Online Geld verdienen mit Handy-Apps– so geht’s

Mit dem Smartphone können Sie heute bequem Geld und Gutscheine verdienen: In Eigenregie und nach einem eigenen Zeitplan. Dabei ist aber Vorsicht geboten, das Versprechen nach schnellem Geld nutzen Gauner und Scammer nämlich gezielt aus, um Nutzer in die Datenfalle zu locken, mit Werbung zuzumüllen oder um Leistungen zu erhalten, für die dann nie bezahlt wird.

Um solche Betrüger zu meiden, muss man sich Apps und Bewertungen genau ansehen – oder sich an unserem Ratgeber orientieren: Hier stellen wir Ihnen rentable Apps für Android und iOS vor, mit denen Sie online tatsächlich bare Münze verdienen können, ohne Abzockern auf den Leim zu gehen.

Microjobs-Apps – Was ist das genau?

Eine typische Form, um mit Apps online Geld zu verdienen, sind sogenannte Microjobs-Apps. Wie es der Name schon verrät, gehen Nutzer dabei kleinen Jobs nach, die der jeweilige Entwickler dann zu Geld machen kann. Etwa Fotografieren für eine Bild-Datenbank, Kontrolle von Außenwerbung oder das Durchführen von Umfragen. Auch Spiele-Tests oder Flohmarkt-Apps versprechen zusätzliche Einkünfte.

Mit Apps Geld verdienen: Diese Möglichkeiten gibt es

In den App-Stores gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Apps, die zusätzliches Einkommen versprechen. Leider tummeln sich dort auch die schwarzen Schafe: Also unseriöse Anbieter und Anwendungen, die so wenig Profit abwerfen, dass sich der Download kaum lohnt.

Wir haben die Spreu vom Weizen getrennt und stellen Ihnen hier 5 Apps für Android und iOS vor, die ein ehrliches Einkommen ermöglichen. Davon dürfen Sie sich aber nicht zu viel erwarten: Es handelt sich in der Regel um einen kleinen Zuverdienst, eine Vollzeitstelle ist mit solchen Apps kaum zu ersetzen.

Streetspotr

Streetspotr

Pro Jobben in der eigenen Stadt

Verdienst bis 20 Euro pro Job Contra Auf dem Land oder in kleineren Städten weniger lukrativ

Download (Android | iOS)

Von Streetspotr erhalten wir kleine Aufgaben, die man dann unterwegs, beiläufig oder zielstrebig erledigen kann, wie man Lust hat. Dazu gehören Produktbewertungen, das Fotografieren etwa von Supermarktprodukten oder das Testen eines Service.

Die Belohnung pro Job beträgt in der Regel 1 bis 20 Euro und hat hier den großen Vorteil, dass man sich bei den Jobs selten langweilt: Man kann sie nämlich ganz prima mit Spaziergängen oder Erkundungstouren verbinden. Die App hat schon über eine halbe Millionen Downloads und punktet mit sehr guten Bewertungen.

Fazit

Klassischer Mikrojob: Mit Streetspotr können wir mit kleinen Aufträgen in der eigenen Stadt zuverlässig ein Einkommen erzielen. Netter Bonus: Den eigenen Wohnort lernt man so auch besser kennen.

Swagbucks Bezahlte Umfragen

Swagbucks

Pro Mitunter richtig lustige Aufgaben

Beliebt und bewährt

Einfache Bedienung Contra Bezahlung in Form von Gutscheinen

Einige Umfragen ungeeignet (falsches Betriebssystem)

Download (Android | iOS)

Möchten Sie lieber den Rest Ihres Lebens wie ein Iltis riechen oder stattdessen die Haut eines Nacktmulls haben? Nein, die Frage müssen Sie nicht beantworten, sie ist nur ein Beispiel dafür, was uns bei Swagbucks erwartet. Im Vordergrund steht hier das Durchführen von Umfragen, die App erlaubt uns aber auch, als Mystery Shopper tätig zu werden.

Dabei gibt man sich in Geschäften als normaler Kunde aus und gibt den App-Entwicklern anschließend ein Feedback. Die Entlohnung erfolgt hier über das Sammeln von Punkten, die dann in Gutscheine für Paypal, Steam oder Amazon umgewandelt werden können.

Fazit

Bei Swagbucks winkt zwar keine direkte Bezahlung mit Geld, der Umweg über Punkte und Gutscheine für Amazon, Paypal und Co. verspricht aber eine faire Entlohnung.

empfohlen.de – Geld verdienen

empfohlen.de

Pro Bis zu 150 Euro pro Test (selten)

Spieletests möglich

Viele Aktivitäten verfügbar Contra Auszahlung erst ab 70 Euro Guthaben

Kein Filter für ungeeignete Testangebote

In-App-Käufe

Download (Android | iOS)

Mit dieser App werden wir zum Produkt- bzw. Software-Tester. Auch jede Menge Spiele-Tests sind hier verfügbar, die bringen auch mal locker 50 Euro ein. Kleines Manko: Solche Tests sind mitunter recht zeitaufwendig. Auch App- und Produkttests bieten die Entwickler an.

Auf der besonders großen Plattform haben sich bereits mehr als 2 Millionen Nutzer zusammengefunden, trotzdem sind Jobs hier leicht zu bekommen. Ein paar Mankos hat das Angebot aber auch: Bevor man eine Auszahlung erhält, muss man Mindestbeträge erreichen und für App-Tests muss man Tracking-Funktionen aktivieren.

Fazit

Große Auswahl und eine mitunter ordentliche Bezahlung machen diese Test-App lukrativ. Geschenkt gibt es hier aber nichts, oft muss man viel Zeit ins Testen stecken und Daten preisgeben.

ShutterStock Contributor

ShutterStock Contributor

Pro Beliebig eigene Bilder uploaden

Verkauf übernimmt Anbieter

Upload einfach aus Galerie möglich Contra Unbekannte Gewinnmarge der Anbieter

Bilder werden oft abgelehnt

Download (Android | iOS)

Sie haben ein Händchen fürs Fotografieren? Prima, dann ist diese App vielleicht genau Ihr Ding. Mit dem ShutterStock Contributor können wir beliebig eigene Bilder hochladen (mit mindestens 4MP) und dem Anbieter für den Weiterverkauf zur Verfügung stellen.

Die App zeigt uns, wie potenzielle Kunden unseren Bildern umgehen und hilft mit Analysen und Informationen dabei, das beste Bildmaterial für den Upload zu finden. Beim Verkauf verdient Shutterstock dann natürlich mit, im Gegenzug muss man sich nicht selbst auf Kundenakquise begeben und wenig Zeit in die Bildauswahl stecken.

Fazit

Wer schon Shutterstock Contributor ist oder es werden möchte, macht mit dem Download dieser App nichts verkehrt. Hochgeladene Bilder müssen aber für eine Bild-Agentur geeignet sein – mit hübschen Fotos alleine ist also kein Erfolg garantiert.

momox: Bücher & mehr verkaufen

momox:

Pro Ankaufspreis für gescannte Medienartikel wird sofort angezeigt

Kostenloser Versand von Zuhause aus

Zuverlässige Auszahlung Contra abgelehnte Bücher werden nur auf eigene Kosten zurückgesendet

teils starke Fluktuation bei Preisen

Momox für Bücher und Medien (Android | iOS)

Momox für Kleidung (Android | iOS)

Der Verkauf von altem Krempel ist weitere gute Möglichkeit, um mit einer App Geld zu verdienen. Mit Momox können Sie den Barcode von Büchern, Konsolen-Spielen oder DVDs und Blu-rays direkt scannen und erhalten sofort ein Verkaufsangebot. Bei Büchern müssen wir hier aber das Risiko in Kauf nehmen, dass Waren nicht angenommen werden, wenn sie nicht den geforderten Zustand aufweisen – der Rückversand ist dann kostenpflichtig. Mit anderen Medien funktioniert der Verkauf mit Momox besser, eine alternative App ist auch für Kleidungsstücke verfügbar.

Fazit

Besonders für Medien wie DVDs oder Blu-rays ist Momox prima geeignet: Die Preisermittlung geschieht beim Scannen in Echtzeit und der Versand ist auch von Zuhause aus kostenlos möglich.

Vorsicht vor unseriösen Anbietern – so schützen Sie sich vor Abzocke

Wenn Sie sich mit Smartphone-Apps etwas hinzuverdienen möchten, in unserer Liste aber keine für Sie passende App gefunden haben, dann können Sie sich in den App-Stores auch selbst auf die Suche machen. Um Betrügern oder Datendieben dabei nicht auf den Leim zu gehen, helfen diese Tipps: