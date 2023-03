So steigen Sie in ChatGPT ein: Workshops, Videos, Bücher und Seminare

Die Frage „Was ist ChatGPT und wo sind die Vorteile?“ lassen wir die Microsoft-Suchmaschine Bing beantworten:

„ChatGPT ist ein neuronales Netzwerk-Modell, das von OpenAI entwickelt wurde, um Chatbots und andere Textgenerierungssysteme zu verbessern. Es ist eine Weiterentwicklung des bekannten GPT-Modells (Generative Pre-training Transformer) und wurde speziell für Chat-Anwendungen optimiert. Einer der größten Vorteile von ChatGPT ist die Zeitersparnis durch Automatisierung. Durch die Verwendung von ChatGPT können repetitive Aufgaben schneller erledigt werden, was die Effizienz erhöht. Es ermöglicht auch eine schnellere Anpassung an sich schnell ändernde Anforderungen im digitalen Marketing.“

Okay. Sie wissen jetzt nicht nur, was sich hinter ChatGPT verbirgt, sondern auch gleich, was es zu leisten imstande ist – zumindest einen Bruchteil davon. Denn tatsächlich kann ChatGPT weit mehr als nur Fragen zu beantworten.

Bei Youtube gibt es einige gut gemachte Videos, die Sie sich für einen ersten Einstieg ansehen sollten:

ChatGPT Tutorial auf Deutsch – Anleitung für Anfänger (26:45 Minuten)

ChatGPT Tutorial für Anfänger – Das MUSST du können (11:41 Minuten)

Was ist ChatGPT? Grundkurs mit 5 Beispielen (20:11 Minuten)

Das Internet ist voll mit Anleitungen und Büchern

ChatGPT kann Ihnen auch bei der täglichen Arbeit helfen. Wer schon unzählige Stunden mit Excel verbracht hat, wird sich über die Unterstützung von ChatGPT freuen. Eine Suche liefert einige interessante Videos bei Youtube ­­– schauen Sie einfach selbst.

Wir haben auch schon darüber berichtet, wie Sie der Microsoft 365 Copilot zukünftig bei der Arbeit mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams unterstützen kann.

Bei Amazon gibt es einen Schwung Bücher (Print & Kindle), die erst in den letzten Wochen aufgelegt wurden und entsprechend aktuell sind:

Einstieg in ChatGPT: Künstliche Intelligenz verstehen und nutzen: Ein praktischer Ratgeber für Einsteiger

Schummeln (Schreiben) mit ChatGPT: Texte verfassen mit künstlicher Intelligenz für Schule, Uni und Beruf

Der ChatGPT Millionär: Geld verdienen im Internet war noch nie so einfach

Kostenpflichtige Online-Kurse: Das Angebot wächst schnell

Bei Udemy gibt es einige interessante Online-Kurse, die gleichermaßen Privatnutzer und Unternehmen fit mit ChatGPT machen wollen.

Der Kurs „ChatGPT: Der komplette ChatGPT Kurs vom Anfänger zum Profi“ kostet stolze 94,99 Euro und liefert in 29 Lektionen (Gesamtlaufzeit knapp 2,5 Stunden) eine umfassende Einführung. Der Autor Mark Kalnitski gibt nach eigener Aussage mehr als 60 Tipps, um mit ChatGPT Geld zu verdienen und ein passives Einkommen aufzubauen. Gut: Einige Lektionen gibt es als kostenlose Vorschau.

Christoph Hoffmann

Im „ChatGPT Meisterkurs: Die komplette Anleitung“ vermittelt Bastian Diers in rund 6,5 Stunden, wie sich ChatGPT für SEO, E-Commerce und Übersetzungen eignet und wie sich damit Blogartikel, Websites, Landingpages, Produktbeschreibungen und Bücher erstellen lassen. Der Preis von 19,99 Euro ist fair.

Für 54,99 Euro gibt es den einstündigen Kurs „ChatGPT: Geheime Methoden um mit ChatGPT Geld zu verdienen“. Laut Eigenbeschreibung lernen Sie, wie Sie ChatGPT nutzen, um Einkommen zu erzielen und Ihre Arbeit damit zu erledigen.

Einen Schritt weiter gehen Online-Tagesseminare: Bei der Haufe Akademie können Sie für knapp 820 Euro das Training „Die ChatGPT-Revolution – Bedienung, Einsatzfelder, Geschäftsmodelle“ buchen.

Ähnliche Tages-Seminare gibt es bei 121Watt (545 Euro) und Incas Training (583 Euro).

Gleich drei Tage dauert das Seminar bei IT-Schulungen.com, das sich an Entwickler, IT-Verantwortliche, Führungskräfte und alle Personen mit Interesse an künstlicher Intelligenz, Automatisierung und effektiverem Arbeiten richtet. Der Preis: Knapp 2.017 Euro pro Person.

Die ARD.ZDF Medienakademie („ChatGPT und Co. – KI nutzen ohne Programmierkenntnisse“) verlangt für zwei Präsenztage, gefolgt von fünf E-Learning-Einheiten á 60 Minuten insgesamt 880 Euro.