Die besten Thermomix-Alternativen 2023

Nicht immer muss es ein Thermomix von Vorwerk sein, wenn Sie in eine Küchenmaschine brauchen, die durch Kochrezepte führt und viele Dinge auf einmal erledigen kann. Es gibt Alternativen, die nicht mal ein Drittel eines aktuellen Thermomix kosten. Daher stellt sich bei einem Kauf die Frage, ob es nicht doch ein anderes Gerät sein soll als der aktuelle Platzhirsch.

Wobei Preis, Funktionsumfang und Bedienbarkeit natürlich nicht die einzigen Kritieren sind; ebenso wichtig sind Zuverlässigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. In diesen Disziplinen ist der Thermomix erfahrungsgemäß sehr stark. Ob die preiswerteren Alternativen diesbezüglich mit dem Thermomix mithalten können, muss die Zukunft zeigen.

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart

Wir schauen uns vor allem den Silvercrest Monsieur Cuisine Smart als Thermomix-Alternative an. Er ist sicherlich der beste und bekannteste Herausforderer für den Thermomix und allen anderen Konkurrenten in dieser Preisklasse um Längen voraus.

Der Silvercrest Monsieur Cuisine Smart sieht dem Thermomix TM6 nicht nur sehr ähnlich – inklusive Bedienelemente, Bildschirm, Aufbau und Größe – sondern er bietet auch eine Vielzahl an Rezepten, durch die das Gerät führt. Gleichzeitig kostet Silvercrest Monsieur Cuisine Smart bei Lidl “nur” 449 Euro (sobald es dort wieder verfügbar ist). Vorwerk verlangt für seinen aktuellen Thermomix TM6 dagegen stolze 1.399 Euro.

Bekannt wurde Silvercrest Monsieur Cuisine Connect (älteres Modell) vor allem durch den Verkauf bei Lidl. Das Gerät war es Vorwerk sogar wert gegen den Verkauf zu klagen. Nach einer erfolgreichen Klage hat die Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland) die Heizung des Monsieur Cuisine so geändert, dass der Verkauf wieder erlaubt ist. In den meisten Fällen lohnt sich aber der Aufpreis zum neueren Modell Silvercrest Monsieur Cuisine Smart bei Lidl.

Monsieur Cuisine verkauft mit den Editionen “Connect”, “édition plus” und “Mini” noch weitere Alternativen, die aber wesentlich weniger Funktionen bieten. Die Connect-Version kostet aktuell sogar nur 379 Euro.

Das Display des Silvercrest Monsieur Cuisine Smart ist mit 8 Zoll wesentlich größer als das des Thermomix TM6 mit 6,8 Zoll. Der Bildschirm wirkt außerdem heller, farbenfroher und moderner. Wie der Thermomix übernimmt Monsieur Cuisine viele Aufgaben, wie kochen, rühren, schneiden, garen, braten, wiegen und geführtes kochen durch zahlreiche Rezepte, die in den jeweiligen Datenbanken gespeichert sind.

Beide Geräte lassen sich per WLAN an das Internet anbinden, um Zugriff auf die Rezepte zu erhalten, deren Anzahl ständig anwächst. Monsieur Cuisine bietet über 3.000 (offizielle) Rezepte, die sich nachkochen lassen. Bei Thermomix gibt es dagegen fast 90.000 (offizielle) Rezepte. Das ist die wahre Stärke des Thermomix-Gerätes. Allerdings kostet das dazugehörige Abonnement für “Cookidoo” 48 Euro/Jahr und ist eigentlich nahezu unverzichtbar.

Die Rezepte beim Moniseur Cuisine sind dagegen kostenlos. Außerdem können Monsieur Cuisine-Nutzer eigene Rezepte erstellen und in das Portal hochladen. Diese sind aber nicht immer qualitativ hochwertig.

Monsieur Cuisine kocht mit 1.050 Watt und kommt auf 130 Grad Celsius Temperatur für braten und kochen. Der Thermomix TM6 schafft dagegen mit 1.000 Watt bis zu 160 Grad Celsius, braucht also weniger Strom für höhere Temperaturen. Durch die höheren Temperaturen sind natürlich bessere Röstaromen drin. Der Motor schafft beim Monsieur Cuisine 5.500 Umdrehungen/Minute mit etwa 1.000 Watt. Der TM6 braucht dagegen nur 500 Watt für bis zu 10.700(!) Umdrehungen pro Minute. Das Vorwerk-Gerät kann daher mehr als doppelt so stark zerkleinern. Harte Zutaten lassen sich damit wesentlich besser zerkleinern.

Das geht mit dem Monsieur Cuisine genauso, wenn Sie doppelt so lange zerkleinern, kostet dafür dann aber auch mehr Strom. Dafür ist der Mixtopf des Monsieur Cuisine 4,5 Liter groß, während der TM6 auf 2,2 Liter kommt. Die Montage des Deckels ist beim Vorwerk durch die automatischen Klammern einfacher und der Topf lässt sich weniger “fummelig” fixieren, als beim Silvercrest. Die Bedienung der Geräte über das Touchdisplay ist sehr ähnlich, der Aufbau und das Aussehen der Menüs ist beim neueren Silvercrest-Modell dafür aber wesentlich moderner, dafür stürzt die Software des Öfteren ab.

Klarstein GrandPrix, Cecotec, Moulinex, Medion, efbe-Schott, Severin

Natürlich sind die knapp 450 bis 700 Euro für den Silvercrest Monsieur Cuisine Smart immer noch ein stolzer Preis. Daher stellt sich bei vielen interessierten Kunden die Frage, ob es nicht günstiger geht. Klar ist, dass der Funktionsumfang dann leidet, dafür sind die Geräte eben deutlich günstiger.

Ein prominentes Beispiel dafür ist der Klarstein GrandPrix. Das Gerät kostet 220 Euro und bietet dafür einen ähnlichen Aufbau wie der Thermomix oder Silvercrest. Das Gerät kann rühren, zerkleinern und bis 120 Grad kochen. Es fehlt natürlich das geführte Kochen und das Gerät bietet wesentlich weniger als die teuren Konkurrenten, reicht für kleine Haushalte aber durchaus aus.

Ähnliche Geräte in diesem Preissegment sind Cecotec Multifunktionale Küchenmaschine Mambo 9590, Moulinex HF4568 Click Chef, Medion Küchenmaschine mit Kochfunktion oder efbe-Schott Thermomaster SC HA 1020. Diese kostet aktuell gerade noch 100 Euro. Die anderen Geräte in dieser Liste können ebenfalls in den meisten Fällen Zerkleinern, oft auch Dampfgaren und bieten Temperaturen zwischen 100 und 120 Grad. Die Geräte lassen sich alle ähnlich bedienen wie ein Thermomix, bieten aber keine integrierten Rezepte.

Geräte wie Severin KM 3895 James the Wondermachine laufen ebenfalls unter der Kategorie der Thermomix-Alternativen, kosten dafür aber auch 365 Euro. Hier sind die Geräte von Silvercrest (Smart oder Connect) in jedem Fall die bessere Alternative.

Die Krups Prep&Cook Multifunktions- Küchenmaschine HP5031 kostet mit knapp 615 Euro deutlich mehr als Lidl für den Silvercrest Monsieur Cuisine Smart aufruft. Natürlich bietet das Markengerät mit 1.550 Watt ein starkes Gerät mit zahlreichen Funktionen, wie aufschlagen, dampfgaren, emulgieren, hacken, kneten, mahlen, mixen, rühren und vieles mehr. Das Gerät kann automatisiert Suppen, Saucen und andere Gerichte herstellen. Dabei agiert das Gerät weitgehend selbstständig. Die Qualität ist bekannt hoch, aber im Vergleich bietet Silvercrest Monsieur Cuisine Smart deutlich mehr.

Natürlich gibt es auch hochpreisige Konkurrenten zum Thermomix TM6, zum Beispiel den Kenwood Cooking Chef. Dieses Gerät kostet in etwa genauso viel wie der Thermomix TM6.

Der Kenwood bietet eine hohe Verarbeitungsqualität und einen riesigen Topf mit fast 7 Liter. Das Gerät richtet sich daher vor allem an Profis oder an sehr große Familien. Die Rezepte und Programme sind in das Gerät integriert und es gibt eine Fülle an Zubehör, das sich vor allem an Nutzer richtet, die eigene Rezepte kochen wollen und keine Rezeptdatenbanken benötigen.

Allerdings fehlen dem Kenwood zahlreiche Funktionen, die Thermomix und Silvercrest bieten. So benötigen Sie beim Kennwood umfangreiches Zubehör, um zum Beispiel zu zerkleinern. Beim Thermomix ist kein Zubehör dazu notwendig. Dazu kommt das reichhaltige Guided Cooking mit tausenden Rezepten, die beim Kennwood fehlen. Der Thermomix arretiert und fixiert den Mixtopf automatisch. Der Bedienkomfort ist beim Thermomix und Silvercrest durch den wesentlich größeren Monitor besser.

Weitere Alternativen

Es gibt noch mehr Geräte, die vom Preis her ähnlich zum Silvercrest Monsieur Cuisine Smart sind, dafür aber wesentlich weniger Umfang bieten. Beispiele dafür sind Ufesa TotalChef RK7, Cecotec Mambo Touch oder auch Krups Küchenmaschine mit Kochfunktion HP50A8 Prep&Cook XL. Hier lohnt es sich aber eher auf das Silvercrest-Gerät zu setzen. Die anderen Geräte bieten weniger Funktionen, haben oftmals keine geführten Rezepte und sind von den Möglichkeiten deutlich eingeschränkt.