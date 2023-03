Roborock S8: Neuer Top-Saugroboter zum Start für kurze Zeit deutlich günstiger

Roborock startet den Verkauf seines neuen Saug- und Wischroboters Roborock S8 am 16. März 2023. Der S8 ist vom 16. März bis zum 22. März 2023 bei Amazon und Otto zum reduzierten Preis von 549,00 Euro (UVP: 699,00 Euro) erhältlich.

Roborock S8 bei Amazon kaufen

Roborock S8 bei Otto kaufen

Vom S8 gibt es auch noch die Varianten S8+ und S8 Pro Ultra. Für diese beiden Roborock-S8-Versionen gibt es nach derzeitigem Kenntnisstand aber keine preisreduzierten Startangebote. Der S8 kommt mit einer standardmäßigen Ladestation ohne Absaug- und Wassertank-Auffüllvorrichtung. Sie müssen den Staubbehälter des Roborock S8 und dessen Wassertank also von Hand leeren beziehungsweise füllen.

Die besten Saugroboter im Test: Marktüberblick und Kaufberatung

Hersteller Roborock verspricht für den S8 (33 cm x 33 cm x 7 cm groß) die bisher höchste Saugleistung aller eigenen Saugroboter: Nämlich 6.000 Pa. Eine neue doppelte Gummiwalzenbürste soll zudem die Schmutzaufnahme verbessern und verhindern, dass sich Haare verheddern.

Der S8 soll Hindernisse rechtzeitig erkennen und umfahren. Das ist in dieser Preisklasse allerdings nicht ungewöhnlich. In der Wohnung orientiert er sich mit Hilfe seines Lidars. Er erstellt Karten der Wohnung und kann dann zielgerichtet auf Wunsch nur bestimmte Bereiche reinigen.

Ebenfalls wie auch andere Roboter dieser Preisklasse wischt der S8 die Wohnung auch noch feucht raus. Hierfür verspricht Roborock eine verbesserte Wischleistung. Erkennt der Roboter Teppiche, so hebt er seinen Wischmopp automatisch an.

Sie können den S8 per App, nach Timer und per Sprachbefehle an Alexa, Google Assistant und Siri steuern.

Roborock S6 im Test: Smarter Saugroboter unterscheidet zwischen Räumen

Saugen und Wischen mit dem Roborock S5: Hervorragend im Test

Roborock S6 Max V im Test: Cleverer Saugroboter macht Fotos von Hindernissen

Dreamebot L10 Ultra im Test: Saug- und Wischroboter mit pfiffiger Ladestation