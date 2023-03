Streamzz: Illegales deutsches Streamingportal abgeschaltet

Wie die Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) meldet, ist der Allianz gegen Medien-Piraterie in dieser Woche ein Schlag gegen ein weiteres illegales Streamingportal gelungen. Durch die ACE wurde der aus Nordrhein-Westfalen betriebene Dienst Streamzz geschlossen.

Film- und Serien-Hoster muss schließen

Laut der ACE verfügte der illegale File-Hosting-Service über eine globale Reichweite von mehr als sieben Millionen Besuchern monatlich. Besonders beliebt war Streamzz bei deutschen Nutzern. Ein Drittel des Datenverkehrs wurde im Betreiberland generiert. Ein Großteil der übrigen Besucher stammte laut der ACE aus den USA, Großbritannien, der Schweiz und Ungarn. Aktiv war Streamzz bereits seit 2019. Die illegale Streaming-Seite hostete mehr als 75.000 Filme und 15.000 Serien-Episoden. Den ACE-Recherchen zufolge wurde Streamzz von mehr als 60 weiteren Websites genutzt, die raubkopierte Inhalte anboten.

ACE will digitale Piraterie eindämmen

“Die Abschaltung von Streamzz ist ein erneuter Beweis dafür, dass niemand im Ökosystem der Inhaltspiraterie – ob Streaming-Dienst, Video-Streaming-Host oder irgendetwas dazwischen – über dem Gesetz steht“, erklärt Jan van Voorn, Executive Vice President und Global Content Protection Chief der Motion Picture Association und Leiter der ACE.

“Wir werden Pirateriedienste aller Art ins Visier nehmen, um die globale Kreativwirtschaft zu schützen.” Jan van Voorn

Bei der aktuellen Schließung arbeitet die ACE unter anderem mit Constantin Film zusammen. Inhalte der Produktionsfirma wurden bei Streamzz illegal im Stream angeboten. Die ACE setzt sich für die Reduzierung der digitalen Piraterie ein. Gegen illegale File-Hoster und Streaming-Dienste geht die Koalition weltweit mit strafrechtlichen Verweisen, zivilrechtlichen Verfahren und Unterlassungsklagen vor.