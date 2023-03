Online Geld verdienen mit Instagram – so geht’s

Instagram bietet viele spannende Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen. Kein Wunder, die Gründer der Foto-Plattform sind online ja selbst zu großem Reichtum gekommen. Nach dem Start von Instagram in 2010 hat es gerade mal zwei Jahre gedauert, dann verkauften die Inhaber Kevin Systom und Mike Krieger die Anwendung an Facebook – für eine Milliarde US-Dollar.

Seitdem sind die Nutzerzahlen stetig gewachsen. Das wird auch erstmal so weitergehen, zumindest wenn man einer Prognose von Statista Glauben schenkt. Mit bis zu 1,5 Milliarden Instagram-Nutzern rechnen die Analysten bis 2026. Das sind auch gute Nachrichten für alle, die auf der Foto- und Influencer-Plattform Geld verdienen möchten.

Die Möglichkeiten dafür sind nämlich heute schon nicht schlecht und dürften sich in den nächsten Jahren auch aufgrund der wachsenden Community weiter positiv entwickeln.

Wir stellen Ihnen die besten Möglichkeiten vor, um mit Instagram Geld zu verdienen.

Die Basics – worauf Sie bei Instagram achten müssen

Instagram ist kein Bankautomat, aus dem das Geld sprudelt – bevor man dort Profite machen kann, muss man sich einiger Grundlagen bewusst sein. Wir fangen mal mit den wichtigsten Tipps und Tricks an, um das Portal effektiv zu nutzen.

Solide Technik und Fotografie-Knowhow

Egal, ob Sie bei Instagram Reisereportagen posten, Lifestyle-Tipps geben oder Ihren Followern zeigen, wie Sie aus einem Rasenmäher ein Gokart bauen: Ohne eine gute Kamera werden Sie auf einer Plattform, bei der sich alles um Bilder und Videos dreht, nicht weit kommen. Zum Glück bringen moderne Smartphones heute oft erstklassige Foto-Technik mit, etwa das iPhone 14 Pro, das Galaxy S23 Ultra (recht teuer) oder das Google Pixel 6a.

Perfekte Bilder mit jedem Smartphone – so geht’s

Genauso wichtig wie die Technik sind aber auch Fotografie-Kenntnisse. Grundlagen können Sie sich mit Ratgeber-Videos heute kostenlos aneignen und Übung macht bekanntlich den Meister. Achten Sie beim Posten dann auch darauf, dass Ihr Bild- und Video-Material thematisch zu Ihrem Account passt. Bei bekannten Influencern auf Instagram erkennen Sie das auf den ersten Blick: Optik und Inhalt sollten einem Schema folgen, das Followern einen Wiedererkennungswert verspricht.

Content ist King – finden Sie Ihre Nische

Lahmen Content gibt es auf Instagram schon zur Genüge. Mit einem Schnappschuss von Omas Pudel werden Sie da niemanden vom Hocker hauen. Neben regelmäßigem (aber nicht übermäßigem!) Posten neuer Inhalte sollten Sie sich überlegen, was Ihre Zielgruppe anspricht und relevant findet. Kurzum: Wie Sie Follower für deren Treue belohnen. Mit welcher Lifestyle-Nische kennen Sie sich besonders gut aus? Welche Inhalte wecken Ihre Leidenschaft und lassen sich optisch gut transportieren?

Follower finden – ein paar tausend sollten es schon sein

Logisch: Je mehr Follower Sie haben, desto üppiger sind Ihre Chancen auf Instagram, um Geld zu verdienen. Follower und die damit verbundene Reichweite sind die eigentliche Währung auf dem Foto-Portal. Egal, ob Sie dort werben, eigene Produkte anbieten oder Affiliate-Marketing betreiben: Folllower im vierstelligen Bereich sind die Basis, mit der Sie auf Instagram die Geldmaschine anschmeißen können.

Nicht vergessen: Gewerbe und Steuern

Kann man leicht vergessen, ist aber besonders in Deutschland keine gute Idee: Sobald Sie erste Einnahmen verzeichnen, interessiert sich auch das Finanzamt für Ihre Aktivitäten – und möchte ein Stück vom Kuchen abhaben. Wenn Sie Instagram gezielt nutzen, um dort Geld zu verdienen, müssen Sie in Deutschland ein Gewerbe anmelden, Einnahmen als Einkommen deklarieren und Steuern zahlen. Die Anmeldung eines Gewerbes ist auf dem Gewerbeamt aber nicht besonders kompliziert und kostet nur 20 bis 30 Euro. Eventuell kommen Sie beim Finanzamt auch als Freiberufler durch, das müssen Sie aber vorher klären.

Neues Gesetz: Melden Ebay, Airbnb & Co. Sie jetzt beim Finanzamt? Das müssen Sie wissen

Geld verdienen mit Instagram: Diese Möglichkeiten gibt es

Jetzt kommen wir zur Sache und sehen uns die verschiedenen Methoden an, mit denen bei Instagram Profite winken. Dabei werden Sie kaum alle Möglichkeiten gleichzeitig nutzen können – konzentrieren Sie sich am besten auf Bereiche, die Sie persönlich spannend finden und bei denen es Ihnen leicht fällt, kreativ zu werden.

Der typische und relativ geradlinige Weg, um auf Instagram Geld zu verdienen, ist Werbung. Mit Product-Placements, Affiliate-Marketing oder gesponserten Posts können Sie sich direkt von werbetreibenden Unternehmen bezahlen lassen – wenn die sich davon etwas versprechen.

Sie sollten für diese Strategie also bereits eine größere Community um sich geschart haben und einige tausend Follower aufweisen. Leider fallen die Bezahlungen im deutschsprachigen Raum nicht so üppig aus wie in den USA. Mit 5.000 Followern können Sie bei einem gesponsorten Post mit etwa 100 Euro rechnen.

Anfangs werden Sie bei Unternehmen noch selbst nach Sponsoring fragen müssen, mit zunehmender Bekanntheit klopfen Werbetreibende aber irgendwann auch von selbst an Ihrer Tür. Versuchen Sie Firmen zu finden, deren Produkte zu Ihrem Content passen und für die Sie sich am besten auch selbst interessieren. Mitunter dürfen Sie beworbene Artikel im Anschluss nämlich behalten.

Beim Affiliate-Marketing stellen Sie in Ihrem Account Links zu Produkten oder Dienstleistungen zur Verfügung, die Ihre Follower kaufen können. Partnerunternehmen hinter solchen Angeboten zahlen Ihnen dann eine Provision, wenn einer Ihrer Follower einer solchen Kaufempfehlung folgt.

In der Praxis läuft das in der Regel über besondere Links, die Käufer zum Angebot führen. Partnerunternehmen können Sie mit solchen URLS dann als „Anstifter“ für den jeweiligen Kauf identifizieren und zahlen Ihnen dafür eine Provision. Weil Instagram aber keine klickbaren Links unterstützt, sollten Sie möglichst kurze Adressen nutzen, die Follower schnell kopieren und einfügen können.

Affiliate-Marketing ist auch wegen der höheren Bezahlung interessant, die aber auch einen höheren Bekanntheitsgrad voraussetzt – und ein gewisses Verhandlungsgeschick. Solche Deals müssen mit Unternehmen nämlich erst ausgehandelt werden. Erfolgreiche Influencer können mit einzelnen Posts durchaus 1.000 bis 10.000 Euro verdienen. Partner und Hintergrundinfos zum Affiliate-Marketing finden Sie beispielsweise bei Affiliate-Marketing oder bei 100partnerprogramme.

Fotos oder eigene Produkte verkaufen

Fotos sind das Kernmedium bei Instagram – wieso eigene Fotografien also nicht zum Verkauf anbieten? Wer sich für diesen Weg entscheidet, sollte bereits einiges an Geschick und Expertise als Fotograf mitbringen – und natürlich tolle Fotografien in petto haben. Diese Variante ist einfach aber anspruchsvoll: Anders als typische Influencer verkauft man dabei nämlich nicht das eigene Charisma, sondern konkurriert mit einer etablierten Branche.

Instagram ist aber ein hervorragendes Medium zur Präsentation von Bildern, Ihre Fotografen können potenzielle Kunden dort sehr gut erreichen. Stellen Sie im Account Ihr Portfolio vor, verlinken Sie Ihre Webseite in der Bio (hier ist ein Link erlaubt) oder bieten Sie Bilder im Beschreibungstext zum Verkauf an.

Partnern wie instaprints können Sie dabei auch den Druck und Versand überlassen – gegen eine Provision.

Natürlich können Sie auch andere Produkte auf Instagram bewerben und verkaufen: So ziemlich alles vom selbst gefalteten Origami-U-Boot über gemalte Bilder bis hin zum eigenen E-Kochbuch. Wichtig ist dabei immer, Alleinstellungsmerkmale zu finden und in diese bei der Präsentation in den Vordergrund zu stellen. Je besser sich Produkte optisch präsentieren lassen, desto leichter fällt der Verkauf.

Auf Instagram können Sie für solche Zwecke auch einen eigenen Shop einrichten. Über einen Shop-Tab lassen sich Produkte dort direkt und bequem verkaufen. Auch die persönliche Präsentation von Gegenständen auf Instagram kommt so einem Shop zugute, die Einrichtung ist kostenlos.

Die neuen Bezahl-Abos nutzen

Bei Instagram gibt es neuerdings eine kostenpflichtige Abo-Funktion. Dabei müssen Follower etwas bezahlen, um den uneingeschränkten Content von Influencern zu sehen zu bekommen. Auch extra Channels, Privilegien in Chat-Nachrichten oder andere exklusive Inhalte kann man damit anbieten.

Den Preis für solche Abos können Sie als Kanal-Betreiber selbst festlegen, er beträgt in der Regel ein paar Euro. Um Follower zu überzeugen, Abonnenten zu werden, müssen Sie denen natürlich auch etwas bieten, was sich von Ihrem normalen Content abhebt.

Bevor Sie die Funktion nutzen können, müssen Sie einige Voraussetzungen erfüllen:

Mindestens 18 Jahre alt sein

Einen Business- oder Creator-Account nutzen

Mindestens 10.000 Follower haben

Geld verdienen mit Shoutouts

Bei Instagram können wir mit sogenannten Shoutouts Werbung für andere Kanäle machen, in dem wir diese etwa in einem Video oder einem Beschreibungstext erwähnen. Auf Plattformen wie BuySellShoutouts oder Shoutart können Sie Shoutouts anbieten oder selbst kaufen. Wichtige Voraussetzung: Sie sollten bereits über rund 10.000 Follower verfügen, sonst sind solche Promotionen für einen potentiellen Partner nicht ausreichend interessant, um dafür zu bezahlen.

Geld verdienen mit … Text?

Klingt erst mal komisch, geht aber auch: Bei Instagram können Sie auch mit Texten Geld verdienen, wenn Sie ein Unternehmen von Ihren Fähigkeiten überzeugen. Selbst mittelständische Unternehmen sind heute oft auf der Social-Media-Plattform vertreten – oft fehlt denen aber das Personal zur professionellen Betreuung ihrer Kanäle.

Wer Instagram gut kennt und eine schöne Schreibe hat, kann hier seine Dienste anbieten. Dafür brauchen Sie zur Abwechslung mal keine tausende Follower – ein interessantes Instagram-Profil (mit guten Beschreibungstexten!) ist aber eine große Hilfe – das sehen sich mögliche Auftraggeber nämlich sehr wahrscheinlich an, bevor Sie mit Ihnen Geschäfte machen. Auf solche potenziellen Partner müssen Sie dann aber selbst aktiv zugehen und schon vorher eine exakte Preisvorstellung entwickeln.

Assistent des Lieblings-Influencers werden

Auch für diese Methode müssen Sie nicht erst tausende Follower sammeln. Viele erfolgreiche Influencer, die noch keine Prominenz erlangt haben, schlagen sich täglich mit Kleinarbeiten herum, die das Posten auf Instagram begleiten: Bildbearbeitung, Beschreibungstexte, die Koordination mit Partnern und vieles mehr.

Für solche Tätigkeiten bieten sich Assistenten an, besonders wenn Sie die Marke eines Influencers gut kennen und sich dafür selbst begeistern. Sie können anderen Nutzern auf Instagram also anbieten, solche Tätigkeiten gegen Bezahlung zu übernehmen.

5 Tipps fürs Geldverdienen auf Instagram

Geschäftskonto einrichten: Sobald Sie regelmäßige Einnahmen durch Ihre Aktivitäten verzeichnen, sollten diese über ein separates Geschäftskonto laufen. Das erleichtert Ihnen auch die in Deutschland geltende Buchführungspflicht.

Arbeitgeber informieren: Wenn Sie ernsthaft mit Instagram Geld verdienen möchten, dann sollten Sie Ihren Arbeitgeber über Ihr Vorhaben in Kenntnis setzen. Meistens ist das kein Problem, mit dem Abholen einer Zustimmung gehen Sie aber kein Risiko ein.

Vorsicht vor totalem Ausverkauf: Wenn sich werbetreibende Unternehmen melden oder wenn Sie selbst potenzielle Partner gefunden haben, dann ist das natürlich großartig. Mit Blick auf die eigenen Follower sollten Sie sich aber überlegen, ob Produkte oder Bewerbungen zu dieser Zielgruppe passen.

Zum einen können Sie Follower mit gänzlich unpassenden Inhalten natürlich verschrecken. Bei Affiliate-Marketing kommt es aber auch darauf an, dass Follower aktiv werden und der Produkterwähnung folgen. Wenn Sie normalerweise also vegane Kuchenrezepte präsentieren, dann passt die neue Presswurst der Rügenwalder Mühle nur schlecht in Ihr Portfolio.

Mit Followern auf Tuchfühlung gehen: Follower sind echte Menschen und regieren in der Regel sehr positiv auf Interaktion. Antworten Sie auf Fragen oder erwähnen Sie treue Account-Besucher in Ihren Posts. Das sorgt für Bindung und macht Sie nahbar und sympathisch.

Konkurrenz kennen: Sehen Sie sich Wettbewerber genau an, analysieren Sie deren Auftreten und überlegen Sie, was Sie im Vergleich besser machen könnten. So bleiben Sie auch über aktuelle Entwicklungen in Ihrer Nische auf dem Laufenden und können vielleicht auch Kooperationen anstoßen.