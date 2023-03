Vorsicht: DHL-Phishing mit Paketzustellung

Das Landeskriminalamt warnt vor einer Phishing-Masche, bei der sich Cyberkriminelle als DHL-Support ausgeben. Die Betrüger versenden dabei eine SMS mit Texten wie “Dhl: Bei der Zustellung Ihres Pakets ist ein Fehler aufgetreten. Um die Zustellung zu bestätigen, gehen Sie bitte auf : parcel-delivered.com“.

Auf keinen Fall auf SMS-Link klicken

Beim aktuellen Fall gelangen die Opfer zwar auf eine nicht erreichbare Seite, was darauf hindeutet, dass die Website bereits offline genommen wurde. Das Landeskriminalamt nutzt den SMS-Text jedoch als Beispiel für ähnlich formulierte Phishing-Versuche. Die Behörde rät bei derartigen Nachrichten zu äußerster Vorsicht. Nutzer, die eine solche SMS oder E-Mail erhalten, sollten auf keinen Fall auf den enthaltenen Link klicken. “Links aus solchen SMS führen in der Regel auf Phishingseiten,“ erklärt das Landeskriminalamt.

Auf diesen eigens dafür eingerichteten Seiten, die etwa der offiziellen DHL-Webseite zum Verwechseln ähnlich sehen können, werden die SMS-Empfänger zur Eingabe persönlicher Daten gebeten. Diese werden von den Betrügern später für Identitätsdiebstahl benutzt. Auch die Masche, dass der Empfänger für sein Paket noch Porto- oder Zollgebühren nachzahlen müsse, ist weit verbreitet. Hier wird auf den Phishing-Webseiten um die Eingabe von Zahlungsdaten gebeten.

Sendungsnummer beim Paketdienst prüfen

Das Landeskriminalamt Niedersachsen rät: “Sollten Sie aktuell auf Pakete warten und sich bei einer Nachricht dieser Art nicht sicher sein, so schauen Sie in die Bestellbestätigungen/Auslieferungsnachrichten, die Ihnen in der Regel ein ordentlicher Onlineshop zuschickt/im Kundenbereich des Shops online zur Verfügung stellt.“ Mit der dort hinterlegten Sendungsnummer lässt sich schnell kontrollieren, wo das erwartete Paket gerade ist. Wer bereits persönliche Daten oder Zahlungsdaten auf der Phishing-Website eingegeben hat, sollte umgehend Anzeige erstatten und seine Bank kontaktieren.