“Tech-Up Weekly” Folge 20: Der PC-Welt-Video-Podcast

MASSIVE Sicherheitslücke – Milliarden CPUs bedroht I 2 Neue Xbox-Modelle? I CoD: MW3 & Baldur's Gate 3 – Tech-Up Weekly

Diese Woche in Tech-Up Weekly: Schwere Sicherheitslücken in Milliarden von Intel- und AMD-CPUs entdeckt, ist Nvidia bei High-End-Grafikkarten bald konkurrenzlos? Kommen 2 neue Xbox-Modelle? Und wir haben 2 Games in den News.