Razer Blackwidow V4 Pro im Test: Ist das die ultimative Gaming-Tastatur?

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro hochwertige Ausführung und Haptik

innovative Funktionen wie das Razer Command Dial

Schall- und Akustikoptimierungen

abnehmbare, angenehme Handgelenkauflage

flott genug fürs kompetitive Gaming Kontra sehr hoher Preis

„nur“ ABS-Tastenkappen & USB-2.0-Hub

keine Wireless-Funktionalität mehr Fazit Die Razer Blackwidow V4 Pro ist zweifelsohne eine Tastatur, die ins Auge sticht und mit zahlreichen Funktionen glänzt. Doch wiegt der Glamour der Chroma-RGB-Beleuchtung und die Vielfalt an Makrotasten die Kritikpunkte auf, die im Laufe des Testberichts aufgedeckt wurden?

Für 270 Euro sollte man von einer Gaming-Tastatur Großes erwarten, und in vielerlei Hinsicht liefert die Blackwidow V4 Pro: Sie ist überaus hochwertig, bietet innovative Funktionen, verfügt über Schall- und Akustikoptimierungen und kommt außerdem mit einer angenehm weichen, abnehmbaren Handgelenkauflage. Aber es gibt auch Schattenseiten, die bei einer Kaufentscheidung bedacht werden sollten.

Dazu zählen unter anderem auch die Tatsache, dass nur ABS-Tastenkappen zum Einsatz kommen – und dass Razer im Vergleich zum Vorgänger auf die zusätzliche Wireless-Funktionalität verzichtet hat. Darüber hinaus könnten manche Gamer einige der Innovationen als überflüssig empfinden. Wer aber das nötige Kleingeld hat, der erhält eine mechanische Gaming-Tastatur, die begeistert.

Die Razer Blackwidow V4 Pro erhält den PC-WELT-Award “Empfehlung der Redaktion”. Friedrich Stiemer

Die Razer Blackwidow V4 Pro verspricht, die ultimative Gaming-Tastatur für alle PC-Enthusiasten zu sein. Doch kann sie wirklich halten, was sie verspricht, oder ist sie nur ein weiteres Gadget im Meer der Gaming-Eingabegeräte? In diesem Test beleuchten wir die verschiedenen Aspekte der Tastatur – von Design und Verarbeitung über Innovationen und Funktionen bis hin zur Performance.

Design: Eleganz und viel RGB

Die Razer Blackwidow V4 Pro zeichnet sich durch ein modernes und funktionales Design aus, das sowohl durch Ästhetik als auch Ergonomie besticht. Die Oberplatte der Tastatur besteht aus 5052-Aluminium, einem Material, das für seine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit bekannt ist. Dies verleiht der Tastatur eine solide Haptik und einen hochwertigen Look, der sich auch bei intensiver Nutzung bewährt.

Die Doubleshot-ABS-Tastenkappen tragen ebenfalls zur Langlebigkeit der Tastatur bei. Sie bestehen nämlich aus zwei Kunststoffschichten, wodurch die Beschriftung der Tasten dauerhaft und abriebfest ist. Dies verhindert das Ausbleichen oder Abnutzen der Tastenbeschriftung auch bei häufiger Nutzung. Wir hätten uns zwar PBT-Kunststoff gewünscht, aber dann kommt die RGB-Beleuchtung nicht mehr so zur Geltung.

Selbst die abnehmbare Handgelenkauflage ist RGB-beleuchtet! Friedrich Stiemer

Apropos: Die Razer Chroma-RGB-Beleuchtung der Tastatur ist ein echtes Highlight und unterstreicht das futuristische Design der Razer Blackwidow V4 Pro. Jede Taste ist einzeln beleuchtet, während die transparenten Gehäuse der Schalter dafür sorgen, dass die Farben schön hell und lebendig wirken.

Die dreiseitige Unterbodenbeleuchtung, bestehend aus insgesamt 38 Zonen, erstreckt sich sogar auf die magnetisch befestigte Handballenauflage aus weichem Kunstleder. Diese Beleuchtungszonen sind unabhängig voneinander ansteuerbar, was nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für individuelle Lichteffekte und Anpassungen bietet.

Ein weiteres Detail, das die hochwertige Verarbeitung der Tastatur betont, sind die beiden abnehmbaren USB-Typ-C-Kabel. Diese ermöglichen einen einfacheren Kabelaustausch und eine längere Lebensdauer der Tastatur, da das Kabel bei Bedarf ausgetauscht werden kann, ohne das gesamte Gerät zu ersetzen. Übrigens sind Sie nicht gezwungen beide Kabel anzuschließen – das ist nur nötig, wenn Sie die volle Geschwindigkeit des USB-Hubs auf der Rückseite wünschen.

Die Razer Blackwidow V4 Pro ist über zwei USB-C-Buchsen anschließbar, einen USB-2.0-Hub gibt’s auch. Friedrich Stiemer

Die Klappfüße mit zwei Winkeln an der Unterseite der Tastatur sind ebenfalls ein durchdachtes Feature, das den ergonomischen Aspekt der Blackwidow V4 Pro unterstreicht. Sie können so den Neigungswinkel der Tastatur an ihre persönlichen Vorlieben anpassen, um eine bequeme Handhaltung während des Tippens oder Spielens sicherzustellen.

Insgesamt besticht die Razer Blackwidow V4 Pro durch ein ausgereiftes und technisch anspruchsvolles Design, das sowohl in puncto Optik als auch Verarbeitungsqualität höchsten Ansprüchen genügen dürfte.

Dank zwei verschieden hoher Klappfüße lässt sich die Razer Blackwidow V4 Pro in drei Höhen betreiben. Friedrich Stiemer

Funktionen-Feuerwerk: Innovationen auf dem Prüfstand

Die Razer Blackwidow V4 Pro hat einige interessante technische Leckerbissen zu bieten, die nicht nur das Gaming-Erlebnis, sondern auch den Alltag am PC aufpeppen sollen. Eines der spannendsten Features ist das neue sogenannte „Razer Command Dial“, ein klickbares Drehrad, das sich oben links auf der Tastatur befindet und als multifunktionales Werkzeug fungiert.

Dieses vielseitige Drehrad ist mit acht Standardmodi voreingestellt, darunter das Rein- und Rauszoomen sowie das Wechseln zwischen Browser-Tabs. Doch das ist längst nicht alles: Die Möglichkeiten des Command Dials erschöpfen sich nicht in diesen Standardmodi – es lässt sich mit bis zu 100 benutzerdefinierten Modi programmieren.

Ob Sie nun in Photoshop die Pinselgröße ändern oder beim Musikhören durch Ihre Lieder skippen möchten, das Command Dial lässt sich auch dafür nutzen. Mit einem einfachen Klick auf das Drehrad lässt sich der Modus umschalten und durch die farbcodierte Hintergrundbeleuchtung des Drehrads ist auch leicht erkennbar, welche Funktion gerade aktiv ist.

Friedrich Stiemer

Neben dem Haupt-Tastatur-Layout sind fünf schnell erreichbare Makrotasten vorhanden, die wie kleine Helferlein für Ihre Finger fungieren. Damit lassen sich komplexe Aktionen aktivieren, die Sie entweder über die Software „Razer Synapse“ oder mit der On-the-Fly-Makroaufzeichnung in Echtzeit programmieren können. Zusätzlich gibt es noch drei Makrotasten entlang der linken Tastaturkante, sodass insgesamt acht hilfreiche Makrotasten für Ihre Befehlsketten bereitstehen.

Die Blackwidow V4 Pro beherbergt zudem eine strukturierte Aluminium-Walze mit vier Tasten für eine bequeme Mediensteuerung. So lassen sich Ihre Lieblingssongs abspielen, pausieren oder die Lautstärke regeln, ohne das Spiel oder die Anwendung zu verlassen.

Friedrich Stiemer

Die Performance im Härtetest

Die Razer Blackwidow V4 Pro kommt wie ein gut abgestimmter Sportwagen daher – sie sieht nicht nur gut aus, sondern liefert auch beeindruckende Performance. Egal, ob Sie nun ein versierter Gamer sind oder einfach nur Ihren Arbeitsalltag am PC effizient gestalten möchten, diese Tastatur hat jede Menge zu bieten.

Die neueste Generation der mechanischen Razer-Switches lässt sich in zwei Varianten wählen: „Green Clicky“ für taktiles Feedback und ein hörbares Klicken bei jedem Tastenanschlag oder „Yellow Linear“ für sanftere sowie leisere Tippbefehle. Beide Varianten sind laut Razer für stolze 100 Millionen Tastenanschläge ausgelegt.

Unser Testgerät ist mit letzteren bestückt und enttäuscht uns während unserer Tests kein einziges Mal. Mit dem satten, linearen Auslösen können wir uns schnell anfreunden. Für Freunde von Zahlen und Fakten: Um die Taste auszulösen, ist ein Druck von 45 Gramm und ein Weg von 1,2 Millimeter nötig, der komplette Schaltweg beträgt 3,5 Millimeter. Und da es sich um eine klassische Kreuzaufnahme auf dem gelben Stößel handelt, lassen sich auch viele verschiedene Tastenkappen einsetzen.

Bei den Razer Yellow handelt es sich um lineare Schalter. Friedrich Stiemer

Die hohe Abfragerate von bis zu 8.000 Hertz soll für blitzschnelle Reaktionszeiten sorgen, wodurch Sie Ihre Gegner im Spiel überlisten oder in Ihren Lieblings-Textverarbeitung rasend schnell tippen können. Ob die Blackwidow V4 Pro aber wirklich schneller ist als herkömmliche Modelle mit 1.000 Hertz können wir so nicht bestätigen.

In jedem Fall ist sie aber definitiv flott genug fürs ernsthafte Zocken. Die hybride Onboard-Speicherfunktion ermöglicht außerdem das Speichern von bis zu fünf Profilen direkt auf der Tastatur oder in der Razer-Synapse-Cloud, sodass Sie Ihre bevorzugten Einstellungen stets griffbereit haben – egal, ob Sie zu Hause oder bei einem LAN-Event sind.

Der USB-2.0-Hub an der Rückseite der Tastatur bietet zudem praktische Anschlussmöglichkeiten für Ihre weiteren Peripheriegeräte, während das abnehmbare Typ-C-Kabel für einfache Handhabung und eine längere Lebensdauer der Tastatur sorgt. Schade nur, dass Razer hier auf den schnelleren USB-3.0-Standard verzichtet hat, schließlich kommen auch zwei Anschlusskabel zum Einsatz.

Die Handgelenkauflage ist magnetisch und mit einer umlaufenden Beleuchtung ausgestattet. Gemütlich ist sie außerdem auch noch! Friedrich Stiemer

Die akustische Gratwanderung der Blackwidow V4 Pro

Die Razer Blackwidow V4 Pro nimmt die Akustik ziemlich ernst. Schließlich möchten wir alle in einer Welt arbeiten und spielen, in der das Tippen angenehm klingt und nicht wie das Stakkato einer Maschinengewehrsalve. Daher hat Razer besonderen Wert auf die Schall- und Akustikoptimierung der Tastatur gelegt: Dank der zwei Schichten schalldämpfenden Schaumstoffs im Inneren der Tastatur wird der Schall effektiv absorbiert und das Tippgeräusch auf ein angenehmes Minimum reduziert.

Die Stabilisatoren der Tasten sind außerdem werkseitig geschmiert, um ein sanftes und leises Tippgefühl zu gewährleisten. Vor allem bei den größeren Tasten wie der Leertaste macht sich die spezielle Schmierung positiv bemerkbar, da hier nichts klappert oder klackert.