Garmin Venu 2 Plus im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausführliche Fitnessüberwachung und -analyse

Kann Anrufe entgegennehmen und auf den virtuellen Assistenten zugreifen

Elegantes, dezentes Design

Bis zu einer Woche Akkulaufzeit Kontra Workout UI ist nicht benutzerfreundlich

Sie benötigen mehrere Begleit-Apps auf Ihrem Smartphone

Kein LTE-Modell

Wenige Nicht-Fitness-Apps Fazit Die Garmin Venu 2 Plus ist ein großartiger Allrounder für Fitnessfans. Sie bietet eine detaillierte Trainingsaufzeichnung und -analyse für mehrere Sportarten, benutzerdefinierte mehrwöchige Trainingspläne und eine hervorragende Leistung des Herzfrequenzmessers und GPS. Abgesehen von der Fitness ist sie jedoch nicht die intelligenteste Uhr auf dem Markt, da ihr die Vielzahl an Apps der konkurrierenden WearOS- und watchOS-Alternativen fehlt.

Preis beim Test

$449.99

Aktuell bester Preis: Garmin Venu 2 Plus

Wenn es um den Markt für Fitness-Tracking geht, ist Garmin ein bekannter Name. Das Unternehmen bietet einige der hochwertigsten Wearables an, die auf die Überwachung von Gesundheit und Bewegung ausgerichtet sind, unabhängig von Ihrem Budget. Und es sieht so aus, als würde Garmin mit der Venu 2 Plus in bewährter Manier weitermachen.

Die Venu 2 Plus wird neben dem Standardmodell Venu 2 verkauft und bietet im direkten Vergleich ein großes Upgrade: ein Mikrofon. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber Sie können nicht nur auf Ihren virtuellen Assistenten zugreifen – einschließlich Google Assistant, Siri und Bixby – sondern auch Anrufe direkt über die Uhr tätigen und entgegennehmen.

Kombinieren Sie das mit einem detaillierten Gesundheits- und Fitness-Tracking, einem hochwertigen Design und einem großartigen Display und Sie haben eine großartige – wenn auch nicht perfekte – Smartwatch für den Laufsport.

Design & Verarbeitung

Ähnliches Design wie bei der Venu 2

Nur 43-mm-Gehäuse

Neue anpassbare Taste

Auf den ersten Blick werden Sie kaum einen Unterschied zwischen der Garmin Venu 2 Plus und der normalen Venu 2 feststellen können. Sie sehen beide gleich aus und fühlen sich gleich an, und für beide sind ähnliche Farboptionen verfügbar. Aber bei näherem Hinsehen gibt es ein paar subtile Unterschiede.

Lewis Painter / Foundry

Das offensichtlichste Merkmal, wenn Sie es so nennen können, ist die Gehäusegröße. Während das Standard-Venu 2 in 41- und 45-mm-Varianten erhältlich ist, hat das neue Plus-Modell ein 43-mm-Gehäuse, Das ist groß genug, um alle Aufgaben zu erfüllen, aber nicht so groß, dass es kleinere Handgelenke überfordert.

Das 1,3 Zoll große AMOLED-Display hat die ideale Größe für ein Wearable, das am Handgelenk getragen wird. Es bietet viel Platz, um individuelle Zifferblätter und Inhalte zu präsentieren und Live-Trainingsdaten anzuzeigen. Mit einer Auflösung von 414 x 414 Pixeln ist es sehr detailliert und hell genug, um es auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesen zu können.

Es gibt sogar einen Modus, in dem das Display immer eingeschaltet ist, was allerdings zu Lasten der Akkulaufzeit geht.

Kleinere Änderungen finden Sie am Gehäuse selbst. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Unterstützung von Mikrofonen und Lautsprechern, die zusätzliche Funktionen ermöglicht. Auf diese gehen wir später noch näher ein. Zudem greifen Sie mit einer neuen, speziell für den virtuellen Assistenten vorgesehenen Taste ganz einfach auf Ihren virtuellen Assistenten zu.

Lewis Painter / Foundry

Diese neue Taste befindet sich neben den beiden Standard-Edelstahltasten, die rechts neben dem Display angebracht sind. Sie kann einer anderen Funktion zugewiesen werden, wenn Sie Ihren virtuellen Assistenten nicht so oft benutzen.

Bei den Farboptionen haben Sie die Wahl zwischen silbernem Edelstahl mit grauem Armband (wie auf dem Foto), creme-goldenem Edelstahl mit elfenbeinfarbenem Armband oder schieferfarbenem Edelstahl mit schwarzem Band.

Das Edelstahl ist eine nette Idee und verleiht den Knöpfen und der äußeren Lünette des Displays einen hochwertigen Look, aber das Kunststoffgehäuse der Uhr könnte einige potenzielle Käufer bei einem so hohen Preis abschrecken.

Wie bei den Alternativen sind die Standardarmbänder aus schweißresistentem Silikon, aber Sie können sich auch für eines aus Wildleder, Leder oder Metall entscheiden, wenn Sie auf der Garmin-Website einen kleinen Aufpreis bezahlen.

Smartwatch-Funktionen

Zugriff auf den virtuellen Assistenten oder Anrufe vom Handgelenk aus

Grundlegende Smartwatch-Funktionen

Die meisten Apps sind auf Gesundheit und Fitness zugeschnitten

Wie bereits angedeutet, ist eines der großen Unterscheidungsmerkmale zwischen der Venu 2 und der Venu 2 Plus die Integration eines Mikrofons und eines Lautsprechers. Mit ihrer Hilfe steuern Sie nicht nur den virtuellen Assistenten der Uhr, sondern tätigen auch Anrufe und nehmen Gesprächen entgegen. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber es ist ein Schritt, der die Venu 2 in der Welt der Smartwatches auf ein neues Niveau hebt. Sie ist nämlich eines der wenigen Wearables, diese Funktionalität bieten und nicht von Apple stammen.

Lewis Painter / Foundry

Da es keine LTE-Unterstützung gibt, müssen Sie sich natürlich in Bluetooth-Reichweite Ihres Smartphones befinden, aber das ist schon mal ein Anfang. Auch die Gesprächsqualität ist beeindruckend. Die Gesprächsteilnehmer haben sich nicht über die Qualität des Mikrofons beschwert. Der in die linke Seite des Gehäuses integrierte Lautsprecher ist laut genug für Gespräche.

Auch der Sicherheitsaspekt ist zu begrüßen. Denn Sie können Ihre Smartwatch auch in Bereichen verwenden, in denen Sie Ihr Smartphone nicht aus der Tasche nehmen möchten.

Sie können auch einen Notfallkontakt festlegen, den Sie bei Bedarf schnell anrufen können, und beim Laufen und Radfahren gibt es eine automatische Sturzerkennung im Stil von Apple. So können Sie nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag beruhigt sein.

Die Venu 2 Plus ist jedoch nicht nur eine glorifizierte Freisprecheinrichtung, sondern bietet eine Vielzahl intelligenter Funktionen.

Weitere Funktionen wind die Unterstützung grundlegender Benachrichtigungen, anpassbare Zifferblätter und die Möglichkeit, Ihr Smartphone aus der Ferne zu orten, sowie von Garmin entwickelte Fitness-Tracking-Apps.

Lewis Painter / Foundry

Allerdings liegt der Schwerpunkt eher auf der Gesundheit als auf allgemeinen intelligenten Funktionen. Es fehlt die Unterstützung für beliebte Apps von Drittanbietern und andere intelligente Funktionen, die Sie mit einer herkömmlichen Smartwatch in Verbindung bringen würden.

Es gibt keinen App-Store auf der Uhr selbst, aber Sie können die Garmin Connect IQ App herunterladen. Das ist eine von der Connect App getrennte App, mit der Sie die Uhr einrichten, um eine Reihe von Apps herunterzuladen. Obwohl es ein paar Überraschungen wie Spotify, Deezer und Amazon Music für das Streaming gibt, erwarten Sie nicht die gleichen beliebten Apps wie im App Store oder bei Google Play. Die große Mehrheit der verfügbaren Apps ist fitnessbasiert.

Wenn Sie kein Fan von Musikstreaming sind, verfügt die Venu 2 Plus über genügend integrierten Speicherplatz, um bis zu 350 Ihrer Lieblingstitel zu speichern. So können Sie direkt auf ein Paar verbundene Bluetooth-Kopfhörer streamen, ohne dass Sie ein Smartphone benötigen.

Lewis Painter / Foundry

Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung von Garmin Pay, der im Venu 2 Plus integrierten kontaktlosen Zahlungsmethode von Garmin. Es ist toll zu sehen, dass Sie Ihr Smartphone zu Hause lassen und für Transportmittel und andere Waren bezahlen können, aber die Unterstützung durch die Banken ist weit entfernt von dem, was wir mit Apple Pay und Google Pay sehen. In Deutschland gibt es nur eine Handvoll unterstützter Banken. Hier gibt es eine Übersicht.

Gesundheit & Fitness-Tracking

Beeindruckende HR-Monitor & GPS-Leistung

Maßgeschneiderte mehrwöchige Trainingspläne

Neue visuelle Anleitungen für Pilates und Yoga

Workout-UI kann für Neulinge verwirrend sein

Da es sich um eine Smartwatch von Garmin handelt, sollte es nicht überraschen, dass die Venu 2 Plus in Sachen Gesundheits- und Fitnesstracking wahrlich überragend ist. Schließlich ist dies das Kerngeschäft des Unternehmens.

Sie können von der Uhr aus ein Training starten und Laufen, Radfahren, Pilates, Yoga und mehr verfolgen. Die fortschrittlichere Funktionalität erhalten Sie jedoch über die Garmin Connect Begleit-App für iOS und Android.

Über die App können Sie Trainingspläne für 5.000- und 10.000-Meter-Läufe sowie Halbmarathons mit einem maßgeschneiderten mehrwöchigen Trainingsplan erstellen, der auf Ihre Fähigkeiten zugeschnitten ist.

Die gut gemachte App bietet sprachunterstützte Trainings aus der ganzen Welt, die echte Einblicke und Motivation für die Läufe liefern. Sie können den Plan nach und nach anpassen, wenn Sie einen Tag ausfallen lassen müssen. Die Nutzung ist völlig kostenlos.

Lewis Painter / Foundry

Das ist in der Tat ein Thema, das sich durch den Garmin Venu 2 und seine Connect-Begleit-App zieht. In einer Welt, in der immer mehr Unternehmen – wie Fitbit – fortschrittliche Funktionen und Messwerte hinter eine monatliche Bezahlschranke stellen, ist es erfrischend, dass Sie jederzeit auf alle Ihre Daten zugreifen können, ohne zur Kreditkarte greifen zu müssen.

Wenn es darum geht, Ihr Training zu verfolgen, ist die Venu 2 Plus ein äußerst zuverlässiges Gerät. Der optische Herzfrequenzsensor an der Unterseite des Gehäuses reagiert während des Trainings beeindruckend schnell, was besonders bei HIIT und anderen HR-Zonen-basierten Trainingseinheiten von Vorteil ist. Sie haben die Möglichkeit, einen Brustgurt anzubringen (separat erhältlich).

Lewis Painter / Foundry

Das eingebaute GPS ist präzise, selbst wenn Sie in bebauten Gebieten laufen. Nach dem Lauf können Sie eine kartenbasierte GPS-Heatmap abrufen. Sie zeigt nicht nur Ihre Route und die Gesamtdistanz, sondern auch, wann Sie sich am meisten angestrengt haben.

Es gibt zwar keine abbiegeorientierte Navigation wie bei der hochwertigen Garmin Fenix 5S Plus, aber die Uhr nutzt GPS, um eine Return-to-Start-Funktion bereitzustellen. Diese führt Sie bei der Erkundung unbekannter Gebiete zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.

Der einzige Kritikpunkt: Es ist nicht immer klar, wie Sie Funktionen wie HR-Zonen-basierte Läufe vor dem Training auf der Uhr aktivieren können. Die Trainingsoberfläche scheint sich auf Vorkenntnisse über die Funktionsweise der Garmin-Technologie zu verlassen – und das wird nicht immer der Fall sein.

Nach einer gewissen Zeit des Wischens und Tippens werden Sie sich daran gewöhnen. Wünschenswert ist aber eine einfacher Einführung in die Funktionen für diejenigen, die neu in der Garmin-Familie sind.

Neben dem Laufen gibt es auch animierte Workouts für Pilates und Yoga, die Sie in Echtzeit auf Ihrer Uhr verfolgen können. Es mag sich umständlich anhören, aber das große Display der Venu 2 Plus ist ideal.

Lewis Painter / Foundry

Abgesehen von der reinen Trainingsverfolgung überwacht die Venu 2 Plus Ihre Vitalwerte während des ganzen Tages und der Nacht. Dazu gehören die ganztägige Verfolgung der Herzfrequenz, (optional) die Verfolgung des Blutsauerstoffs, der zurückgelegten Schritte, des Energieverbrauchs, des Schlafs und sogar die Möglichkeit, Ihre Wasseraufnahme zu verfolgen. Letzteres erfordert eine manuelle Eingabe.

Diese Daten sind verfügbar, indem Sie in der App auf dem Zifferblatt nach oben oder unten wischen. So erhalten Sie eine hervorragende Momentaufnahme Ihres Aktivitätsniveaus an einem bestimmten Tag, und Sie können die Garmin-Connect-App verwenden, um weitere Details zu erfahren.

Lewis Painter / Foundry

Alle gesammelten Daten, von speziellen Trainingseinheiten bis hin zur allgemeinen Fitnessüberwachung, können mit Apps von Drittanbietern wie Apple Health, Strava, MyFitnessPal und anderen ausgetauscht werden. Die Synchronisierung erfolgt automatisch, sobald Sie die Garmin Connect App öffnen. Das ist ein großer Vorteil, wenn Sie sich auf mehrere Apps zur Überwachung Ihrer Gesundheit verlassen.

Akkulaufzeit & Aufladen

Bis zu einer Woche Akkulaufzeit

Erwarten Sie weniger, wenn Sie Funktionen wie die spO2-Überwachung und das ständig eingeschaltete Display aktivieren

Unpraktischer proprietärer Ladeanschluss auf der Rückseite

Wie bei jeder Smartwatch variiert die Akkulaufzeit der Garmin Venu 2 Plus je nachdem, was Sie tun und welche Funktionen Sie aktiviert haben. In der Standardeinstellung – also mit deaktiviertem Always-on-Display – gibt Garmin eine Nutzungsdauer von bis zu einer Woche an, und das stimmt nach unserer Erfahrung auch.

Wir haben festgestellt, dass die Akkulaufzeit auf etwa fünf Tage sinkt, wenn Sie zusätzliche Funktionen wie das ständig eingeschaltete Display und die Blutsauerstoffüberwachung aktivieren. Zudem reduziert sich die Akkulaufzeit auch schneller, je mehr Sie die oben erwähnten erweiterten Fitness-Tracking-Funktionen nutzen.

Garmin gibt an, dass das Gerät 24 Stunden durchhält, wenn Sie das GPS für die Aufzeichnung der Bewegung nutzen, was für die meisten ausreichen sollte. Allerdings sinkt die Laufzeit auf nur acht Stunden, wenn Sie Musik aus dem integrierten Speicher abspielen.

Lewis Painter / Foundry

Zum Aufladen verwendet die Venu 2 Plus den gleichen proprietären Anschluss auf der Rückseite wie der Rest der Garmin-Kollektion. Er lässt sich einfach einrasten, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen, dass er herausfallen könnte, bevor der Ladevorgang abgeschlossen ist. Allerdings ist das Aufladen nicht so einfach wie bei den meisten Smartwatch-Konkurrenten.

Die gute Nachricht ist, dass die Uhr in etwas mehr als 90 Minuten komplett von 0 aufgeladen ist.

Preis & Verfügbarkeit

Die Garmin Venu 2 Plus ist eine Premium-Smartwatch, die mit einem nicht unerheblichen Preis von 449 Euro zu den teureren Smartwatches gehört. Damit konkurriert sie mit Modellen wie der Samsung Galaxy Watch 5, der Apple Watch Series 8 und der Huawei Watch GT 4 Pro.

Die gute Nachricht ist, dass Garmin beide Modelle der Venu 2 nebeneinander zum Verkauf anbietet. Wenn Ihnen also die Venu 2 Plus gefällt, Sie aber auf Funktionen wie ein eingebautes Mikrofon verzichten möchten, können Sie 50 Euro sparen.

Wenn es Sie reizt, können Sie das Garmin Venu 2 Plus direkt bei Garmin oder bei Drittanbietern wie Amazon zu einem Preis von rund 350 Euro kaufen.

Lewis Painter / Foundry

Fazit

Die Garmin Venu 2 Plus ist ein großartiger Allrounder, wenn Sie eine Smartwatch suchen, die sich auf Gesundheit und Fitness konzentriert. Sie ist ideal für Läufer und Radfahrer, denn sie bietet benutzerdefinierte, mehrwöchige Trainingspläne, genaue Herzfrequenzmessungen und eine beeindruckende GPS-Leistung. Und das sogar in bebauten Straßen der Stadt.

Sie ist aber nicht nur für Läufer geeignet, sondern kann auch alle anderen Sportarten wie Rudern, Golfen und Skifahren erfassen. Die neuen animierten Yoga- und Pilates-Übungen sind eine nette Idee.

Neue Funktionen wie ein Mikrofon und ein Lautsprecher verbessern das Angebot an intelligenten Funktionen, wie die Möglichkeit, virtuelle Assistenten anzufordern und Anrufe während des Laufens anzunehmen, ohne zum Smartphone greifen zu müssen. Der einzige Nachteil ist, dass Sie ohne LTE ein Bluetooth-fähiges Smartphone in der Nähe haben müssen.

Wenn Sie jedoch kein Fitness-Fanatiker sind und etwas suchen, das Ihre Lieblings-Apps ausführt, Smart-Home-Verknüpfungen bietet und vieles mehr, sollten Sie sich besser woanders umsehen.

Es gibt zwar einen Garmin Connect IQ App-Store, aber die meisten Apps sind auf Fitness ausgerichtet, und für diesen Preis könnten Sie eine leistungsfähigere Samsung Galaxy Watch oder Apple Watch kaufen.