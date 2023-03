Samsung Galaxy A54 und A34 vorgestellt: Mittelklasse im Galaxy-S23-Design

Samsungs neueste Smartphone-Modelle hören auf die Namen Galaxy A54 5G sowie Galaxy A34 5G (technische Details und Preisinformationen waren bereits vorher durchgesickert). Zu den Highlights gehören große AMOLED-Displays mit bis zu 120 Hertz, 5G, Triple-Kameras mit bis zu 50 Megapixel und 5000-mAh-Akkus. Die Galaxy-A-Serie gehört zu Samsungs beliebtester Modell-Serie. Denn die Geräte bieten eine gute Ausstattung, bleiben dabei aber preiswert. Release feiern die Handys noch diesen Monat (März).

Galaxy A54 bei Amazon ansehen

Galaxy A34 bei Amazon ansehen

Außerdem passt Samsung das Design an das der Galaxy-S23-Serie an. Sie bekommen mit der neuen Galaxy-A-Reihe also Geräte in Flaggschiff-Optik.

Samsung Galaxy S23 Ultra Test lesen Preis beim Test: From $1,199 Aktuell bester Preis:

Samsung Galaxy A54 5G im Detail:

Samsung

Galaxy A54 bei Amazon ansehen

Gegenüber dem Vorgänger kommt das Galaxy A54 mit einem minimal kleineren Display: 6,4 statt 6,5 Zoll. Die Auflösung mit Full-HD+, wodurch die Pixeldichte etwas steigt. Außerdem können sich Nutzer wieder auf 120 Hertz freuen.

Das Design des Galaxy A54 orientiert sich an der S23-Reihe. An der Rückseite gibt es jetzt keine Kamera-Insel mehr. Die drei Kameras sind einzeln im Gehäuse platziert, was sehr edel und schick aussieht. Zudem verwendet Samsung sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite Glas, was die hochwertige Verarbeitung unterstreicht.

Samsung setzt auf einen neuen Bildsensor bei der Hauptkamera, die Auflösung sinkt von 64 auf 50 Megapixel. Aber wie Sie sich wissen, sind Megapixel nicht alles. Mit dem neuen Sensor wachsen die einzelnen Pixel, die dadurch mehr Bild- und vor allem Lichtinformationen enthalten. Das dürfte sich positiv auf die Nachtfotografie auswirken. Wir sind schon sehr auf den Test und den Vergleich zu den Flaggschiffen gespannt.

Wie zuvor stehen Ihnen die beiden Speichervarianten 128 und 256 GB zur Auswahl. Diesmal bietet beide Varianten 8 GB Arbeitsspeicher. Ein großer Pluspunkt: Samsung integriert einen Speicherkarten-Slot – Sie können den Speicher so um bis zu 1 TB aufrüsten.

Der Akku bietet eine Kapazität von 5000 mAh und sollte damit für eine ausreichend lange Laufzeit sorgen. Das Galaxy A54 unterstützt eine Schnellladefunktion mit bis zu 25 Watt. Ist nicht weltbewegend, aber immerhin ist der Akku nach einer halben Stunde zu 50 Prozent geladen, laut Samsung. Ein Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten, das müssen Sie entweder bereits besitzen oder zusätzlich kaufen.

Das Galaxy A53 kommt ab Werk mit aktuellem Android 13 sowie der neuesten Samsung-Version OneUI 5.1.

Daten Galaxy A54 5G Galaxy A53 5G Display-Technik Super AMOLED Super AMOLED Display 6,4 Zoll, Full-HD+ 6,5 Zoll, Full-HD+ Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz Hauptkamera Triple-Kamera Quad-Kamera Kameradetails 50 MP-Haupt-Cam (OIS) | 12 MP Ultra-Weit | 5 MP Makro 64 MP-Haupt-Cam (OIS) | 12 MP Ultra-Weit | 5 MP Makro | 5 MP Depth Frontkamera 32 Megapixel 32 Megapixel Arbeitsspeicher 8 GB RAM 6 oder 8 GB RAM Speicher 128 oder 256 GB 128 oder 256 GB erweiterbar? ja / Micro-SD ja / Micro-SD Internet 5G 5G Akku 5000 mAh 5000 mAh Größe 158,2 x 76,7 x 8,2mm 159,6 x 74,8 x 8,1 mm Klinkenbuchse nein nein Farben Graphit, Weiß, Violett, Lime Schwarz, Weiß, Blau, Pfirsisch Preis (UVP) 489 Euro | 539 Euro 449 Euro | 509 Euro Marktstart März 2023 März 2022

Samsung Galaxy A34 5G im Detail

Samsung

Galaxy A34 bei Amazon ansehen

Neben dem Galaxy A54 5G hat Samsung auch das Galaxy A34 5G vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger vergrößert Samsung das AMOLED-Display von 6,4 auf 6,6 Zoll und erhöht die Bildwiederholrate von 90 auf 120 Hertz – sehr schön. Die Auflösung von Full-HD+ bleibt gleich.

Das Design ist sehr ähnlich zum Galaxy A54 bzw. zur S23-Reihe. Allerdings gibt es hier eine kleine Notch für die Frontkamera statt eines Punch-Hole-Designs. Und die Rückseite besteht nicht aus Glas, sondern aus Kunststoff. Das ist aber so verarbeitet, dass man auch denken könnte, es wäre Glas verbaut. Wir sind gespannt, wie sich das auf die Haptik im Vergleich zum A54 auswirkt.

Samsung entfernt die wie beim A54 die Tiefenkamera auf der Rückseite und setzt auf eine Triple-Cam, deren Hauptkamera wieder mit 48 Megapixel auflöst. Wir sind schon sehr auf die Aufnahmen gespannt, sobald wir das Galaxy A34 im Test haben. Vor allem im Vergleich zum A54.

Während das Galaxy A33 mit dem gleichen Chip wie im A53 ausgerüstet war, kommt hier kein Exynos von Samsung selbst zum Einsatz, sondern ein Mediatek-Chip. Auch hier müssen wir den Test abwarten, um einschätzen zu können, wie hoch die Performance im Benchmark und – noch wichtiger – im Alltag ist.

Beim Galaxy A34 haben Sie jetzt ebenfalls zwei Speichergrößen zur Auswahl: 128 und 256 GB. Die kleinere Variante kommt mit 6 GB RAM, bei der größeren stehen 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Wie im A54 können Sie den Speicher mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB aufstocken.

Ebenfalls gleich ist die Akku-Größe mit 5000 mAh und die Ladeleistung von bis zu 25 Watt. Auch dieses Gerät enthält in der Verpackung kein Netzteil mehr.

Das Galaxy A34 läuft ab Werk mit Android 13 sowie der neuesten Samsung-Version OneUI 5.1.