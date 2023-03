Amazon Fresh ausprobiert: Produktauswahl, Kosten, Lieferzeit

Der Markt der Lebensmittel-Lieferdienste ist hart umkämpft, alleine in München werben zahlreiche Anbieter wie Flink, Gorillas, Rewe, Knusper.de und Flaschenpost um die Kundschaft. Mit Amazon Fresh mischt auch der Einzelhandelsriese mit und verspricht frische Produkte und kurze Lieferzeiten. Wir haben den Dienst ausprobiert.

Liefergebühr und Liefergebiet

Es ist etwas verwunderlich, aber Amazon versteckt den Lieferdienst hinter einer Bezahlschranke, denn nur Prime-Kunden können bei Amazon Fresh bestellen. Die Lieferung ist aber nicht wie im regulären Amazon Shop grundsätzlich kostenlos, erst ab einem Bestellwert von 80 Euro entfällt die Liefergebühr. Darunter variiert die Liefergebühr zwischen 3,99 Euro und 7,99 Euro, abhängig davon, für welche Lieferzeit Sie bestellen und ob Sie Ihren Lieferzeitraum von zwei Stunden auf eine Stunde verkürzen möchten.

Amazon Fresh ist seit 2017 in Deutschland verfügbar, ist jedoch nur in ausgewählten Städten in Deutschland verfügbar, darunter Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart.

Produktauswahl und Preise

Das Angebot von Amazon Fresh ist sehr umfangreich und bietet viele Spezialitäten und auch eher ausgefallene Produkte, die Sie in einem gewöhnlichen Supermarkt nicht finden würden. Aber auch regionale Produkte werden angeboten, zum Beispiel Fleisch von einer lokalen Metzgerei-Kette oder auch Backwaren von ortsansässigen Bäckern.

Auch Bio-Produkte werden angeboten. Käufer von vegetarischer oder veganer Kost kommen ebenfalls auf Ihre Kosten, das Angebot umfasst auch Ersatz für tierische Produkte.

Allerdings vermissten wir bei der Bestellung manche grundlegende Dinge, die Sie in jedem Supermarkt finden würde, zum Beispiel Konservenananas. Die Preise sind vergleichbar mit Lebensmittelgeschäften wie Edeka und Rewe, Discounter-Preise gibt es nur bei ausgewählten Produkten oder bei laufenden Aktionen.

Essen bestellen bei Amazon Fresh: Jetzt ausprobieren

Wie auch bei anderen Lieferdiensten üblich umfasst das Sortiment von Amazon Fresh nicht nur Lebensmittel, sondern auch Produkte wie Babywindeln, Tierfutter und Drogerieartikel. Eine Besonderheit ist das Angebot an elektronischen Artikeln, die sich ebenfalls über Amazon Fresh bestellen lassen, zum Beispiel Ladekabel, Batterien oder Tintenpatronen für Drucker.

Für Neukunden bietet Amazon eine Rabattaktion, bei der sich über die ersten drei Bestellungen insgesamt 60 Euro sparen lassen. Mit dem Code Neu60 sparen Sie 15 Euro auf die erste, 20 Euro auf die zweite und 25 Euro auf die dritte Bestellung.

Bestellt wird auf der Amazon-Website, Rabatt gibt es auf die ersten drei Bestellungen. Screenshot Amazon.de

Ablauf der Bestellung

Der Bestellvorgang findet auf der Amazon-Website statt, die Benutzeroberfläche ist daher altbekannt. Das ist ein Vor- und Nachteil gleichermaßen. Auf der einen Seite dürften die meisten Kunden schon recht vertraut mit Amazons Website sein und sich dort schnell zurechtfinden, auf der anderen Seite mangelt es Amazon Fresh an der Übersichtlichkeit und klaren Struktur, wie wir sie bei vielen Konkurrenz-Anbietern vorfinden.

Unsere Bestellung wurde in München gegen 11 Uhr aufgegeben, das Lieferfenster sollte zwischen 16:00 und 18:00 Uhr sein. Die Lieferung kam relativ pünktlich um 18:11 Uhr an.

Die Lieferung kam in einer Reihe von braunen Papiertüten, die Produkte waren nicht besonders sorgfältig verpackt, kaputt war aber nichts. Ein Negativpunkt ist jedoch aufgefallen: Ein bestelltes Tiefkühlprodukt wurde zwar in einer eigenen Tüte verpackt, aber nicht durch Kühlpacks oder ähnliches kühl gehalten. Deshalb kam es schon leicht angetaut an, was bei manchen Tiefkühlprodukten durchaus problematisch sein kann.

Die Lebensmittel wurden in braunen Papiertüten verpackt. KW

Amazon Fresh bietet auch einen Pfand-Service, Sie können dem Lieferanten also Ihr Pfand in einer handelsüblichen Menge (40 Mehrwegbehälter respektive zwei Getränkekisten) mitgeben und bekommen den entsprechenden Betrag gutgeschrieben.

Fazit

Amazon Fresh bietet eine umfangreiche Produktauswahl, einschließlich regionaler Spezialitäten und sogar elektronischer Artikel. Die Preise sind vergleichbar mit Lebensmittelgeschäften, aber je nach Umfang der Bestellung kann eine Liefergebühr anfallen. Der Bestellvorgang findet auf der bekannten Amazon-Website statt, jedoch fehlt es Amazon Fresh an der Übersichtlichkeit und an der klaren Struktur im Vergleich zu vielen Konkurrenz-Anbietern.

Die Lieferung kam pünktlich an, aber es gab einen Negativpunkt bei einem nicht gekühlten Tiefkühlprodukt. Für Prime-Kunden, die sich Ihre Lebensmittel gerne nach Hause bestellen, kann sich der Dienst dank des breiten Angebots und der fairen Preise durchaus lohnen.

Mit der Neukundenaktion mit dem Code Neu60 können Sie den Amazon Fresh erst einmal testen und dabei schon etwas Geld sparen.

