PC-WELT Sonderheft 4/2023 jetzt am Kiosk: Virtuelle PCs

Ein virtueller PC hat gegenüber einem „echten“ Rechner viele Vorteile. Vor allem der Sicherheitsaspekt steht dabei im Vordergrund, können Sie doch in einer VM experimentelle Betriebssysteme, Programme und mehr ausprobieren, ohne Angst zu haben, sich Malware einzufangen oder den PC anderweitig lahmzulegen. Denn geht mal was schief,lässt sich der VPC gefahrlos zurücksetzen.

Für ein Produktivsystem ist Multiboot eine interessante Lösung, stehen Ihnen hier doch gleich mehrere Betriebssysteme gleichberechtigt zur Verfügung. Sie wählen beim Hochfahren, welches OS es heute sein darf – möchten Sie wechseln, genügt ein Reboot, um die Auswahl neu zu treffen.

Damit Sie unsere Anleitungen gleich ausprobieren können, haben wir die wichtigsten Programme für Sie auf unserer Download-DVD zusammengestellt. Neben den Virtualisierungstools Vmware und Virtualbox finden Sie dort auch fertige virtuelle Maschinen wie Linux Mint, Ubuntu und Free DOS. Aber auch unser PC-WELT-Rettungssystem haben wir für Sie zum Download bereitgestellt.

Das neue PC-WELT Sonderheft Virtuelle PCs 4/2023. Jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Das sind die Themen im neuen Sonderheft Virtuelle PCs 4/2023

Grundlagen

Systemfrage: Multiboot oder Virtualisierung? Wir zeigen Ihnen die Vorteile der beiden Varianten im praktischen Einsatz auf Ihrem PC.

Wir zeigen Ihnen die Vorteile der beiden Varianten im praktischen Einsatz auf Ihrem PC. So funktioniert die Virtualisierung am PC. Das benötigen Sie, und diese Begriffe sollten Sie kennen, um mit virtuellen PCs loszulegen.

Das benötigen Sie, und diese Begriffe sollten Sie kennen, um mit virtuellen PCs loszulegen. Virtuelle PCs: Diese Hardware benötigen Sie. Damit das Zweitsystem rund läuft, muss die Ausstattung Ihres PCs zum Anwendungsszenario passen.

Damit das Zweitsystem rund läuft, muss die Ausstattung Ihres PCs zum Anwendungsszenario passen. Sicherheit durch Virtualisierung. Microsoft hat in Windows clevere Schutzfunktionen eingebaut, die auf virtuellen Systemen beruhen.

Microsoft hat in Windows clevere Schutzfunktionen eingebaut, die auf virtuellen Systemen beruhen. Virtualisierung-Tools für Windows-Hosts. Hyper-V, Virtualbox oder Vmware: Es gibt mehrere Plattformen, um virtuelle Maschinen aufzusetzen

Hyper-V, Virtualbox oder Vmware: Es gibt mehrere Plattformen, um virtuelle Maschinen aufzusetzen …

Virtuellen PC einrichten

So laufen virtuelle PCs in Hyper-V. Hyper-V ist bei Windows 10/11 Pro dabei. Damit richten Sie virtuelle Highspeed-VMs ein.

Hyper-V ist bei Windows 10/11 Pro dabei. Damit richten Sie virtuelle Highspeed-VMs ein. Gast-PCs in Virtualbox einrichten und nutzen. Mit einer Gratis-ISO-Datei aus dem Internet läuft nun auch Windows 11 als virtueller PC.

Mit einer Gratis-ISO-Datei aus dem Internet läuft nun auch Windows 11 als virtueller PC. Den virtuellen PC in Windows integrieren. Mit den Gasterweiterungen komplettieren Sie die Einbindung des virtuellen PCs ins Hostsystem.

Mit den Gasterweiterungen komplettieren Sie die Einbindung des virtuellen PCs ins Hostsystem. Windows-Host zum virtuellen PC machen. Der Vmware Vcenter Converter macht aus einer Windows-Installation einen virtuellen PC.

Der Vmware Vcenter Converter macht aus einer Windows-Installation einen virtuellen PC. VMs umwandeln, klonen und tauschen. Virtuelle PCs sind keine Einbahnstraße: So ersparen Sie sich das Einrichten eines neuen Systems.

Virtuelle PCs sind keine Einbahnstraße: So ersparen Sie sich das Einrichten eines neuen Systems. …

Multiboot

Die Voraussetzungen für den Multiboot-PC. Um abwechselnd verschiedene Betriebssysteme zu starten, muss der PC das auch beherrschen.

Um abwechselnd verschiedene Betriebssysteme zu starten, muss der PC das auch beherrschen. Spiele, Tools & Co.: Die besten Livesysteme. Wenn Sie am PC etwas Neues ausprobieren möchten, sind unsere Livesysteme dafür ideal.

Wenn Sie am PC etwas Neues ausprobieren möchten, sind unsere Livesysteme dafür ideal. Der Multibootstick für mehrere Livesysteme. Es bietet sich an, den USB-Stick mit einem Werkzeugkasten für verschiedene Aufgaben zu füllen.

Es bietet sich an, den USB-Stick mit einem Werkzeugkasten für verschiedene Aufgaben zu füllen. Windows 11 auf dem Setupstick einrichten. Wer Windows 11 ausprobieren möchte, installiert das System einfach auf einem USB-Stick.

Wer Windows 11 ausprobieren möchte, installiert das System einfach auf einem USB-Stick. Multiboot mit Windows 10 und 11 sowie Linux. Windows 11 lässt sich parallel zu 10 installieren, selbst wenn der PC die Voraussetzungen nicht hat.

Windows 11 lässt sich parallel zu 10 installieren, selbst wenn der PC die Voraussetzungen nicht hat. …

Mit den Tools und fertigen virtuellen Systemen legen Sie sofort los. Software runterladen, virtuelle Maschine importieren – schon ist Ihr kostenloser Zweit-PC startklar!

Das PC-WELT Sonderheft Virtuelle PCs 4/2023 ist für 9,90 Euro am Kiosk erhältlich. Alternativ können Sie das Heft auch über unseren Online-Shop bestellen und sich bequem nach Hause schicken lassen oder als ePaper herunterladen.

Das PC-WELT-Sonderheft gibt es auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 10.

Hier können Sie die PC-WELT abonnieren.

Als Abonnent von PC-WELT Plus Digital erhalten Sie das Sonderheft kostenlos. Sie erhalten per Mail einen entsprechenden Link zur digitalen Ausgabe. Mehr Informationen hierzu finden Sie in diesem Beitrag: PC-WELT zieht um – Digitale Ausgaben nun bei eMagazines.