Bestpreis: Microsoft Wireless Controller (Xbox/PC) jetzt für nur 44 Euro

Was für die PS5 der Sony Dualsense ist für die Xbox der Microsoft Wireless Controller: Das originale Gamepad, das der Konsole beiliegt. Doch da der Xbox-Controller nicht ewig hält bzw. man gerne auch mal zu zweit vor der Konsole sitzt, gehört der Microsoft-Controller zu den beliebtesten Zubehör-Artikeln für Spielefans. Zumal der Xbox Wireless sich nicht nur mit der Xbox One und Xbox Series X/S perfekt versteht, sondern dank Bluetooth-Technologie auch für Windows-PC, Android-Smartphone und Android-Tablet optimal geeignet ist.

Bei Amazon wird der Microsoft-Controller jetzt mit sattem Rabatt angeboten, er kostet nur 44 statt 59,99 Euro. So günstig gab es das Gamepad zuletzt November 2022 am Black Friday. Auch den Xbox Elite Series 2 Profi-Controller erhalten Sie derzeit zu einem günstigeren Preis.

Microsoft Wireless Controller (Xbox/PC) zum Top-Preis bei Amazon

Der Xbox Wireless zeichnet sich durch seine moderne, ergonomische und komfortable Gestaltung aus. Die geformte Oberfläche des Controllers verfügt gegenüber dem Vorgängermodell über eine verbesserte Geometrie, die ein einfaches und müheloses Gameplay ermöglicht. Der Controller verfügt über eine strukturierte Grifffläche auf den Triggern, Bumpern und auf der Rückseite des Gehäuses sowie über ein neues Hybrid-D-Pad für präzise und vertraute Eingaben.

Die Tastenzuweisung kann über die Xbox Accessories App angepasst werden. Außerdem ist ein 3,5mm-Audio-Headsetanschluss vorhanden, um jedes kompatible Headset anschließen zu können. Der Controller unterstützt Xbox Wireless und Bluetooth-Technologie für kabelloses Spielen auf unterstützten Konsolen, Windows 10 PCs, Android und Tablets.

Amazon bietet den Microsoft Wireless Controller in verschiedenen Farben derzeit zum Bestpreis an – günstiger konnte man das Top-Gamepad zuletzt am Black Friday im November 2022 kaufen.

Microsoft Xbox Wireless Controller (Xbox/PC) 44 Euro (UVP 59,99 €)

Rabattiert erhältlich in den Farben Shock Blue, Carbon Black, Deep Pink, Electric Volt, Pulse Red und Robot White.

Auch günstiger bei Amazon: Xbox Elite Controller Series 2 (Xbox/PC)

Der Xbox Elite Controller Series 2 von Microsoft bietet erweiterte Funktionen und Eigenschaften für ernsthafte Spieler und E-Sport-Enthusiasten. Dazu gehören anpassbare Tastenzuweisungen, austauschbare Komponenten, Hair Trigger Locks, verbesserte Griffflächen, eine längere Akkulaufzeit und ein spezieller Tragekoffer. Der Elite Controller ist somit eine hochwertige Option für professionelle Spieler, die auf eine präzise und individuelle Steuerung beim Gaming setzen. Auch hierfür bietet Amazon derzeit attraktive Rabatte.

Nicht nur Microsoft Xbox: Mehr Spar-Deals bei Amazon

Wer sich neben dem Microsoft Wireless Controller für Xbox und PC für noch mehr Spar-Deals interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote.