Bayerische Firma baut Panzerjäger auf Mercedes-Basis: Tankhunter

Die Firma ACS Armoured Car Systems GmbH (ACS) sitzt in Derching im Nordosten von Augsburg. Das bayerische Unternehmen entwickelt mit dem “Tankhunter” (also Panzerjäger) ein Radfahrzeug, von dem aus Panzer bekämpft werden sollen. ACS will jetzt die Serienfertigung des “Tankhunter” beginnen, wie das Fachmagazin Soldat und Technik berichtet. Zunächst einmal produzieren die Bayern 60 Tankhunter für einen namentlich nicht genannten Kunden.

Dieser “Tankhunter” basiert auf einem Mercedes G, also auf dem bekannten und hochpreisigen Geländewagenklassiker von Mercedes-Benz, der unter der Bezeichnung “Wolf” bei der Bundeswehr schon seit vielen Jahrzehnten im Einsatz ist. Allerdings handelt es sich dabei um eine spezielle Variante des Wolf auf Basis der G-Modell-Plattform G 461, nämlich um dessen angepassten Ableger Enok AB. der einen modularen Aluminium-Rahmen besitzt. Der Enok AB ist ein gepanzertes und bewaffnetes Luftlandefahrzeug, das mit Transporthubschraubern und auch mit dem Transportflugzeug A400M transportiert werden kann. Im Enok AB finden je nach Ausstattung zwei bis sechs Personen Platz.

Jagd auf Panzer

Der “Tankhunter” baut auf dem G 461 mit langem Radstand auf. Der lange Radstand ist nötig, um ausreichend Ladefläche für die Waffensysteme zu bekommen, wie Soldat und Technik erklärt. Dabei handelt es sich um das Waffensystem Spike des israelischen Rüstungskonzerns Rafael. Diese verschießt Panzerabwehrlenkraketen.

Der “Tankhunter” ist also vereinfacht gesagt ein speziell angepasster Mercedes G mit langem Radstand, von dem aus Lenkraketen auf Panzer abgeschossen werden. Mehrere Lenkraketen können mitgeführt werden. Die Reichweite der Spike-Raketen beträgt zwischen 4 und 10 Kilometer, je nach Ausführung.

Der “Tankhunter” hat vier Mann Besatzung: Fahrer, Kommandant, Richtschütze und Ladeschütze. Die Abschussvorrichtung befindet sich auf einer drehbaren Lafette. Das gesamte Panzervernichtungssystem ist voll lufttransportfähig und soll nach dem Entladen mit wenigen Handgriffen feuerbereit sein.

Technische Daten des Enok AB (nicht des Tankhunters) laut Hersteller:

Motorleistung 185 kW / 600 Nm Höchstgeschwindigkeit 120 km/h Max. Kletterfähigkeit 60% Radstand 2.850 mm L x B x H: 4.700 x 1.900 x 1.850 Wendekreis 14 m (unter 10 m mit Hinterachslenkung) Armouring-Level bis zu STANAG 1 Sitzplatzkapazität 2-8 Personen Nutzlast bis zu 2.200 kg

