Set von kwb oder Stichsägeblatt-Set von Bosch, bis zu 44 % lassen sich im Vergleich zu den regulären Preisen sparen. Profi-Handwerkern und ambitionierten Heimwerkern möchten wir überdies den Alu-Werkzeugtrolley von Brüder Mannesmann ans Herz legen, der mit 159-teiligem Zubehör-Set im Rahmen der Amazon-Aktion für kurze Zeit zum Spar-Preis erhältlich ist.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben Zubehör von Bosch & Co.

Wer sich neben dem 59-teiligen Bosch- und Schrauber-Set von Bosch und weiteren Zubehör-Deals für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.