Samsung Galaxy A54 bei Media Markt aufgetaucht: Alle Details und Preis bekannt

Erst am kommenden Mittwoch stellt Samsung das Galaxy A54 vor. Der Androide verspricht gute Ausstattung zu einem anständigen Preis – also ein Smartphone, auf das sich das Warten lohnt. Doch Mediamarkt hat das neue Android-Smartphone hier in seinem Onlineshop schon gelistet und verrät damit viele – um nicht zu sagen: alle – spannende Details. Die konkrete Farbe des auf der Mediamarkt-Webseite veröffentlichten Samsung Galaxy A54 5G 128GB ist übrigens “Awesome Violet”.

Samsung Galaxy A54 5G 128 GB hier bei Mediamarkt anschauen und bald kaufen.

Preis und technische Highlights

Das Samsung Galaxy A54 5G mit 128 GB bekommen Sie demnach für 499 Euro. Dafür erhalten Sie ein Smartphone mit 120 Hz sAMOLED-Display (Spitzenhelligkeit: 1000 Nits) und 50-MP-Hauptkamera. Ruckelfreies Scrollen und anspruchsvolle Spiele sollten mit diesem Bildschirm kein Problem sein.

Der Fingerabdrucksensor ist in den Touchscreen (Bildschirmdiagonale: 16,21 cm; Punktdichte: 401 ppi) integriert. Den 5000-mAh-Akku können Sie dank Fast Charging mit 25 Watt besonders schnell aufladen. Nach dem IP67-Standard ist das Smartphone zudem vor Wasser und Staub geschützt. Es ist also staubdicht und darf zeitweilig untertauchen.

Als Betriebssystem hat Samsung Android 13 vorinstalliert. Samsung verspricht vier Jahre lang Betriebssystem-Updates und fünf Jahre lang Sicherheits-Updates. Sie haben mit diesem Smartphones also für viele Jahre Planungssicherheit.

Sofern die Angaben von Mediamarkt zutreffen, ist das Galaxy A54 5G so ausgestattet:

6,4 Zoll sAMOLED Display, 1080× 2340 (FHD+), 120 Hz, 1000 Nits

Dreifach-Hauptkamera: 50 OIS / 12 (Ultra-Wide-Kamera) / 5 MP (Makro)

32 MP-Frontkamera

Prozessor: Samsung Exynos 1380, Octa-Core (Taktfrequenz: 4x 2.4 GHz + 4x 2.0 GHz), 64 Bit

6/8 GB Arbeitsspeicher, 128/256 GB Speicher

5000-mAh-Akku mit 25W-Fast-Charging-Technologie

On-Display Fingerabdruckscanner

Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF), eSim) + microSD-Karte (maximal 1 TB)

Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall Sensor, Lichtsensor, Virtuelle Näherungserkennung

Wasser- und staubdicht nach IP67

Samsung Wallet für kontaktloses & sicheres Bezahlen

Samsung Galaxy A54 5G 128 GB hier bei Mediamarkt anschauen und bald kaufen.

Samsung Galaxy A54: Warum sich das Warten lohnt

Samsung Galaxy A54 Release: Wann kommt das neue Samsung-Handy?