ID.2all: VW zeigt sein erstes E-Auto unter 25.000 Euro – Weltpremiere

Lange wurde über das erste Elektro-Auto von Volkswagen spekuliert, das weniger als 20.000 Euro kosten soll; damals war von einem ID.1 die Rede. Danach ließ VW durchsickern, dass es mit dem “unter 20.000” nichts werden würde, sondern die Preisgrenze bei 25.000 Euro liegen würde (wobei VW betont, dass es weiter an einem 20.000-Euro-Auto arbeiten wolle. Möglicherweise handelt es sich dabei dann ja um die Seat- oder Skoda-Ableger des heute vorgestellten ID.2all).

VW ID.2all: Die wichtigsten Fakten

Nun ist es so weit: Volkswagen hat die Studie ID.2all vorgestellt. Sie zeigt den ersten Volkswagen, der in der Basisversion unter 25.000 Euro kosten wird. Er ist also unter dem ID.3 angesiedelt, der schon länger erhältlich ist und dieses Jahr erneuert wurde.

Der VW ID.2all besitzt Frontantrieb und einen 166 kW / 226 PS starken E-Motor und soll mit einer Akku-Ladung bis zu 450 Kilometer Reichweite (nach WLTP) schaffen. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der ID.2all in unter 7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h.

Die Serienversion wird auf der sogenannten “MEB Entry”-Plattform basieren und ist eines von zehn neuen E-Modellen, die VW bis 2026 auf den Markt bringen will. Das Stauvolumen gibt VW mit 490 bis 1330 Liter an, was in der Tat für ein derartiges Auto viel ist.

ID. 2all – Das Fahrzeug ist eine Studie und wird nicht zum Verkauf angeboten. VW

VW nennt darüber hinaus diese Fakten: Aufladen der Batterie 10 bis 80 Prozent in circa 20 Minuten. Länge 4,05 Meter, Breite 1,81 Meter und Höhe 1,53 Meter. Das Gewicht verraten die Wolfsburger nicht.

Zur Ausstattung gehören Travel Assist, IQ.LIGHT und E-Routenplaner.

VW schreibt: “geräumig wie ein Golf, preiswert wie ein Polo”. Wobei der Polo ja gar nicht mehr so preiswert ist … VW

VW betont zudem die neue Designsprache des ID.2all, die VW in bester Marketingsprache so umschreibt: “sympathisches Gesicht, ein deutlicher Schuss Dynamik und eine zeitlose Eleganz.” Der Wagen steht auf Rädern vom Typ 225/40 R20. In jedem Fall unterscheidet sich der jetzt gezeigte ID.2all optisch deutlich von dem auf der IAA 2021 in München gezeigtem ID.Life: VWs E-Auto für 20.000 Euro – mit Beamer, abnehmbarem Dach & 234 PS.

Verkaufsstart und Preis

Die Serienversion des ID. 2all stellt Volkswagen 2025 für den europäischen Markt vor. Das Ziel: ein Einstiegspreis von unter 25.000 Euro.

Der ID.2all dürfte in Spanien produziert werden.

