Nvidia GeForce RTX 5000: Was ist von den Gaming-Grafikkarten der nächsten Generation zu erwarten?

Nvidia hat bereits bestätigt, dass das Unternehmen an seinem bisherigen Releasezyklus festhalten und alle zwei Jahre eine neue Generation der primär an Spieler adressierten GeForce RTX Serie vorstellen wird. Die GeForce RTX 5000 Serie ("Ampere Next Next") steht somit in 2024 an.