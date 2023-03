Windows 11: Microsoft verbessert kleines, aber wichtiges Tool

Microsoft verbessert ein kleines, aber wichtiges Tool in Windows 11: Den Lautstärkeregler. Das teilen die Redmonder in einem Blogeintrag zur Windows 11 Insider Preview Build 25309 mit. Die folgende Abbildung zeigt den neuen Lautstärkeregler von Windows 11, wie man ihn derzeit aber nur in bestimmten Testversionen von Windows findet:

Microsoft erklärt den neuen Lautstärkeregler folgendermaßen:

Wir führen einen neuen, verbesserten Lautstärkemixer (Volume Mixer) in den Schnelleinstellungen ein! Die aktualisierten Audio-Schnelleinstellungen bieten einen modernen Lautstärkemixer, der eine schnelle Anpassung von Audio auf einer App-Basis ermöglicht, mit zusätzlicher Einstellmöglichkeit, um Geräte während der Fahrt zu wechseln. Wir haben auch eine neue Tastenkombination (WIN + STRG + V) hinzugefügt, mit der Sie direkt zum Lautstärkemixer gelangen, um die Audio-Funktion schneller zu steuern. Mit dieser Änderung können Sie Ihr Audioerlebnis jetzt noch besser anpassen – mit mehr Kontrolle und weniger Klicks, um Ihre Lieblingsapps besser zu verwalten. Deutsche Übersetzung des englischen Originals

Das ist aber noch nicht alles, wie Microsoft weiter ausführt:

Darüber hinaus haben wir es für Benutzer einfacher gemacht, ihr Windows-Sonic-Erlebnis mit einer Schnellzugriffsliste der installierten Raumklangtechnologie zu aktivieren. Sie können den Microsoft Store besuchen, um zusätzliche Raumklangtechnologien wie Dolby und DTS zu finden.

Microsoft betont, dass der neue Lautstärkeregler derzeit noch nicht für alle Insider-Tester im Dev Channel zur Verfügung steht. Denn Microsoft will fortlaufend das Feedback der Tester beobachten und abwarten, wie die neue Funktion bei den Testern ankommt, bevor es den neuen Lautstärkeregler an alle Insider des Dev Channels ausliefert. Die Tester werden also ausdrücklich um ihre Meinung zu dem neuen Lautstärkeregler gebeten.

Den Dev Channel hat Microsoft erst vor wenigen Tagen überarbeitet und einen neuen Testkanal namens “Canary” vorgeschaltet. Mehr zu dieser Umstrukturierung bei den Insider-Test-Kanälen lesen Sie in Windows 12 als Erster ausprobieren: Microsoft startet neuen Test-Kanal Canary.

