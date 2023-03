Ebay Kleinanzeigen: Benutzerkonten sind ab sofort besser geschützt – mit diesen Maßnahmen

Ebay Kleinanzeigen verbessert den Schutz seiner Nutzerkonten. Ebay Kleinanzeigen gleicht die Passwörter seiner Nutzer bereits seit Kurzem mit einer Datenbank ab, die über 350 Millionen Einträge mit unsicheren oder „geknackten“ Passwörtern sammelt. Bei dieser Datenbank handelt es sich um das bekannte „Have I Been Pwned?“. Findet sich das gewünschte Passwort eines Ebay-Kleinanzeigen-Nutzers in diesem wieder, kann es auf Ebay Kleinanzeigen nicht mehr verwendet werden.

Neu: Jetzt werden auch Bestandskunden überprüft

Bereits seit einiger Zeit kam der entsprechende Abgleich bei der Registrierung eines neuen Benutzerkontos zum Einsatz. Doch jetzt geht Ebay Kleinanzeigen einen Schritt weiter und überprüft auch die Passwörter der Bestandskonten. Laut Ebay Kleinanzeigen erkenne man bereits jetzt die positiven Auswirkungen:

Vor Einführung der Maßnahme lag der Anteil der Anwender, die kompromittierte Passwörter nutzen, noch bei etwa 20 Prozent. Der Wert ist mittlerweile auf einen geringen einstelligen Prozentsatz gesunken. Ebay Kleinanzeigen

So funktioniert der Passwortabgleich

Die Passwortüberprüfung findet auf den Servern von Ebay Kleinanzeigen statt, wie der Online-Kleinanzeigenmarkt mitteilt. Die Passwörter würden dabei nicht im Klartext gespeichert. Damit die Passwörter während des Datenabgleichs nicht ausgelesen werden können, erfolge die Überprüfung über einen verschlüsselten Hashwert direkt während der Eingabe. So würden bei der Passwortüberprüfung lediglich die erzeugten Hashwerte verglichen, nicht die Passwörter selbst.

Damit sei sichergestellt, dass zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die vollständigen Zugangsdaten bestehe, die im Falle eines Datendiebstahls missbraucht werden könnten. Damit folge auch die Prüfung selbst strengen Sicherheitsstandards, wie Ebay Kleinanzeigen stolz betont.

Weitere Schutzmaßnahme

Über den oben beschriebenen Passwortabgleich hinaus führt Ebay Kleinanzeigen noch eine weitere Sicherheitsmaßnahme ein.

Zum Schutz vor Phishing zeigt Ebay Kleinanzeigen Warnhinweise beim Versand beziehungsweise Erhalt sensibler Informationen. Geben Nutzer in einer Nachricht eine Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Bankverbindung an, werden sie auf das damit verbundene Risiko hingewiesen und müssen den Versand der Nachricht nochmals bestätigen.

Beim Erhalt entsprechender Informationen wird ein Warnhinweis („Vorsicht, Sicherheitsrisiko!“) unmittelbar unterhalb der jeweiligen Nachricht eingeblendet – zusammen mit weiteren Informationen sowie Tipps zum Schutz vor Phishing. Dieses Video zeigt die Warnung:

