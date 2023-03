Microsoft verschenkt USB-Sticks an Windows-Nutzer – das steckt dahinter

Microsoft schickt bestimmten Teilnehmern am Windows-Insider-Testprogramm kostenlos USB-Sticks. Damit will Microsoft den Windows-Testern eine saubere Neu-Installation von Windows ohne Altlasten ermöglichen. Denn diese saubere Neu-Installation ist Voraussetzung für die Installation und das Ausprobieren der allerneuesten Testversionen von Windows 11, die Microsoft im erst vor wenigen Tagen neu geschaffenen Canary-Channel ausliefert.

Nur an Insider-Tester aus dem Canary-Channel

Mehr zum Canary-Channel lesen Sie in Windows 12 als Erster ausprobieren: Microsoft startet neuen Test-Kanal Canary. Man kann davon ausgehen, dass die Insider-Tester des Canary-Channels als Erste den Nachfolger von Windows 11 ausprobieren dürfen. der möglicherweise Windows 12 heißen könnte. Alle Insider, die eine Windows-Preview ab der Build 25000 nutzen, schob Microsoft automatisch in den Canary-Channel.

Um den Gratis-USB-Stick mit Windows 11 zu erhalten, müssen Sie aber Insider-Tester aus dem Canary-Channel sein und zudem eine E-Mail von Microsoft mit einem speziellen Code erhalten, damit Sie Ihren Antrag überhaupt stellen können. Die US-IT-Nachrichtenseite Betanews zitiert aus dieser Microsoft-Mail:

Für eine saubere Installation von Windows empfehlen wir die Verwendung eines leeren USB-Flash-Laufwerks mit mindestens 8 GB Speicherplatz. Wenn Sie keinen haben, fordern Sie einen USB-Stick an, indem Sie diesen Code verwenden: XXXXXXXXXX. Begrenztes Angebot. Die Artikel werden nach dem Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” vergeben. Deutsche Übersetzung des englischen Originaltextes

Diese Mail verlinkt auf diese Microsoft-Webseite. Dort geben Sie den Code aus der Mail ein. Danach erhalten Sie weitere Lieferinformationen. Microsoft liefert den USB-Stick mit Windows 11 offensichtlich auch an Tester von außerhalb der USA. Denn Microsoft schließt Tester aus den folgenden Staaten von der Belieferung aus: “Afghanistan, Kuba, Russland, Ost-Timor, Belarus, Laos, Samoa, Turkmenistan, Bhutan, Libyen, Salomonen, Jemen, Brunei, Mongolei, Südsudan, Tschad, Papua-Neuguinea und Syrien”.

Microsoft nennt sechs bis acht Wochen Lieferzeit. Alles in allem wirkt dieses Angebot etwas aus der Zeit gefallen: USB-Sticks kostet nicht die Welt und wer unbedingt die neueste Windows-11-Testversion (oder bald die erste Vorversion von Windows 12? Denn dafür ist ja der neue Canary-Channel gedacht) ausprobieren will, sollte in der Lage sein, sich selbst einen USB-Stick zu besorgen. Auf Amazon bekommen Sie USB-Sticks mit 8 GB ab knapp 4 Euro und fünf Stück kosten 16 Euro.