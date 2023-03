Apple Watch Series 8 im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro erstklassiges Design und Verarbeitung

Schnellladen könnte schneller sein Fazit Neue Funktionen wie die Fahrradverfolgung und die Erkennung von Autounfällen machen die Apple Watch Series 8 zu einem verlockenden Upgrade für Einsteiger, aber mit dem identischen Design der Series 7 gibt es nicht genug, um ein Upgrade von dem letztjährigen Wearable durchzuführen. Aber für alle, die eine ältere Apple Watch besitzen, und vor allem für diejenigen, die ihren ersten Ausflug in die Welt der Smartwatches planen, ist die Series 8 eine hervorragende Anschaffung.

Im Vergleich zur brandneuen Apple Watch Ultra sieht die Apple Watch Series 8 ein wenig vertraut aus, Das liegt daran, dass es sich größtenteils um dieselbe Smartwatch wie im letzten Jahr handelt, sowohl äußerlich als auch innerlich, mit einer Handvoll neuer Ergänzungen, die eher ältere Apple Watch-Besitzer als Series 7-Besitzer in Versuchung führen sollen.

Die Frage ist: Ist die Apple Watch Series 8 angesichts der Preiserhöhungen in vielen Regionen der Welt ihren Preis wert? Oder sollten Sie sich nach einer ebenso leistungsfähigen Series 7 umsehen?

Design & Bauart

Identisches Design wie bei der Series 7

Immer eingeschaltetes Display

Bequem zu tragen

Wenn Sie in irgendeiner Weise mit der Apple Watch vertraut sind, werden Sie die Apple Watch Series 8 sofort erkennen. Apple hat schon immer ein ähnliches Design für sein Wearable verwendet. Daher überrascht es nicht, dass sich das auch in diesem Jahr nicht geändert hat. Wenn etwas nicht kaputt ist, sollte man es nicht reparieren, oder?

Natürlich hat Apple das Design im Laufe der Jahre verbessert, das Display vergrößert und die Ränder verkleinert, aber das trifft nicht auf die Series 8 zu, die genauso aussieht wie ihr Vorgänger.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Sie erhalten die Series 8 in zwei Varianten mit 41 und 45 mm Durchmesser. Das geschwungene, rechteckige Aluminiumgehäuse von Apple bildet eine nahezu nahtlose Verbindung mit dem dezent gewölbten Display. Dazu gibt es das Digital-Crown-Rad, das zum Scrollen verwendet wird, und eine seitliche Multifunktionstaste auf der linken Seite.

Die Apple-Uhr ist in den Farben Midnight, Starlight, Silber und Rot erhältlich, die blauen und grünen Oberflächen der Series 7 gibt es nicht mehr.

Das Design der Series 8 zeichnet sich vor allem durch das leicht gewölbte Display aus, das je nach Gehäuse entweder 1,6 oder 1,9 Zoll groß ist. Obwohl es unverändert bleibt, beeindruckt es mit schmalen Rändern, lebendigen Farben und einer beeindruckenden Spitzenhelligkeit von 1.000 nits, so dass es auch bei hellem Sonnenlicht leicht zu bedienen ist.

Außerdem verfügt es über Apples Always-On-Display-Technologie, die jederzeit eine gedimmte Version des Zifferblatts anzeigt. Die Möglichkeit, einen Blick nach unten zu werfen und schnell die Uhrzeit oder das Wetter zu überprüfen, ohne das Display anzutippen, um es aufzuwecken, ist genauso hilfreich wie immer.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Zur Uhr gibt es eine Reihe von Armbändern in verschiedenen Preisklassen. Wenn Sie die Einstiegskombination kaufen, werden Sie wahrscheinlich das Standard-Sportarmband wählen. Dieses Armband hat eine bequeme Passform, die die Haut nicht reizt. Das ist ein besonderer Vorteil, wenn die Uhr im Bett tragen will, um seinen Schlaf zu überwachen.

Die Ion-X-Glasbeschichtung schützt vor Kratzern und Rissen und die Uhr ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht. Für die meisten von uns wird das ausreichen, aber wenn Sie die Apple Watch zum Wandern oder für Extremsportarten verwenden möchten, könnten die verbesserte Haltbarkeit, die zusätzliche Aktionstaste und die verbesserten Armbänder der hochwertigen Apple Watch Ultra Sie mehr in Versuchung führen.

Smarte Funktionen & watchOS

S8-Chipsatz bringt vernachlässigbare Leistungssteigerung

Autoaufprallerkennung

watchOS 9 fügt sinnvolle Updates hinzu

Die Serie 8 hat ein fast identisches Design und den nahezu gleichen Aufbau wie der Vorgänger. Daher könnte es schwer sein, die Neuerungen des diesjährigen Wearables zu erkennen. Das offensichtlichste Upgrade der Apple Watch Series 8 ist der Prozessor mit Apples S8-Chipsatz, obwohl es in der Praxis keinen Unterschied in der Leistung zwischen der Series 7 und der Series 8 gibt. Die beiden Smartwatches sind genauso reaktionsschnell, Apps und Widgets werden sofort geladen. Die Akkulaufzeit hat sich, soweit wir das beurteilen können, ebenfalls nicht verbessert.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Series 8 hat jedoch ein oder zwei neue Tricks in petto: ein neues Gyroskop und einen Beschleunigungssensor. Dieser kann erkennen, ob Sie einen Autounfall hatten und kontaktiert dann den Notdienst in Ihrem Namen. Diese Funktion baut auf Apples beeindruckender Sturzerkennung für das Training auf und sollte bei denjenigen, die häufig Auto fahren, vor allem in ruhigeren Gegenden, für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Die neuen Sensoren können Kräfte von bis zu 256 G erkennen. Die meisten Autounfälle ereignen sich bei etwa 200 G. Die Sensoren sollten in Verbindung mit anderen Sensoren auf der Watch, einschließlich des Barometers zur Erkennung von Luftdruckschwankungen, ziemlich genau sein, ohne dass es zu Fehlauslösungen kommt.

Die Apple Watch kann mit einem verbundenen iPhone zusammenarbeiten und die Sensoren beider Geräte nutzen, um wichtige Informationen wie den Standort, die Fahrtrichtung und den Grad der Verlangsamung zu ermitteln und diese in Form einer aufgezeichneten Nachricht an Rettungskräfte weiterzugeben. Interessant: Es wird immer zuerst eine Verbindung zu Ihrer Smartwatch hergestellt, auch wenn ein iPhone in der Nähe ist, da Ihr iPhone bei dem Unfall verloren gegangen sein könnte.

Diejenigen, die sich für eine Mobilfunkvariante der Apple Watch Series 8 entscheiden, können sich außerdem zum ersten Mal auf die Unterstützung von internationalem Roaming freuen. Apple behauptet, dass die Funktion in jeder Region funktionieren sollte, in der Ihr Mobilfunkanbieter Voice over LTE (VoLTE) unterstützt.

Die Kombination aus der Apple Watch Series 8 und watchOS 9 ist eine der besten Smartwatch-Erfahrungen auf dem Markt. Es gibt eine ständig wachsende Bibliothek mit beeindruckenden, anpassbaren Zifferblättern, die für jeden etwas zu bieten haben, Dazu zählen solche, die so viele interaktive Widgets wie möglich auf einmal auf den Bildschirm packen möchten, bis hin zu minimalistischen, modischen Zifferblättern. Mit einem Wisch nach links oder rechts können Sie das Design auch ganz einfach wechseln.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Es sind nicht nur die Zifferblätter, die die Apple Watch zu dem machen, was sie ist. Sie bietet auch eine beeindruckende Integration mit dem iPhone, die nicht nur eingehende Benachrichtigungen anzeigt, sondern auch die Möglichkeit bietet, auf Texte, WhatsApp und andere Benachrichtigungen zu reagieren, ohne das Telefon aus der Tasche zu nehmen. Sie können Anrufe tätigen, auf Siri zugreifen und die meisten iOS-Funktionen am Handgelenk ausführen.

Hinzu kommt die schiere Anzahl an Drittanbieter-Apps, die für die Apple Watch verfügbar sind. Darunter sind viele beliebte Apps wie Google Maps, Weather Pro und Spotify, die das Funktionsangebot noch erweitern.

Kurzum: Es handelt sich um ein elegant gestaltetes tragbares Betriebssystem, das einfach zu bedienen ist und (so abgedroschen es auch klingt, wenn Apple es sagt) “einfach funktioniert”.

Gesundheit & Fitness-Tracking

Neue Funktion zur Verfolgung des Eisprungs für die Familienplanung

Temperaturüberwachung in der Nacht

Neue Multi-Sport-Tracking-Funktion

Auch wenn es nicht viele neue intelligente Funktionen des diesjährigen Wearables gibt, hat Apple die Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen der Series 8 verbessert. Dies geschieht vor allem in Form eines neuen Temperatursensors, der Ihre Grundtemperatur während des Schlafs misst und Sie bei einem Temperaturanstieg oder -abfall von nur 0,1 Grad Celsius alarmiert. Apple sagt, dass dies die Genauigkeit der Schlafüberwachung erhöht, da sich die Blutgefäße erweitern und die Durchblutung der Extremitäten im Schlaf erhöhen, aber das ist nicht der Hauptgrund für diese Funktion.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Stattdessen konzentriert sich der Temperatursensor auf die Überwachung des Eisprungs, was bei der Familienplanung helfen kann. Die Uhr nutzt den Sensor, um rückwirkend festzustellen, wann der Eisprung beginnt, und überwacht die Muster der biphasischen Verschiebung des Schlafs und der erhöhten Temperatur als Reaktion auf die sich ändernden Hormone. Die Uhr funktioniert allerdings nicht sofort, sie benötigt Daten von zwei Monaten, bevor sie mit der Aufzeichnung beginnt.

Wichtig ist, dass die Daten nicht zur Vorhersage künftiger Eisprünge verwendet werden, aber Sie können die Daten nutzen, um Ihre eigenen Schätzungen über den voraussichtlichen Zeitpunkt des nächsten Eisprungs vorzunehmen. Das Wichtigste ist der Schutz dieser Daten, denn Apple versichert, dass Sie die volle Kontrolle darüber haben und nicht einmal Apple selbst die Daten einsehen kann. Sie können die Daten in Form einer PDF-Datei mit einem Arzt teilen.

Der Temperatursensor ist in zwei Sensoren aufgeteilt: Einen am Handgelenk und einen unter dem Display, um den Wärmefluss und die Verzerrungen in der Umgebung zu berücksichtigen und genauere Messwerte zu erhalten. Wenn Sie also mit der Hand unter dem Kopfkissen schlafen und es wärmer wird als sonst, wird die Uhr das verstehen und kompensieren.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Funktion nicht für Live-Messungen ausgelegt ist. Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Schlafmodus auf der Apple Watch aktiviert ist. Und sie liefert einen einzigen Temperaturwert für die Nacht und nicht wie die Fitbit Sense 2 Messwerte für die ganze Nacht. Apple sagt, dass der Sensor nicht dazu gedacht ist, Sie zu warnen, wenn Sie Fieber bekommen, wie manche vielleicht annehmen.

Abgesehen vom Temperatursensor ist die Apple Watch Series 8 leistungsfähiger denn je, wenn es um Gesundheits- und Fitness-Tracking geht. Die für das Unternehmen charakteristischen Ringe zur Bewegungsverfolgung sind vorhanden und überwachen Ihre Bewegung, Bewegung und Stehzeiten während des Tages. Mit watchOS 9 bietet die Apple Watch endlich eine richtige Schlafüberwachung mit Tief-, Kern-, REM- und Wachphasen, die während der Nacht verfolgt werden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Funktionen sind immer noch nicht so detailliert wie bei Fitbit und Huawei und bieten keine personalisierten Ratschläge, um Ihren Schlaf zu verbessern. Aber es behebt einen langjährigen Kritikpunkt an Apples Wearable.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Series 8 bietet Unterstützung für Multisport-Workouts wie Triathlon und für fortgeschrittene Sportarten. Was Läufer jedoch am meisten schätzen werden, ist die Einführung der Überwachung der Herzfrequenzzonen, die auf der Uhr während des Trainings zugänglich ist.

Diese Funktion kennen Sie bereits von vielen anderen Fitness-Uhren. Es ist daher überraschend, dass sie erst so spät auf der Apple Watch zu sehen ist. Sie wird Ihnen helfen, auf einen Blick zu erkennen, ob Sie sich aufgrund Ihrer Herzfrequenz weiter anstrengen können.

Der Kern des Trainings-Trackings hat sich jedoch nicht grundlegend verändert. Die Uhr bietet Tracking für alle Arten von Workouts, mit genauen Entfernungsmessungen für Outdoor-Sportarten dank des eingebauten GPS, zusammen mit wichtigen Kennzahlen wie Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch und Herzfrequenz. Dies hängt jedoch von der gewählten Trainingsart ab.

Die Möglichkeit, die seitliche Taste als Aktionstaste zu verwenden, um Übungen zu stoppen und zu starten, wie bei der speziellen Aktionstaste der Apple Watch Ultra, wäre eine nette Idee gewesen. Stattdessen sind Sie auf den Touchscreen angewiesen, und das kann in den kalten Wintermonaten, wenn Sie vielleicht Handschuhe beim Outdoor-Training tragen, ein wenig lästig werden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Nach dem Training können Sie eine Aufschlüsselung des Trainings auf der Uhr selbst erhalten oder Sie können die Health App auf Ihrem verbundenen iPhone verwenden, um die Statistiken zu vertiefen, einschließlich einer Heatmap Ihrer Aktivität, wenn Sie spazieren gegangen, gelaufen oder Rad gefahren sind.

Die Health App ist ein besonderes Verkaufsargument für die Apple Watch, da sie alle Arten von Daten von Ihrer Apple Watch und anderen Gesundheits-Apps, die Sie möglicherweise verwenden zusammenführt, um Ihnen einen Überblick über Ihre Gesundheit auf der Grundlage einer Vielzahl von Daten zu geben.

Akkulaufzeit & Aufladen

18 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung

Neuer Energiesparmodus verlängert die Akkulaufzeit auf Kosten der Funktionalität

Volle Ladung in etwa einer Stunde

Die Series 8 bleibt in Bezug auf die Akkulaufzeit praktisch unverändert. Apple strebt nach wie vor eine Nutzungsdauer von 18 Stunden mit einer einzigen Akkuladung an. Eine Zahl, die sich weitgehend mit unseren Erfahrungen deckt, auch wenn wir ohne spezielles Fitness-Tracking etwas mehr als 24 Stunden aus einer Akkuladung herausquetschen konnten.

Natürlich hängt die Akkulaufzeit von einer Reihe von Faktoren ab, wie den Widgets, die Sie auf Ihrem Zifferblatt verwenden, der Häufigkeit der Nutzung von Uhren-Apps, der Anzahl der Benachrichtigungen, die Sie erhalten, GPS- und Fitness-Tracking und sogar biometrische Messungen, so dass Ihre Erfahrungen durchaus unterschiedlich sein können.

Unabhängig davon ist das immer noch zu wenig für die Konkurrenz wie die Samsung Galaxy Watch 5 Pro und ihre mehrtägige Akkulaufzeit. Aber wenn man bedenkt, dass die meisten von uns die Gewohnheit haben, ihre Smartphones jede Nacht aufzuladen, ist das kein großes Problem. Ja, eine längere Akkulaufzeit wäre wünschenswert, aber nicht auf Kosten der Funktionalität oder des Designs. Wenn Sie Wert auf eine lange Akkulaufzeit legen, ist die Apple Watch Ultra mit ihrer 36-stündigen Akkulaufzeit vielleicht interessanter.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Im Rahmen von watchOS 9 ist ein neuer Energiesparmodus verfügbar, der die Akkulaufzeit auf etwa 36 Stunden verlängert. Allerdings werden dann auch die Herzfrequenz- und Blutsauerstoffüberwachung deaktiviert, das Always-on-Display abgeschaltet und Benachrichtigungen nur einmal pro Stunde angezeigt. Das ist eine praktische Lösung, wenn Sie wissen, dass Sie eine Weile kein Ladegerät anschließen können. Aber Sie werden diese Funktion nicht oft nutzen wollen.

Die Uhr profitiert auch von den höheren Ladegeschwindigkeiten, die mit der Series 7 eingeführt wurden. Im Test erreichte die Series 8 eine Aufladung von 69 Prozent in nur 30 Minuten. Das macht es zumindest einfacher, die durchschnittliche Akkulaufzeit im Auge zu behalten und kurz vor dem Schlafengehen oder morgens nach dem Aufwachen nachzuladen.

Preis & Verfügbarkeit

Die Preise der Apple Watch Series 8 entsprechen weitgehend denen ihres Vorgängers und beginnen bei 499 Euro für die 41-mm-Variante und 539 Euro für die 45-mm-Variante. Die Apple Watch Series 8 ist in Europa inflationsbedingt richtig teuer geworden – und das ohne die High-End-Armbänder oder das Edelstahlgehäuse. Und das vor allem im Vergleich zu 429 Euro und 459 Euro für die Series 7.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Apple Watch Series 8 nicht die günstigste Smartwatch ist, die es gibt, vor allem außerhalb der USA, aber das High-End-Erlebnis, das sie bietet, hat schon etwas für sich. Wenn Sie in Versuchung geraten sind, können Sie die Apple Watch Series 8 im Apple Store sowie bei Händlern kaufen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Fazit

Apple hat bei der Apple Watch Series 8 nicht alle Regeln über den Haufen geworfen. Sie bietet alles, was man von einer Apple Watch erwartet, sowie einige neue Funktionen, um diejenigen zu verführen, die sich noch nicht mit Apples Wearable beschäftigt haben.

Das heißt, es gibt nicht genug, um jemanden mit einer Apple Watch Series 7 zu verführen, denn die beiden Smartwatches sind fast identisch. Sicher, es gibt neue Funktionen wie die Erkennung von Autounfällen und die Überwachung des Eisprungs, aber der Chipsatz, das Design und die Bedienung sind weitgehend unverändert.

Stattdessen richtet sich die Apple Watch Series 8 an Neukunden oder an Nutzer einer älteren Apple Watch, die sich über das verbesserte Display und Design der Series 7 sowie die Autounfallerkennung, die Eisprungüberwachung und das verbesserte Fitness-Tracking der Series 8 freuen werden.

Die Apple Watch Series 8 ist vielleicht nicht das bemerkenswerteste Update in der Geschichte von Apple, aber sie ist immer noch eine super Smartwatch für iOS-Nutzer.

