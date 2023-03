Apple Watch SE (2022) im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro guter Gegenwert

solide Ausstattung

sehr gutes Zusammenspiel mit dem iPhone Kontra Kein Always-on-Display

durchschnittliche Akkulaufzeit Fazit Das zweite Modell der Apple Watch SE bietet alles, was Sie von einer Apple Watch erwarten, aber keine der zusätzlichen Funktionen, die andere Modelle viel teurer machen.

Apple Watch SE (2022) bei Amazon kaufen

Preis beim Test

$249 (GPS only)

Aktuell bester Preis: Apple Watch SE (2nd generation)

Das Wichtigste, was Sie über die 2022 Apple Watch SE wissen müssen: Für 299 Euro ist sie wahrscheinlich die einzige Apple Watch, die Sie brauchen. Die Apple Watch Series 8 und die Apple Watch Ultra bieten mehr Funktionen, haben aber einen höheren beziehungsweise einen außerordentlich hohen Preis im Vergleich zur SE.

Lesetipp: Die besten Smartwaches

Als Einsteigergerät ist die Apple Watch SE genau das Richtige. Denn sie bietet alle wichtigen Funktionen der teureren Modelle und lässt alle Funktionen weg, die die meisten Menschen gar nicht wollen oder nutzen.

Design & Verarbeitung

Zwei Größen mit 40 und 44 mm

Premium Material

Universelle Bandkompatibilität

Obwohl sie die günstigste Apple Watch ist, fühlt sich die SE nicht billig an. Es handelt sich nach wie vor um ein hochwertiges Produkt aus Aluminium in den Farben Starlight (Gold), Midnight oder Silber.

Die Unterseite der Uhr, die den Herzfrequenzsensor beherbergt und an Ihrem Handgelenk anliegt, ist aus einem Nylonverbundstoff gefertigt und passt farblich zum Metallgehäuse.

Wenn Sie eine Uhr aus Edelstahl oder Titan haben möchten, müssen Sie sich für die Series 8 entscheiden. Sie können aber auch eine Nike-Version der SE bekommen, wenn Sie eines der Nike-Armbänder haben möchten.

Henry Burrell / Foundry

Die SE hat ein ähnliches Design wie die älteren Apple Watch Series 4 und 5, mit anständig großen Displays, aber mit größeren Einfassungen als bei den neueren Series 6, Series 7 und 8.

Wir haben die kleinere 40-mm-Version getestet, die im Vergleich zu anderen Smartwatches und Apple Watches, die wir zuvor getragen hatten, zunächst zu klein erschien. Nach ein paar Wochen gefiel uns diese kompaktere Größe jedoch sehr gut.

Der Hauptvorteil des größeren 44-mm-Modells ist das größere Display und der größere Akku. Apple hat erfreulicherweise alle offiziellen Watch-Bänder mit allen Modellen kompatibel gehalten, vorausgesetzt, Sie kaufen die richtige Größe.

Die Watch ist mit nur 27,8 g ohne Armband für das 40 mm Modell und 33 g für das 44 mm Modell sehr leicht. Sie ist klein und diskret genug, dass es uns nichts ausmachte, mit ihr den Schlaf zu überwachen. Aber sie ist nicht so schlank und unauffällig wie ein dünner Aktivitätstracker, etwa die Fitbit Inspire 3.

Neben dem Digital-Crown-Rad gibt es auf der gleichen Seite eine Taste für den Zugriff auf die App-Ablage und andere Menüs, während ein Mikrofon und ein Lautsprecher in einem Schlitz am linken Rand untergebracht sind.

Henry Burrell / Foundry

Bildschirm & Audio

Größere Lünetten als bei anderen Uhren

Sehr gutes Display

Lautsprecher für Anrufe ausreichend

Die SE hat ein gestochen scharfes OLED-Display, das lebendige Farben vor einem schwarzen Hintergrund hervorragend wiedergibt. Das war schon immer der Ansatz von Apple bei der Watch, und es sieht immer noch edel aus. Die Verwendung von Schwarz auf einem OLED-Display spart auch Batterieleistung, da weiß leuchtende Pixel mehr Strom verbrauchen.

Apple verwendet ein starkes Ion-X-Glas, das im Test mit der Uhr keine Kratzer abbekommen hat. Es ist aber nicht so widerstandsfähig wie das Saphirglas der Series-8-Modelle aus Stahl und Titan.

Selbst auf dem kleinen 40-mm-Bildschirm war das Stöbern in der Benutzeroberfläche kein Problem. In Kombination mit dem Scrollrad der digitalen Krone ist das Navigieren durch Nachrichten und Menüs intuitiv. Wie bei einem Telefon können Sie zwischen den Apps hin- und herspringen. Ein Wisch nach unten für Benachrichtigungen und ein Wisch nach oben für ein Bedienfeld. Es ist quasi ein Mini-iPhone an Ihrem Handgelenk.

Henry Burrell / Foundry

Sie können die Textgröße erhöhen, wenn Sie es wirklich brauchen. Das Display ist aber groß genug, um vollständige Zifferblätter mit vielen App-Symbolen und Komplikationen anzuzeigen.

Der größte Nachteil der SE ist, dass sie kein Always-on-Display hat. Wenn sie nicht benutzt wird, ist der Bildschirm schwarz. Alle anderen Watch-Modelle, die Apple anbietet, haben ein Always-on-Display, das die Uhrzeit und andere Informationen im Energiesparmodus anzeigt, wenn das Gerät nicht absichtlich hochgehoben wird, um darauf zu schauen.

Das bedeutet, dass Sie die Uhrzeit nicht sehen können, wenn Sie nach unten auf die SE blicken. Sie müssen den Arm heben, um den Bildschirm einzuschalten oder auf den Bildschirm tippen. Das ist eine kleine Unannehmlichkeit.

Auf der linken Seite der Uhr befindet sich ein kleines Lautsprechergitter. Der Ton ist erstaunlich laut und klar, gut genug, um in einer ruhigen Umgebung zu telefonieren. Obwohl die Watch Musik und Podcasts speichern kann, können Sie diese nicht über den Lautsprecher abspielen und müssen stattdessen kabellose Kopfhörer koppeln.

Wir haben die Watch in der Regel nur im Vibrationsmodus verwendet. Aber wenn Sie die Geräusche eingeschaltet lassen, erhalten Sie einen angenehmen “Ping”-Sound bei Benachrichtigungen. Der Sound lässt sich nicht anpassen, er ist für jede App derselbe.

Gleicher Chip wie Serie 8

Sehr reaktionsschnell

32 GB Speicher

Für den Preis ist es großartig, dass die SE 2022 den gleichen S8-Chipsatz hat wie die teurere Apple Watch Series 8. Tatsächlich sind alle Hardware-Funktionen identisch, einschließlich des Apple Herzsensors der zweiten Generation, des W3 Funkchips für die Konnektivität und großartiger neuer Funktionen wie internationale Notrufe und internationales Roaming. Die beiden letztgenannten sind allerdings nur in der Mobilfunkversion der Uhr enthalten.

Der SE fehlt der U1-Chip, der in der Series 6 und späteren Modellen zu finden ist. Aber wenn man bedenkt, dass dieser Chip in der Apple Watch derzeit nicht wirklich viel leistet, ist das in kein großer Verlust. Sie können die Uhr immer noch mit der “Wo ist?”-App finden.

Henry Burrell / Foundry

Sie ist außerdem bis zu 50 Meter wasserdicht, staubdicht nach IP6X und verfügt über einen sehr großzügigen 32 GB großen Speicher. Sie können Audiodateien von Apple Music, Podcasts und E-Books auf die Uhr laden und ohne Ihr Telefon über Kopfhörer anhören. Sie können auch Songs von Spotify herunterladen, aber das ist viel unzuverlässiger als die Nutzung der Apple-eigenen Dienste.

Und hat die Verwendung von NFC für mobile Zahlungen mit Apple Pay gefallen. Und die Funktion “Express Mode” für die Verwendung in öffentlichen Verkehrsmitteln ist großartig. Sie können die Uhr schnell an das kontaktlose Kartenlesegerät halten, um zu bezahlen. Der Clou dabei: Sie müssen nicht erst die Funktionstaste doppelt antippen, wie Sie es normalerweise für andere Zahlungen tun.

Der Herzfrequenzsensor auf der Unterseite ist genau und zuverlässig, egal ob Sie schlafen oder einen 5-Km-Lauf absolvieren. Wenn Sie weitere Sensoren zur Messung von Blutsauerstoff, EKG oder Temperatur wünschen, müssen Sie sich für die Series 8 entscheiden.

Ein Mobilfunkmodell ist für beide Watch-Größen gegen Aufpreis erhältlich, funktioniert aber nur mit bestimmten Dienstanbietern. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, Musik über Kopfhörer abspielen und Nachrichten und Benachrichtigungen über eine 4G-Verbindung empfangen, wenn Sie nicht mit Ihrem iPhone verbunden sind.

Wenn Sie sich für das Modell mit Bluetooth/Wi-Fi entscheiden, müssen Sie mit Ihrem iPhone oder Wi-Fi verbunden bleiben, um jederzeit Benachrichtigungen zu erhalten. Sie können aber immer noch Ihr Training per GPS verfolgen und offline Audio hören, wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause lassen.

Software & Funktionen

Hervorragende Integration mit dem iPhone

Großartige Unterstützung von Drittanbieter-Apps

Gute Sicherheitsfunktionen

Während Apple das Design der Watch seit der ersten Version kaum verändert hat, sind wir jetzt bei watchOS 9 für die Software angelangt, und die ist deutlich verbessert. Sie erhalten auf der Apple Watch SE dieselbe Version wie auf allen anderen kompatiblen Modellen. Es gibt viele verschiedene hervorragende Zifferblättern, die so viele oder so wenige Informationen anzeigen, wie Sie möchten.

Benachrichtigungen pingen angenehm an Ihrem Handgelenk, wenn sie im Tandem mit Ihrem iPhone ankommen. Apple hat dafür gesorgt, dass die beiden Geräte nahtlos zusammenarbeiten, und die Kopplung bleibt ein besseres Gesamterlebnis als jedes Android-Pendant.

Henry Burrell / Foundry

Kleinigkeiten wie die Spiegelung des “Bitte nicht stören”-Modus auf dem Smartphon oder der Uhr, unabhängig davon, auf welchem Gerät Sie ihn ein- oder ausgeschaltet haben, sind eine einfache Sache. Das kann die Google Pixel Watch nicht, wenn sie mit einem Android-Handy gekoppelt ist.

Außerdem gibt es einen Walkie-Talkie-Modus, um schnell mit der Familie oder Freunden zu chatten, lustige iPhone-Funktionen wie Memoji und die beste Integration von Drittanbieter-Apps aller Wearables. Viele, wie etwa Smart Home-Apps oder Apps von Fluggesellschaften, sind ziemlich unausgereift, aber bei letzteren können Sie in der Regel ganz einfach den QR-Code Ihrer Bordkarte in der App oder über Wallet abrufen.

Obwohl die Apple Watch SE auf einige wichtige Funktionen verzichtet, verfügt sie über eine Unfallerkennung. Sie erkennt, ob Sie in einen Autounfall verwickelt waren und ruft automatisch den Rettungsdienst an, der auch Ihren Standort ermittelt.

Apple vermarktet die SE auch als ideale Apple Watch für ein Kind oder ein älteres Familienmitglied. Dank des Family Setup Service können Sie ihnen eine Mobilfunkuhr zur Kommunikation überlassen, ohne dass diese mit einem iPhone verbunden sein muss oder soll.

Fitness & Tracking

Gutes GPS-Tracking

Präziser Herzfrequenzsensor

Zyklusverfolgung

Die Apple Watch eignet sich sehr gut als Computer für das Handgelenk, aber sie ist auch ein sehr guter Fitness-Tracker. Mit dem eingebauten GPS können Sie Ihre Läufe ganz einfach nachverfolgen, und wir finden den Bildschirm mit den Laufinformationen von Apple sogar im Vergleich zu speziellen Fitnessuhren von Polar und Garmin am besten lesbar und nützlich.

Mit watchOS 9 können Sie jetzt während des Laufs akustische und visuelle Updates zu den Rundenzeiten erhalten und es ist einfach, die Musiklautstärke und -wiedergabe auf einem zweiten Bildschirm zu steuern, der nur einen Wisch entfernt ist.

Sie können eine Vielzahl von Übungen aufzeichnen, vom Laufen bis zum Schwimmen, vom Wandern bis zu HIIT-Sessions, von Yoga bis Tai Chi. Bei einigen dieser Übungen werden keine spezifischen Bewegungen aufgezeichnet, aber Sie können die Gesamtzeit und die Herzfrequenz für die verschiedenen Aktivitäten in der Fitness-App auf Ihrem iPhone anzeigen lassen.

Henry Burrell / Foundry

Andere Metriken werden in der Health-App gespeichert, beispielsweise die Schlafdaten. Ich bin froh, dass Apple Ihre Daten nicht auf mehr als diese beiden verteilt, da es ein wenig überwältigend und verwirrend sein kann, bestimmte Dinge zu finden.

Die Verfolgung des Schlafs ist ähnlich wie bei Fitbit. Durch die Kombination von Bewegung und Herzfrequenz zeigt Ihnen das SE ein Diagramm Ihrer Schlafphasen an: Tiefschlaf, Kernschlaf, REM-Schlaf und Wachschlaf. Und sie gibt an, wie gut Sie geschlafen haben.

Die Uhr kann auch Ihre Trainings- und Herzfrequenzdaten verwenden, um Ihr Niveau der kardialen Fitness einzuschätzen. Und wenn Sie Daten eingeben, kann sie auch den Eisprung für die Zyklusverfolgung der Periode schätzen. Dies ist ein hilfreiches Tool, sollte aber nur als Anhaltspunkt dienen. Der Temperatursensor der Series 8 bedeutet, dass diese Uhr besser für Sie geeignet ist als die SE, wenn Sie die Zyklusverfolgung nutzen möchten.

Sie müssen kein Abonnement abschließen, um auf die wichtigsten Daten Ihrer Uhr zuzugreifen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Fitbit, das für seinen Premium-Dienst Gebühren erhebt und einige Daten unter Verschluss hält, wenn Sie dies nicht tun. Apple verlangt jedoch eine Gebühr für Fitness+, einen Videodienst, der Sie bei Ihren Trainingseinheiten anleitet. Sie erhalten eine dreimonatige kostenlose Testversion, wenn Sie eine Apple Watch kaufen.

Akkulaufzeit & Aufladen

1 bis 2 Tage mit einer Ladung

Mehr Kapazität beim 44-mm- Modell

Mit dem Vorbehalt, dass wir das kleinere Modell getestet haben, ist die Akkulaufzeit der Apple Watch SE in Ordnung. Wenn Sie kein GPS verwenden oder Musik über die AirPods streamen, reicht der Akku bequem für einen Tag und eine Nacht mit Tracking.

Wenn Sie mehr Akku-Power verbrauchen, sinkt die Leistung, wie bei jeder Smartwatch, und wenn Sie das Schlaftracking nutzen möchten, müssen Sie die Uhr vor dem Schlafengehen an das kleine Puck-Ladegerät hängen. Beachten Sie, dass ein USB-C-Ladekabel in der Verpackung enthalten ist, aber kein Ladegerät.

Henry Burrell / Foundry

Die SE hat eine bessere Akkulaufzeit als die Google Pixel Watch, aber weniger als die größere 44 mm SE, die wir wegen ihrer Akkulaufzeit und dem größeren Display der kleineren vorziehen würde.

Auch wenn sie nicht so gut mit dem iPhone für Apps und Benachrichtigungen integriert sind. Wenn Sie eine Fitnessuhr mit besserer Akkulaufzeit suchen, dann kosten die Fitbit Versa 4 und die Sense 2 weniger beziehungsweise ungefähr das Gleiche wie die Apple Watch SE, können aber drei bis fünf Tage ohne Ladegerät auskommen.

Die SE verfügt über einen Energiesparmodus. Wenn Ihnen also der Saft ausgeht, können Sie diesen Modus einschalten, um die volle Trackingfunktion, die Sturzerkennung und andere Funktionen zu nutzen, während Sie andere Funktionen abschalten, um den Akku zu schonen.

Henry Burrell / Foundry

Preis & Verfügbarkeit

Die 40mm Apple Watch SE kostet 299 Euro. Das ist ein hervorragender Preis für das, was Sie bekommen. Selbst mit 339 Euro ist das 44-mm-Modell immer noch sehr günstig, wenn man bedenkt, dass sie die wesentlichen Funktionen der Series 8 hat. Sie müssen für beide Modelle mehr bezahlen, wenn Sie die Mobilfunkversion wünschen, und die Preise können steigen, je nachdem, welches Armband Sie kaufen.

Das größte Manko der SE ist das fehlende Always-on-Display. Das ist nützlich und lässt die Uhr hochwertiger aussehen. Davon abgesehen ist die Apple Watch SE sehr umfangreich ausgestattet.

Vielleicht möchten Sie lieber knapp 200 Euro für eine Fitbit Versa 4 ausgeben, um einen attraktiven Fitnesstracker in Form einer Uhr zu erhalten. Aber Sie verzichten auf eine ganze Reihe der hervorragenden Premium-Funktionen von Apple und im Grunde auf alle Apps von Drittanbietern. Wenn Sie sich wirklich für Fitness interessieren, ziehen Sie vielleicht eine spezielle Sportuhr wie die Polar Pacer vor, die eine längere Akkulaufzeit und noch mehr Fitnessfunktionen bietet.

Fazit

Die Apple Watch SE ist die beste Apple Watch für die meisten Menschen mit einem iPhone, die eine Smartwatch möchten. Sie ist sehr preisgünstig – etwas, das wir nicht oft wirklich über Apple-Hardware-Produkte sagen können.

Sie verfügt über viele der Funktionen der teureren Apple Watch Series 8 und bietet gleichzeitig ein modernes Design, den gleichen Chipsatz und eine solide Akkulaufzeit – für eine Apple Watch, versteht sich.

Wenn Sie ebenso viel Wert auf intelligente Funktionen wie die Integration von Apps von Drittanbietern, Musikspeicher, kontaktlose Zahlungen und vollständiges Fitness-Tracking legen, ist die Apple Watch immer noch die beste Smartwatch, wenn Sie ein iPhone besitzen. Die SE kann alles erstaunlich gut, wenn man bedenkt, dass sie die günstigste ist.

Spezifikationen