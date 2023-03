Firefox 111 behebt mehr als ein Dutzend Schwachstellen – plus: neue Funktionen

Mit der neuen Firefox-Version 111.0 schließen die Mozilla-Entwickler mindestens 13 Sicherheitslücken in dem quelloffenen Browser. Firefox integriert sich in die Benachrichtigungsfunktion von Windows. Außerdem sind auch die Langzeitversion Firefox ESR 102.9.0 sowie Firefox 111 für Android erhältlich.

Lücken geschlossen

In Firefox 111 haben die Entwickler wenigstens sieben, eher mehr, als hohes Risiko eingestufte Schwachstellen behoben. Sechs weitere Lücken weist Mozilla als mittleres Risiko aus. Mehrere intern entdeckte Schwachstellen führt Mozilla in seinem Sicherheitsbericht nur summarisch auf, ohne ihre Zahl oder weitere Details zu nennen. Sie wären demnach jedoch geeignet, um Code einzuschleusen und auszuführen.

Neue Funktionen

Firefox 111 für Windows kann nun Web-Benachrichtigungen über die native Benachrichtigungsfunktion des Betriebssystems darstellen. So bleiben die Meldungen erhalten und können später nachgelesen werden. Außerdem ist nun der Identitätsschutz Firefox Relay in den Browser integriert. Die Entwickler haben auch im Passwort-Manager Verbesserungen vorgenommen. Sie finden ausführliche Infos zu den Neuerungen in Sören Hentzschels Blog.

Firefox 111 für Android kann PDF-Dateien aus dem Web direkt im Browser öffnen. Der Schutz der Privatsphäre mit der Total Cookie Protection ist nun auch auf Android Teil des so genannten strikten Modus. Jede Website bekommt ihre eigene Keksdose und darf nicht mehr bei anderen naschen. Damit sollen Werbenetzwerke darin gehindert werden, Benutzer mit Cookies Website-übergreifend zu verfolgen.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Das Update auf Firefox ESR 102.9.0 beseitigt mindestens sechs Sicherheitslücken, wenigstens zwei davon weist Mozilla als hohes Risiko aus. Es handelt sich im Wesentlichen um die gleichen Schwachstellen, die auch in Firefox 111 beseitigt sind. Aktualisierte Versionen des Mail-Programms Thunderbird und des auf Firefox ESR basierenden Tor Browsers dürften in Kürze folgen.

An 11. April 2023 will Mozilla Firefox 112 veröffentlichen, am 9. Mai soll Firefox 113 folgen. In beiden Fällen ist am selben Tag auch wieder Patch Day bei Microsoft.