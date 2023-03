Top-Gasgrill bei Aldi für 499 Euro – die Grillsaison kann starten

Hartgesottene Grillprofis lassen sich auch von Schnee und Kälte nicht beeindrucken. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen und angenehmen Temperaturen steigt bei den meisten Fans der Outdoor-Küche die Lust auf gegrilltes Fleisch und Gemüse. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen Grill, damit Sie schon bald loslegen können.

Unsere Empfehlung ist der Gasgrill Boston Black Pro 4 SIKR Turbo von Enders, den es aktuell (und solange der Vorrat reicht) für günstige 499 Euro im Online-Shop von Aldi gibt. Mit seinem ansprechenden Design erinnert er an die mitunter drei Mal so teuren Modelle von Weber, Napoleon, Broilking und Otto Wilde.

Gasgrill Boston Black Pro 4 von Enders für 499 Euro bei Aldi

Gute Ausstattung, starke Leistung und ansprechendes Design

Sparen müssen Sie aber nicht an der Ausstattung und am Design. Der Gasgrill von Enders ist mit vier starken Brennern, davon ein Infrarotbrenner, sowie einem zusätzlichen Seitenbrenner ausgestattet. Dank optionalem Pizzastein, Grillplatte und Grillrost sind den Ideen keine Grenzen gesetzt.

Die vier stufenlos regelbaren Edelstahlbrenner erlauben direktes und indirektes Grillen. Ganz so, wie es Grillprofis in Vollendung zelebrieren. Das Thermometer in der Haube hilft dabei, die Hitze im Grill zu regulieren. Besonders aromatisch wird Grillgut auf dem emaillierten Gussrost.

Der besondere Clou ist das Sichtfenster: So können Sie einen Blick auf das Gargut werfen, ohne den Deckel öffnen zu müssen. Und dank Thermometer haben Sie alles unter Kontrolle. Praktisch sind die zwei Seitenablagen (eine abklappbar) für Beilagen, Besteck und mehr.

Alles Wichtige auf einen Blick:

Turbo Zone: bis zu 400° Celsius für scharfes Anbraten

Heat Range: konstante Hitze für Niedrig- und Hochtemperaturgaren

vier stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner

Infrarotbrenner für saftig-knuspriges Fleisch am Grillspieß

Switch Grid: emaillierter Gussrost mit vielfältigen Grillmöglichkeiten

Kocher mit Abdeckplatte in die Seitenablage integriert

batterielose Piezo-Zündung für sicheres Zünden

robuste Seitenablagen (linke Seite abklappbar)

großes PanoVision Sichtfenster für freie Sicht auf das Grillgut

großvolumige, doppelwandige Garhaube aus emailliertem Stahl

integriertes Thermometer

Unterschrank mit zwei Türen

inklusive Schlauch, Gasdruckregler und Wetterschutzhülle

Gesamtleistung Hauptbrenner: 14,7 kW

vier Brenner: 3 x 3,5 kW und 1 x 4,2 kW

Infrarot-Backburner: 4 kW

Seitenkocher: 3,15 kW

Grillfläche: ca. 74 x 43 cm (L x B)

Warmhalterost: 66 x 19,5 cm (L x B)

Arbeitshöhe: ca. 90 cm

Abmessungen: ca. 144 x 115 x 61 cm

