The Last of Us: Making-Of zur Serie im Sky-Youtube-Kanal

Zum Abschluss der ersten Staffel von “The Last of Us“ hat Sky heute ein Making-Of zur Serie veröffentlicht. Das 30-minütige Video steht ab sofort über den Youtube-Kanal von Sky zum Abruf bereit. Der Clip ist außerdem on Demand über Sky Q abrufbar.

“The Last of Us” Making Of (Das Video hat eine Altersbeschränkung und ist aus diesem Grund nur auf Youtube verfügbar.)

Das Making-Of wirft einen Blick hinter die Kulissen von “The Last of Us“ und zeigt die Entstehungsgeschichte der Serie zum Spiel. Im Clip gibt es außerdem Szenen von den Dreharbeiten an unterschiedlichen Schauplätzen sowie Interviews mit den beiden Hauptdarstellern Pedro Pascal und Bella Ramsey sowie der Crew. Zu Wort kommen auch die ausführenden Produzenten Craig Mazin und Neil Druckmann, die Darsteller Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandridge, Rutina Wesley, Ashley Johnson, Jeffrey Pierce und Storm Reid. Das Making-Of zeigt zudem, wie Special-Effects-Künstler die Infizierten zum Leben erweckt haben. Die Doku ist in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Gefährliche Reise durch die USA

Die Geschichte von “The Last of Us“ basiert auf dem gleichnamigen Videospiel aus dem Jahr 2013. Zwanzig Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation durch eine Pilz-Krankheit machen sich der abgehärtete Joel und die 14-jährige Ellie auf den gefährlichen Weg quer durch die USA. Die beiden entwickeln durch den gemeinsamen Kampf ums Überleben schon bald eine tiefe Freundschaft. Auf ihrem Weg treffen sie immer wieder auf andere Überlebende, deren Geschichten ebenfalls beleuchtet werden. Als ausführende Produzenten und Drehbuch-Autoren fungierten sowohl der Videospiel-Schöpfer Neil Druckmann als auch Craig Mazin (“Chernobyl“).

Staffel 2 bereits in Planung

Die komplette erste Staffel mit neun Episoden ist ab sofort über den Streamingdienst WOW und über Sky Q verfügbar. Staffel 2 von “The Last of Us“ ist bei HBO bereits in Planung. Ein Veröffentlichungstermin steht allerdings noch nicht fest.