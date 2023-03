Steam Deck zum ersten Mal reduziert: 10 Prozent günstiger

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 25. Februar 2022, startete Valve den Verkauf seiner neuen Handheld-Konsole, dem Steam Deck. Etwas verspätet feiert das Unternehmen, das außerdem die Spiele-Plattform Steam betreibt, dieses Jubiläum mit einer Rabattaktion. Beim Kauf eines Steam Decks sparen Sie derzeit 10 Prozent.

Zum Angebot: Steam Deck von Valve mit 10 Prozent Rabatt

Die Konsole ist in drei unterschiedlichen Versionen verfügbar, die alle reduziert sind. Die derzeitigen Preise belaufen sich wie folgt:

Steam Deck mit eMMC-Speicher (64 GB): 377,10 Euro statt 419 Euro

Steam Deck mit NVMe-SDD (256 GB): 494,10 Euro statt 549 Euro

Steam Deck mit NVMe-SDD (512 GB): 611,10 Euro statt 679 Euro

Die voraussichtliche Lieferzeit beträgt 1 bis 2 Wochen. Über die Dauer der Rabattaktion sind keine Informationen verfügbar.

Was ist das Steam Deck?

Das Steam Deck ist im Grunde ein Handheld-PC auf Basis von SteamOS, das wiederum auf der Linux-Distribution Proton basiert. Im Gegensatz zu anderen Handhelds müssen Sie Ihre Spiele nicht speziell für diese Konsole kaufen, stattdessen können Sie einfach auf Ihre Steam-Bibliothek zugreifen und Ihre PC-Spiele auf dem Steam-Deck spielen.

Nicht alle Spiele wohlgemerkt, denn diese müssen auch mit dem Steam Deck, genauer gesagt mit der darauf laufenden Linux-Umgebung, kompatibel sein. Valve arbeitet aber intensiv mit den Spieleentwicklern zusammen, um die Auswahl der Spiele fürs Steam Deck konstant zu erweitern.

Wir haben das Steam Deck ausführlich getestet und die Stärken und Schwächen zusammengefasst.

Kommt bald schon das Steam Deck 2?

Gabe Newell, Präsident von Valve, hat bereits öffentlich erklärt, dass Valve schon an einem Nachfolger des Steam Decks arbeitet. Beim Steam Deck 2 soll die Performance eine größere Rolle spielen – und dafür ein höherer Preis in Kauf genommen werden. In diesem Artikel erklären wir, welche Verbesserungen konkret erwartet werden und ob es sich lohnt, lieber auf den Nachfolger zu warten.

