Nintendo Switch: So geht es mit der Gaming-Konsole weiter

Das Konzept der 2017 erschienenen Hybridkonsole Switch von Nintendo, die sich sowohl unterwegs als auch stationär am Fernseher nutzen lässt, kommt bei den Kunden bis heute gut an. Der verbaute Tegra X1von Nvidia wurde bereits zwei Jahre vor der Veröffentlichung der Plattform vorgestellt und ist mittlerweile veraltet und mit vielen Spielen schlicht überfordert. Viele Fans wünschen sich ein Pro-Modell oder gleich einen Nachfolger der Switch mit mehr Leistung, besserer Grafik und längerer Akkulaufzeit.

Nintendo will Switch noch lange unterstützen

Dennoch will Nintendo offenbar noch lange am Grunddesign der Switch festhalten. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Associated Press erklärte der für Nordamerika zuständige Manager Doug Bowser, dass es intern noch Planungen für mehrere Jahre mit der ursprünglichen Switch gebe.

“Unbekanntes Territorium“

Die weiterhin hohe Nachfrage sorgt dafür, dass Nintendo am ursprünglichen Konzept der Switch nichts ändern möchte. Lediglich Valves Steam Deck konkurriert als Mix aus Handheld- und Spielkonsole mit der Switch, der deutlich höhere Preis richtet sich jedoch an eine ältere Zielgruppe. Dennoch räumt Bowser von Nintendo ein, dass man sich langsam in einem “unbekannten Territorium“ befinden würde. Was genau er damit meint, bleibt offen. Es lässt sich jedoch in die Aussage hineindeuten, dass Nintendo ohne 4K-Unterstützung und mit einer langsam überforderten Hardware Schwierigkeiten beim Marketing der Plattform befürchtet.

Fans und Entwickler wünschen sich Nachfolger

Bei Fans bleibt weiterhin der Wunsch nach einem verbesserten Modell mit höherer Rechenleistung, mehr RAM und einer höheren Auflösung, sowohl im mobilen Einsatz als auch bei der Nutzung am Fernseher. Auch Entwickler dürften sich einen Nachfolger wünschen, denn viele der aktuellen Neuerscheinungen lassen sich nur mit viel Mühe an die mobile Nintendo-Konsole anpassen – oft mit großen Einbußen bei der Grafik.