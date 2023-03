500 Millionen US-Dollar: Die zehn teuersten Videospiele aller Zeiten

Die zehn teuersten Videospiele aller Zeiten können sich in Sachen Budget ohne weiteres auch mit ausgewachsenen Hollywood-Produktionen und den größten Kino-Blockbustern messen und haben mitunter bereits Produktionskosten von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar verschlungen. Die Redaktion von PC-Welt stellt diese vor.

100 Millionen US-Dollar reichen nicht

Wie stark die Entwicklungskosten in den vergangenen Jahren gestiegen sind, verdeutlicht der Umstand, dass mehr als 100 Millionen US-Dollar nötig waren, um sich in dieser Bestenliste überhaupt platzieren zu können. Ein Ende der Entwicklung ist indes noch nicht in Sicht.

Platz 10: Horizon Zero Dawn (2017)

Guerrilla Games

Kosten: ca. 120 Millionen US-Dollar

Entwickler: Guerrilla Games, Niederlande

Publisher: Sony Interactive Entertainment, USA

Horizon Zero Dawn bei Gamesplanet

Die reinen Entwicklungskosten von Horizon Zero Dawn lagen bei schätzungsweise 45 Millionen US-Dollar und zeitweise arbeiteten bis zu 250 Mitarbeiter des niederländischen Entwicklerstudios Guerrilla Games an dem Open-World-Abenteuer mit. Mit allen weiteren Kosten, allen voran dem Marketing, verschlang das Projekt rund 120 Millionen US-Dollar und belegt damit den 10. Platz in der aktuellen Bestenliste der teuersten Videospiele aller Zeiten.

Systeme: PlayStation 4, PlayStation 5 und PC

Platz 9: Final Fantasy VII (1997)

Square Enix

Kosten: ca. 150 Millionen US-Dollar

Entwickler: Square Enix, Japan

Publisher: Square Enix, Japan

Final Fantasy bei Gamesplanet

Der im Jahre 1997 erschienene RGP-Meilenstein Final Fantasy VII, der 2020 ein opulentes Remake erhielt, machte mit seinerzeit wahnwitzigen Produktionskosten in Höhe von schätzungsweise 150 Millionen US-Dollar auf sich aufmerksam. Das Spiel erschien anfänglich exklusiv für die erste PlayStation und wurde später von Eidos auf den PC portiert.

Erschienen für: Playstation

Seitdem portiert auf: Android, iOS, PC, Nintendo Switch, Xbox One

Platz 8: Dead Space 2 (2011)

Electronic Arts

Kosten: ca. 160 Millionen US-Dollar

Entwickler: Visceral Games, USA

Publisher: Electronic Arts, USA

Dead Space 2 bei Amazon

Mit Gesamtkosten in Höhe von rund 160 Millionen US-Dollar belegt der Third-Person-Shooter, der 2011 das Genre des Survival-Horrors mit einem Science-Fiction-Szenario kombiniert, den 8. Platz in diesem Ranking. Die immensen Kosten teilten sich laut Publisher Electronic Arts zu gleichen Teilen auf die Entwicklung und das Marketing auf.

Systeme: Xbox 360, PlayStation 3, PC

Platz 7: Assassin’s Creed Unity (2014)

Ubisoft

Kosten: ca. 175 Millionen US-Dollar

Entwickler: Ubisoft Montreal, Kanada

Publisher: Ubisoft, Frankreich

Assassin’s Creed Unity bei Gamesplanet

Eine weitreichende Überarbeitung der hauseigenen Spiele-Engine (“AnvilNext”), viele neue Entwicklerwerkzeuge (“Dev Tools”) und eine groß angelegte Marketingkampagne machten Assassin’s Creed Unity, das in Ubisofts Heimatstadt Paris spielt, zu einem der teuersten Videospielen aller Zeiten. Insgesamt wurden ca. 175 Millionen US-Dollar investiert.

Systeme: Xbox One, PlayStation 4, PC

Platz 6: Uncharted 4 – A Thief’s End

Naughty Dog

Kosten: ca. 180 Millionen US-Dollar

Entwickler: Naughty Dog, USA

Publisher: Sony, USA

Uncharted Collection bei Gamesplanet

Das vierte und möglicherweise letzte Abenteuer des Weltenbummlers Nathan Drake gehört zu den schönsten Spielen für die PlayStation 4 überhaupt. Sony und Entwickler Naughty Dog haben sich die Grafikpracht rund 180 Millionen Dollar kosten lassen.

Systeme: PlayStation 4, PC

Platz 5: Star Wars: The Old Republic (2011)

Electronic Arts

Kosten: ca. 200 Millionen US-Dollar

Entwickler: Bioware, Kanada

Publisher: Electronic Arts, USA und LucasArts, USA

Star Wars: Knights of the Old Republic kostenlos bei Steam

Das Online-Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic soll Electronic Arts insgesamt rund 200 Millionen US-Dollar gekostet haben und sollte dafür World of Warcraft vom Genre-Thron stoßen. Eine Rechnung, die so ganz einfach nicht aufgegangen ist.

Dennoch hat das MMORPG aus einer “weit, weit entfernten Galaxie” noch heute eine treue Fangemeinde. Auch technisch ist Bioware mit dem Spiele eine ordentliche Interpretation des Universums von Luke Skywalker und Darth Vader gelungen, die zudem bereits seit 2012 Free-to-Play ist.

Systeme: PC

Platz 4: Grand Theft Auto V (2013)

Rockstar Games

Kosten: ca. 275 Millionen US-Dollar

Entwickler: Rockstar North, Schottland

Publisher: Rockstar Games, USA und Take 2 Interactive, USA

Grand Theft Auto V bei Gamesplanet

Auf dem 4. Platz findet sich das Spiel der Superlativen wieder. Das im Jahr 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 erstveröffentlichte GTA V wurde 2014 nicht nur auf die PlayStation 4 und die Xbox One sowie 2015 auf den Windows-PC portiert, sondern erschien erst im vergangenen Jahr auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Mit rund 170 Millionen verkaufter Einheiten ist GTA 5 das zweiterfolgreichste Videospiel aller Zeiten und mit einem Umsatz von über 6 Milliarden US-Dollar ist es außerdem das umsatzstärkste audiovisuelle Unterhaltungsprodukt aller Zeiten.

Die Gesamtkosten in Höhe von rund 275 Millionen US-Dollar waren eine gute Investition und der Online-Ableger GTA Online schreibt mittlerweile seine ganz eigene Erfolgsgeschichte.

Systeme: PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Platz 3: Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Activision

Kosten: ca. 300 Millionen US-Dollar

Entwickler: Infinity Ward, USA

Publisher: Activision, USA

Call of Duty: Modern Warfare (2009) auf Steam

Die Investitionskosten für den Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Jahre 2009 beliefen sich für den Publisher Activision auf rund 300 Millionen US-Dollar, wovon rund 50 Millionen US-Dollar für die Spielentwicklung und der Rest für Vertrieb, Marketing und Public Relations aufgewendet worden sein sollen.

Systeme: PC, Mac, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS

Platz 2: Destiny (2016)

Activision

Kosten: ca. 500 Millionen US-Dollar

Entwickler: Bungie, USA

Publisher: Activision, USA

Denstiny bei Gamesplanet

Der laut Activision weltweit „erste Shared-World-Shooter“ soll rund 500 Millionen US-Dollar an Kosten verursacht haben und diese laut offiziellen Angaben bereits am Tag seiner Veröffentlichung wieder eingespielt haben. Bereits 2017 folgte mit Destiny 2 der offizielle Nachfolger.

Systeme: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360. Xbox One

Platz 1: Red Dead Redemption 2 (2018)

Rockstar Games

Kosten: mehr als 500 Millionen US-Dollar

Entwickler: Rockstar Studios, USA

Publisher: Rockstar Games, USA

Red Dead Redemption 2 auf Gamesplanet

Im Jahre 2018 erschienen, ist Red Dead Redemption 2 bereits heute das acht erfolgreichste Spiel aller Zeiten und verkaufte sich mehr als 45 Millionen mal.

Die Produktionskosten sollen mehr als 500 Millionen US-Dollar betragen haben, wurden aber bereits am ersten Verkaufswochenende locker wieder eingespielt.

Red Dead Redemption 2 sorgte, gemessen am Umsatz, mit 725 Millionen US-Dollar für das verkaufsstärkste Startwochenende eines Titels in der Geschichte der Unterhaltungsmedien.

Systeme: PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia

Außer Konkurrenz: Star Citizen

Roberts Space Industries

In die Entwicklung der Weltraumsimulation Star Citizen flossen bislang sogar fast 558 Millionen US-Dollar. Allerdings handelt es sich hierbei um ein von der Community gestütztes Crowdfunding-Projekt, das deshalb außer Konkurrenz läuft.

Star Citizen, welches sich aktuell noch immer in der Alpha-Phase befindet, und dessen Einzelspieler-Kampagne Squadron 42 sind aber nach wie vor so weit von einem finalen Release entfernt, dass hier möglicherweise erstmals die Schallmauer von einer Milliarde US-Dollar an Produktionskosten durchbrochen werden könnte.

Bisher steckten fast 4,5 Millionen Unterstützer eine Summer von mehr 557.760.000 US-Dollar in das sich seit 2010 in der Entwicklung befindende Spiel.