Testfahrten: Videos zeigen 500 Mio. Megajacht von Jeff Bezos in Aktion

Nachdem es in den vergangenen Monaten still geworden war um die aufsehenerregende Megajacht des Amazon-Gründers Jeff Bezos, wurde das Schiff nun auf einer Testfahrt in der Nordsee gesichtet. Auf dem Youtube-Kanal von Dutch Yachting finden sich gleich zwei Videos, in denen die Jacht zu sehen ist.

Den Gerüchten zufolge hat das Schiff am 13. Februar 2023 Rotterdam verlassen und in den vergangenen Wochen eine Testfahrt in der Nordsee absolviert. Bezos hat die Jacht bereits 2018 bei dem niederländischen Bootsbauer Oceanco in Auftrag gegeben. Ursprünglich sollte sie schon im Mai 2021 fertiggestellt sein. Das zuvor unter dem Codenamen Y721 bekannte Schiff wurde mittlerweile auf den Namen “Koru“ getauft, was in der Sprache der neuseeländischen Ureinwohner “Neuanfang“ bedeutet.

Der Bau der Jacht soll laut Mutmaßungen 500 Millionen US-Dollar gekostet haben. Ein Preis, den sich Bezos mit einem geschätzten Nettovermögen von 115,4 Milliarden US-Dollar und als einer der reichsten Menschen der Welt locker leisten kann. Der jährliche Unterhalt soll bei rund 25 Millionen US-Dollar liegen. Bei “Koru“ handelt es sich um eine 127 Meter lange Segelyacht mit drei Masten, die bis zu 70 Meter hoch sind. Die Jacht soll voraussichtlich in den nächsten Monaten an Bezos ausgeliefert werden.

Jacht bedroht historische Brücke

Bezos Megajacht musste in der Presse in den letzten Jahren viel Kritik einstecken. Wegen ihrer gigantischen Ausmaße wäre sie beinahe der Grund für den Abriss einer historischen Brücke in den Niederlanden gewesen. Der öffentliche Aufschrei sorgte schließlich dafür, dass die berühmte Koningshaven-Brücke in Rotterdam verschont blieb und das Schiff ohne Segel bis zum offenen Meer geschleppt wurde.