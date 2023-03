ID.1: VW bringt doch noch Elektroauto für unter 20.000 Euro

Letzte Woche erst hat Volkswagen sein erstes Elektroauto unter 25.000 Euro vorgestellt. Zunächst aber nur als Prototypen: ID.2all. Alle Details dazu lesen Sie in diesem Beitrag: VW zeigt sein erstes E-Auto unter 25.000 Euro – geräumig wie ein Golf, preiswert wie ein Polo.

Bei dieser Gelegenheit ließ VW-Markenchef Thomas Schäfer aber durchsickern, dass der Konzern weiterhin an einem Elektroauto unter 20.000 Euro arbeiten wolle. Dieses Fahrzeug dürfte dann wohl VW ID.1 heißen und wäre faktisch der Nachfolger des elektrischen VW up (das Foto zu dieser Meldung zeigt der E-Up).

Die Autozeitung spekuliert, dass dieser VW ID.1 im Jahr 2026 in den Verkauf starten könnte. Ein Jahr zuvor, also 2025, soll der VW ID.2 an den Start gehen. Die Automobilwoche dagegen tippt eher auch einen Verkaufsstart des ID.1 (den Namen hat Volkswagen noch nicht offiziell bestätigt) im Jahr 2027. Weder für das eine noch für das andere Jahr gibt es aber eine verbindliche Aussage von Volkswagen.

Schäfer betonte aber laut Automobilwoche, dass VW mit dem unter-20.000-Euro-Auto nicht bis Ende des Jahrzehnts warten wolle. Ein solches Elektroauto würde ganz im Gegenteil dringend benötigt.

Technische Details oder ein Foto gibt von diesem ID.1 noch nicht. Er basiert aber sicherlich auf der MEB-Entry-Plattform, die auch der ID.2 nutzt, und dürfte wohl nur an einer Achse angetrieben werden. Vermutlich an der Vorderachse. Ob auch der ID.1 eine theoretische maximale Reichweite von 450 km vorweisen kann, wie die Autozeitung vermutet, sei einmal dahin gestellt.

VW betont, wie schwierig es sei, ein Elektroauto zu entwickeln, das für unter 20.000 Euro verkauft werden soll.

Der lange Weg zum unter 20.000-Euro-E-Auto

Lange wurde über das erste Elektroauto von Volkswagen spekuliert, das weniger als 20.000 Euro kosten soll. Damals war von einem ID.1 die Rede. Danach ließ VW durchsickern, dass es mit dem “unter 20.000” nichts werden würde, sondern die Preisgrenze bei 25.000 Euro liegen würde. Und dann stellte VW eben den ID.2all für unter 25.000 Euro vor.