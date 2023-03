Windows 11: Diese vielen Verbesserungen kommen bald

Windows-11-Nutzer dürfen sich in den kommenden Wochen auf viele Verbesserungen und Problemlösungen freuen. Denn wie die US-IT-Nachrichtenseite Betanews berichtet, können Insider-Tester bereits das Update KB5023774 ausprobieren. Dieses Update für Windows 11 schließt zwar keine Sicherheitslücken, es soll aber eine Reihe von vorhandenen Problemen lösen.

Diese Fehlerkorrekturen bringt KB5023774

Der Patch behebt eine Reihe von Fehlern. Einige Beispiele: So soll KB5023774 Ärger mit den Einstellmöglichkeiten von Notepad beseitigen. Durch den Fehler sehen die Anwender nicht alle Optionen. Auch bestimmte Probleme mit USB-Druckern sollen nach der Installation von KB5023774 der Vergangenheit angehören. Diese wurden in Windows 11 bisher fehlerhaft als Multimediageräte bezeichnet.

Außerdem sollten jetzt Drucker, die Windows Graphical Device Interface (GDI) Druckertreiber verwenden, keine Probleme mehr haben. Eine Powerpoint-Fehlfunktion in Zusammenhang mit Eingabehilfen behebt das Update ebenfalls. Dieses Problem führte dazu, dass Powerpoint nicht mehr reagierte.

Die vollständige Liste aller Fehlerkorrekturen lesen Sie in diesem Blogbeitrag von Microsoft zum Patch KB5023774 nach. Nach der Installation von KB5023774 hat Windows 11 die Buildnummer 22000.1757.

Aktuell können nur Insider-Tester des Release-Preview-Channels die Vorschau von KB5023774 testen. Das ist derjenige der insgesamt vier Test-Channels für Insider, der am nächsten an der finalen Windows-11-Version dran ist und der am wenigsten experimentell ist. Einen Überblick über die vier Test-Channels geben wir hier: Windows 12 als Erster ausprobieren – Microsoft startet neuen Test-Kanal Canary.

Benutzer der finalen Version von Windows 11 bekommen den Patch KB5023774 über Windows-Update also noch nicht zur Installation angeboten. Das ist aber auch völlig okay, denn es ist ja Sinn und Zweck der Insider-Test-Channels, Fehler in den Updates noch rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor die Updates an alle Nutzer ausgeliefert werden. Oft genug ist es der Fall, dass trotz der Tests durch Insider-Tester neue Probleme durch Windows-Updates entstehen. Hier die jüngsten Beispiele dafür:

