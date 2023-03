Bluetooth-Latenzen: So beseitigen Sie Verzögerungen bei der Audio-Übertragung

Wenn Sie sich schon einmal einen Film angeschaut und den Soundtrack dazu mit einem Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher angehört haben, wissen Sie, wie ärgerlich es ist, wenn sich die Lippen eines Schauspielers nicht synchron mit seiner Stimme bewegen.

Noch unangenehmer ist es, wenn Soundeffekte nicht mit dem Geschehen auf dem Bildschirm übereinstimmen: Sie sehen eine Explosion, aber der Ton der Explosion kommt später. Bei Bluetooth kann die Verzögerung bis zu 150 Millisekunden (0,15) Sekunden betragen.

In Zahlen ausgedrückt scheint das keine große Latenzzeit zu sein – also die Zeit, die zwischen der Erzeugung eines Geräuschs und seinem Eintreffen bei Ihnen vergeht. Aber jede signifikante Abweichung zwischen dem, was Sie sehen, und dem, was Sie hören, macht Ihr Gehirn verrückt. Und Videospiele mit hoher Bluetooth-Latenzzeit können Sie gleich ganz vergessen.

Zum Glück müssen Sie damit nicht leben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Problem beheben können.

Was genau ist eine Bluetooth-Latenz?

Audio-Verzögerung ist ein inhärenter Bestandteil des Klangs, noch bevor Faktoren wie die Audio-Dekodierung und die Digital-Analog-Wandlung zum Tragen kommen.

Schall bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1225 Kilometern pro Stunde. Das ist schnell, aber bei weitem nicht so schnell wie die 299.338 Kilometer pro Sekunde, mit denen sich das Licht von Ihrem Fernseher oder Computermonitor zu Ihren Augäpfeln bewegt.

Die Entfernung zwischen den Lautsprechern und Ihren Ohren ist zwar sehr gering, verursacht aber eine winzige Verzögerung, ebenso wie die Weiterleitung von Signalen durch Ihr Trommelfell an Ihr Gehirn.

Diese Verzögerungsquellen sind im Wesentlichen nicht wahrnehmbar, das heißt Ihr Gehirn hat nichts gegen ein winziges bisschen Verzögerung – es ist daran gewöhnt. Wenn sich die Millisekunden jedoch häufen, wird Ihr Verstand die Fähigkeit verlieren, die Ungläubigkeit (willing suspension of disbelief) zu überwinden.

Die Umwandlung eines digitalen Audiosignals in eine analoge Wellenform, die Sie hören können, dauert nur ein paar Millisekunden, aber die Übertragung von Audio von einem Ort zum anderen braucht Zeit: 40 bis 50 Millisekunden bei Verwendung eines Codecs mit niedriger Latenz wie aptX LL. Und neuere Versionen von Bluetooth – Version 5.0 und höher – haben eine Funktion, die die Latenz automatisch aushandelt.

Test: Die besten Wireless-Gaming-Headsets im Vergleich

Beide Szenarien hängen jedoch davon ab, dass das sendende Gerät und das empfangende Gerät über diese Fähigkeiten verfügen. Und obwohl aptX LL großartig ist, wird es nicht von allen Geräten unterstützt. Im schlimmsten Fall müssen Sie sich mit der bereits erwähnten Latenz von 150 Millisekunden abfinden.

Wenn Sie Bluetooth nur zum Streamen von Musik verwenden, ist das weniger ein Problem. Solange der Stream gleichmäßig läuft und keine Aussetzer auftreten, werden Sie die Latenz nicht bemerken, da sie nicht mit einem visuellen Element verbunden ist. Wenn Sie hingegen ein Musikvideo ansehen, werden Sie sich über die fehlende Synchronisation ärgern.

Moderne Fernsehgeräte kompensieren die Bluetooth-Latenzzeit automatisch

Fernsehgeräte mit integriertem Bluetooth-Audio gleichen die Latenz oft von selbst aus. Das Videosignal wird etwas verzögert, während das Audiosignal so schnell wie möglich geliefert wird.

Wir haben aktuelle Samsung- und LG-Fernseher auf automatische Latenzkompensation getestet, und sie waren in kürzester Zeit relativ gut synchronisiert.

LG OLED TV & Samsung QLED Fernseher mit bis zu 52 Prozent Rabatt kaufen

Wenn Sie beispielsweise zum ersten Mal ein Paar Kopfhörer mit einem Samsung-Fernseher verbinden, wird die Verzögerung deutlich spürbar sein. Später werden Sie feststellen, dass der Ton viel besser mit dem Video synchronisiert ist. Samsung sagt, dass seine Fernseher die Bluetooth-Verzögerung automatisch kompensieren, aber das Unternehmen sagt nicht, wie das erreicht wird.

HDR, VRR und 120 Hz: Diese Fernseher eignen sich am besten für Gaming

Roku OS unterstützt die Bluetooth-Übertragung nicht direkt von den darauf laufenden Smart-TVs, aber die Smartphone-App des Unternehmens tut es, und das zusätzliche Relais – über Wi-Fi – erfordert noch mehr Präzision, um unerträgliche Verzögerungen zu vermeiden.

So können Sie die Bluetooth-Verzögerung ändern

Da die Latenz ein bekanntes Problem ist, bieten die Hersteller seit langem manuelle Kompensationseinstellungen an, mit denen Sie entweder das Videosignal verzögern oder das Audiosignal vorziehen können. Diese Einstellungen sind in der Regel in den erweiterten Audio- oder Bluetooth-Geräteeinstellungen zu finden – und bei neueren Fernsehgeräten eher als bei älteren Geräten.

Auf einem Computer oder einem anderen kompatiblen Gerät können Sie mit dem VLC-Player das Audiosignal über eine negative Zahl einstellen, beispielsweise 200 Millisekunden vor dem Video (unten sehen Sie die macOS-Version des VLC): Ein Wert von -200 bedeutet, dass der Ton im Verhältnis zum Video um 200 Millisekunden nach vorn verschoben wird.

VLC Media Player optimal ausreizen

Je nach Player oder Fernseher kann dies eine positive oder beliebige Zahl sein. Spielen Sie einfach mit den Einstellungen, bis der Ton mit dem Video synchronisiert ist. Im Allgemeinen sollten Sie den Ton nicht um mehr als 150 Millisekunden, plus oder minus, verändern müssen.

Jon L. Jacobi

Vizio-Fernseher kompensieren dies automatisch, bieten aber zusätzliche manuelle Anpassungen wie den Wert für die Lippensynchronisation. Bewegen Sie einfach den Schieberegler hin und her, um das Timing anzupassen.

Andere Fernsehgeräte haben andere Einstellungen. LG zum Beispiel nennt seine Einstellung AV Sync Adjustment. Sogar Apples iOS bietet eine automatische Verzögerungsanpassung für Videos, die von seinen Geräten auf Ihr Fernsehgerät gestreamt werden. Dies schließt nicht unbedingt die Bluetooth-Verzögerung ein, die Sie möglicherweise noch auf dem Fernseher ausgleichen müssen.

Bei Smart-TVs, die mit Google TV arbeiten, konnten wir keine manuelle Anpassung finden, aber das kann je nach Hersteller variieren.

Saturn

Verwenden Sie einen externen Bluetooth-Transceiver

Wenn Ihr Fernsehgerät keine Möglichkeit bietet, eine verzögerte Bluetooth-Übertragung zu kompensieren, können Sie einen externen Bluetooth-Sender oder -Transceiver verwenden. Eine große Auswahl an Bluetooth-Sendern/Transmittern finden Sie bei Amazon, Mediamarkt und Saturn.

Bluetooth-Sender/Transmitter bei Amazon kaufen

Bluetooth-Sender/Transmitter bei Mediamarkt kaufen

Denken Sie daran, dass es wahrscheinlich keine Möglichkeit gibt, die Verzögerung mit einem externen Sender oder Transceiver manuell einzustellen, und dass Ihr Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher einen der Codecs mit niedriger Latenz wie aptX LL oder AptX Adaptive unterstützen muss, um eine Verbesserung zu erzielen.

Bluetooth-Sender/Transmitter bei Saturn kaufen

Der oben erwähnte Transceiver von Monoprice erwies sich als nützlich, da er Bluetooth zu Roku-Fernsehern hinzufügte, die Bluetooth nicht direkt unterstützen. Es kam zwar immer noch zu einer leichten Verzögerung, aber damit ließ sich leben.

Letzte Option: Benutzen Sie Kabel

Es gibt sie noch: Kabel. Ob HDMI-Ausgang zu einer Soundbar oder einem AV-Receiver, 3,5-mm-Line-Level-Ausgang zu Ihrer Stereoanlage oder das Anschließen Ihres Kopfhörerkabels, mit einem Kabel gibt es keine spürbare Verzögerung. Die meisten Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher verfügen auch über 3,5-mm-Anschlüsse für die kabelgebundene Nutzung.

Fazit zu Bluetooth-Latenzzeiten

Niemand sollte Bluetooth-Latenzzeiten ertragen müssen – sie lassen sich zumindest verringern und möglicherweise sogar ganz vermeiden.