Windows 11 Update Leak: Cloud-PC-Integration, USB4-Einstellungen in In-Place Upgrade

Mit regelmäßigen Updates führt Microsoft Neuerungen in sein Betriebssystem Windows ein, die zuerst für mutige Nutzer zur Verfügung stehen, die sich die Preview-Updates aufspielen wollen. Dabei fährt der Konzern zweigleisig: Neben neuen Funktionen für Windows 11 arbeitet Microsoft auch an Features, die für das kommende Windows 12 gedacht sind. Während die Neuerungen für Windows 11 in kumulativen Updates monatlich zur Verfügung stehen werden, sollen einige Features von Windows 12 nicht für Windows 11 22H2 angeboten werden.

Cloud PC Task View

In den Vorschau-Versionen von Windows 11 verstecken sich gleich drei Neuerungen, die voraussichtlich im Herbst 2023 für alle Nutzer angeboten werden sollen. Neu ist beispielsweise die “Cloud PC Task View”, die sich in den Einstellungen aktivieren lässt. Danach stehen Cloud-PC-Apps über die Tastenkombination Win + Tab zur Auswahl.

Mit Cloud PC ermöglicht Microsoft den Zugriff auf den Windows-Desktop von beliebigen Geräten aus. Über Microsoft Azure wird dabei eine virtuelle Maschine erstellt, die sich als Teil von Windows 365 nutzen lässt. Nach Ansicht von Microsoft erhöht diese Funktion die Produktivität, Sicherheit, Kosteneffizienz und bietet mehr Flexibilität. Nach dem Update soll das Feature direkt in Windows 11 integriert und über die Task-Ansicht aufrufbar sein.

In-Place-Upgrade für defekte Installationen

Ebenfalls neu ist das Windows-11-In-Place-Upgrade: Fällt eine Installation aus, so kann diese über das neue Update-Verfahren repariert werden, indem Windows neu installiert wird. Die Apps, Dokumente und Einstellungen bleiben dabei jedoch erhalten. Voraussetzung für ein In-Place-Upgrade ist eine bestehende Internetverbindung des Rechners.

USB4-Einstellungen auf eigener Seite

Die dritte geplante Neuerung sind USB4Settings in den Windows-Einstellungen. Auf einer neuen Seite lassen sich alle Geräte mit USB4 konfigurieren. Dort stehen Funktionen zum Auffrischen, Kopieren und Auswerfen zur Verfügung. Diese Funktionen lassen sich zwar auch über den Gerätemanager starten, in den Einstellungen dürften sie aber schneller erreichbar sein.