Worauf Sie beim Grafikkarten-Kauf besonders achten sollten

Auflösungen, Bildwiederholraten, Detailgrad und Grafikspeicher: Anwender, welche beabsichtigen, ihr bestehendes System mit einer neuen Grafikkarte, einer sogenannten GPU („Graphics Processing Unit“) auszurüsten, oder aber damit einen neuen PC zusammenstellen wollen, sollten bei der Anschaffung einige elementare Dinge beachten.

Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition Test lesen Preis beim Test: $1,199 Aktuell bester Preis:

AMD, Nvidia oder doch Intel?

Der Markt für dedizierte Grafikkarten wurde über Jahre von den beiden Herstellern AMD und Nvidia dominiert, während Intel insbesondere bei den integrierten Grafikeinheiten, die in den Prozessor integriert sind, führend ist. Doch im vergangenen Jahr hat sich dieses Bild ein wenig gewandelt und so versucht auch Intel mittlerweile dedizierte Grafikkarten an die Anwenderschaft zu adressieren.

Der Grafikkarten-Vergleich 2023 von PC-WELT

Anwender, die den Kauf einer neuen Grafikkarte erwägen, haben somit die Qual der Wahl und können sich zwischen drei Herstellern und Produktserien entscheiden.

Intel ARC

AMD Radeon

Nvidia GeForce

Doch worauf gilt es beim Kauf zu achten und welche Grafikkarte ist für wen geeignet? Der GPU-Ratgeber von PC-WELT hilft Anwendern dabei, sich auf dem schier unüberschaubaren Grafikkartenmarkt besser zu orientieren und gibt klare Empfehlungen.

Anforderungen an eine neue Grafikkarte

Zuerst einmal müssen Anwender für sich entscheiden, was mit der neuen Grafikkarte überhaupt gemacht werden soll. Soll der Grafikbeschleuniger zum Spielen genutzt werden, oder stehen eher Produktivanwendungen im Fokus und welche Auflösung unterstützt der verwendete Monitor?

Wenn die Grafikkarte ausschließlich für Office, Multimedia und das Surfen im Internet verwendet werden soll, können Anwender bedenkenlos zu einer Grafikkarte aus der Einsteigerklasse greifen, während Spielern insbesondere die Auflösungen sowie die gewünschten Bilder pro Sekunde vorgeben, wie hoch ins Regal gegriffen werden muss.

Beim Kauf einer neuen Grafikkarte sollten die nachfolgenden Punkte berücksichtigt werden:

Wie hoch ist die Rohleistung der Grafikkarte?

Über wie viel Grafikspeicher verfügt die Grafikkarte?

Wie schnell ist der Grafikspeicher an die GPU angebunden?

Welcher Speichertyp ist auf der Grafikkarte verbaut?

Werden Features wie Raytracing unterstützt?

Wie hoch ist die Verlustleistung (TDP)?

Die Einstiegsklasse von 100 bis 250 Euro

In der Einstiegsklasse finden sich aktuelle Grafikkarten von AMD, Nvidia und Intel wieder, die teilweise noch aus der vorangegangenen Generation stammen.

Das Einsatzgebiet der Grafikkarten aus der Einstiegsklasse ist mit Office, Multimedia und Internet sowie dem Spielen in niedrigen Auflösungen bei niedrigster Detailstufe klar umrissen. Dennoch sollten auch hier keine GPUs zum Einsatz kommen, die nicht mindestens auf 4 Gigabyte Grafikspeicher zurückgreifen können.

Der Ratgeber von PC-WELT nennt Modelle, die in dieser Preisklasse empfehlenswert sind.

Die aktuell leistungsstärkste und modernste Grafikkarte in der Einstiegsklasse stellt die AMD Radeon RX 6500 XT dar, welche die Redaktion von PC-WELT bereits im Test hatte.

AMD Radeon RX 6500 XT: Die besten Angebote

Die Mittelklasse von 300 bis 600 Euro

Die Mittelklasse richtet sich an alle Anwender, die mehr Leistung für ihre Produktivanwendungen benötigen und Spiele gerne mit mittleren bis hohen Details in Full HD/1080p oder mit Einschränkungen in WQHD/1440p erleben wollen.

Hier sollte in jedem Fall zu einer Grafikkarte mit mindestens 6 bis 8 Gigabyte schnellem GDDR6-Grafikspeicher gegriffen werden. In dieser Kategorie haben alle drei Hersteller entsprechende Modelle in ihrem Portfolio. Der Ratgeber von PC-WELT nennt Modelle, die in dieser Preisklasse empfehlenswert sind.

Attraktiver Preis – Intel Arc A750

Ein echter Tipp in Sachen Preisleistungsverhältnis ist aktuell die Intel Arc A750 mit 8 GB GDDR6, die ein modernes Featureset und vergleichsweise viel Leistung zu einem Preis von unter 300 Euro bietet. Nachteil ist der noch nicht ausgereifte Treiber, der gerade in älteren Spielen zu schlechter Performance führen kann. Doch Intel arbeitet konstant daran, das Problem zu beseitigen.

Intel Arc A750 Limited Edition Preis beim Test: $249 Aktuell bester Preis:

Preis-Leistungs-Sieger – AMD Radeon RX 6650 XT

Auch die AMD Radeon RX 6650 konnte sich als “Preis-Leistungs-Sieger” im Test der PC-WELT-Redaktion hervortun und ist insbesondere für Spieler, die auf mittlerer bis hoher Detailstufe in Full HD spielen wollen, einen näheren Blick wert.

AMD Radeon RX 6650 XT

Die Oberklasse von 750 bis 1.100 Euro

In der Oberklasse der Grafikkarten finden sich ausschließlich aktuelle Modelle von AMD und Nvidia wieder, die sich uneingeschränkt für das Spielen in WQHD und mit gewissen Abstrichen auch in 4K/UHD eignen.

In dieser Preis- und Leistungsklasse dürfen Anwender die neuesten GPU-Architekturen wie RDNA 3 und Ada Lovelace erwarten und sollten zu Grafikkarten mit mindestens 12 Gigabyte Grafikspeicher greifen.

In Sachen Preisleistungsverhältnis kann aber auch die AMD Radeon RX 6000 Serie (“RDNA 2”) noch immer eine gute Wahl sein.

Speziell die AMD Radeon RX 7900 XT hat sich im Test die Empfehlung der Redaktion verdient und bietet neben der neuesten Architektur auch einen mit 20 GB üppig bemessenen Grafikspeicher. Nur bei der Raytracing-Leistung hat Nvidia nach wie vor die Nase vorne.

AMD Radeon RX 7900 XT Lesen Sie unseren Lesen Sie unseren Test: AMD Radeon RX 7900 XT

High-End von 1.200 bis 2.000 Euro+

Im High-End-Bereich duellieren sich die absoluten Spitzenmodelle von AMD und Nvidia und buhlen um Spieler, die vornehmlich in 4K/UHD und mit maximalen Details spielen wollen.

Während die AMD Radeon RX 7900 XTX insbesondere durch ihren “günstigeren” Preis und die hohe Rasterleistung punkten kann, spielt die Nvidia GeForce RTX 4090 in Sachen Raytracing-Leistung in ihrer ganz eigenen Liga. Die GeForce RTX 4080 konnte im Test von PC-WELT hingegen weniger überzeugen.

Anwender, die Leistung ohne Kompromisse wollen und bereit sind in dieser Preisklasse zu investieren, greifen zur Nvidia GeForce RTX 4090. Die Grafikkarte bietet genug Leistungsreserven für die kommenden Jahre und stemmt auch anspruchsvollste Spiele dank DLSS 3 locker in 4K/UHD.

Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition Lesen Sie unseren Lesen Sie unseren Test: Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition

Welche Grafikkarte für welche Auflösung?

Um Anwendern die Wahl der passenden Grafikkarte für die jeweiligen Ansprüche noch weiter zu erleichtern, hat die Redaktion von PC-WELT entsprechende Empfehlungen für verschiedene Auflösungen und Grafikeinstellungen zusammengestellt.