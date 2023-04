Die besten Handytarife ab 4,99 Euro monatlich finden

PC-Welt hat seit Kurzem seinen neuen Vergleich für Handytarife gelaunched. In Kooperation mit dem Vergleichsportal Tariffuxx werden unter „tarife.pcwelt.de“ Handytarife aller Mobilfunkanbieter miteinander verglichen und stets die günstigsten Angebote gezeigt.

Wer einen günstigen Handytarif ohne Handy sucht, verpasst oft kurzfristige Aktionsangebote oder übersieht attraktive Angebote von Mobilfunk-Discountern. Diese bieten oft ähnliche oder die gleichen Tarife wie die großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica, jedoch meist zu viel günstigeren Konditionen. Unser Tarifrechner zeigt tagesaktuell die besten Preise für Tarife in allen drei Netzen. Auf Wunsch kann man auch nach einem bestimmten Netz wie der Telekom filtern.

Die günstigsten Handytarife im April

Monatlich kündbare Tarife

Ein weiterer Vorteil von günstigeren Mobilfunkanbietern wie z.B. Freenet, sim.de, handyvertrag, Crash, Blau, Simon mobile etc. ist, dass viele der angebotenen Tarife monatlich kündbar sind. So muss man sich nicht lange binden und kann auf Preisänderungen am Markt jederzeit reagieren und den Anbieter wechseln. In vielen Fällen gibt es einen Handytarif in der monatlich kündbaren Variante und in der Variante mit Vertragslaufzeit – mit kleinen Preisunterschieden – wobei man sich bei Tarifabschluss für eine Variante entscheiden muss. Unser Vergleichsrechner zeigt auf einen Blick, ob ein Tarif monatlich kündbar oder mit längerer Vertragslaufzeit ist.

Allnet-Flat Handytarife

Dass ein Tarif eine Allnet-Flat beinhaltet ist heutzutage fast schon Standard. Der Vorteil einer Flat in alle Netze ist die Kostenkontrolle: Auch wer viel telefoniert oder SMS schreibt, zahlt am Ende des Monats immer den gleichen Fix-Preis. Dank EU-Roaming muss man sich außerdem auch bei EU-Auslandstelefonaten keine Gedanken mehr über die Dauer und Häufigkeit der Gespräche machen. Zudem haben Allnet-Flat-Tarife in den letzten Jahren einen Preisverfall erfahren. Es finden sich Angebote schon ab 4,99 Euro (je nach monatlichem Datenvolumen). Als Faustregel kann man sich merken: Wer im Monat eine Stunde oder mehr telefoniert, ist mit einem Allnet-Tarif bestens beraten. Im PC-Welt-Vergleich finden Sie den bestmöglichen Tarif für ihr Handyverhalten, ohne in eine Kostenfalle zu tappen.

Unser Tipp: Darauf sollten Sie bei Vertragsabschluss achten

Gilt der Preis dauerhaft?

Bevor Sie einen Vertrag bei einem Mobilfunkanbieter abschließen, sollten Sie genau lesen, ob der Preis dauerhaft gilt oder sich etwa nach 24 Monaten Laufzeit erhöht. Falls sich der monatliche Grundpreis nach einer gewissen Vertragslaufzeit automatisch erhöht, sollten Sie daran denken, rechtzeitig zu kündigen. Grundsätzlich gilt aber, dass man nach einer Vertragsverlängerung monatlich kündigen kann – insofern dürfte nicht allzu viel passieren.

Die einzelnen Tarife bieten unterschiedliche Surf-Geschwindigkeiten an. Teils werden Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 500 MBit/s aufgerufen. Doch eine so hohe Internetgeschwindigkeit braucht es in den allermeisten Fällen gar nicht. Für einen durchschnittlichen Smartphone-Nutzer reichen unserer Ansicht nach 10 bis 50 Mbit/s völlig aus, auch wenn Sie unterwegs viel surfen oder streamen.

Viel entscheidender ist da das im Preis inkludierte monatliche Datenvolumen. Am besten man orientiert sich hier am eigenen tatsächlichen Datenverbrauch in der Vergangenheit. Wer ein 5G-fähiges Smartphone hat und das schnelle 5G-Netz auch nutzen möchte, der sollte darauf achten, dass der gewählte 5G-Handytarif ausreichend Datenvolumen mitbringt. Denn die 5G-Nutzung verbraucht mehr Datenvolumen als die Nutzung von 4G/LTE.

