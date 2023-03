Warum ein Microsoft-365-Abo sein Geld wert ist

Es gab eine Zeit, in der man für Microsoft Office ganz selbstverständlich bezahlt hat. Heute haben wir alle Zugang zu den Anwendungen von Google, zu Microsofts eigener Gratis-Version von Office Online sowie zu kostenlosen Produktivitätssuiten wie Libre Office.

Warum also 69 Euro im Jahr für Microsoft 365 Single oder 99 Euro im Jahr für Microsoft 365 Family bezahlen? Doch ein Microsoft-365-Abonnement kann durchaus Mehrwert bieten! Sie werden schnell erkennen, warum.

Microsoft 365 Single ab 44 Euro bei Amazon kaufen

Microsoft 365 Family ab knapp 70 Euro bei Amazon kaufen

Jede Menge OneDrive-Speicherplatz

Allein schon der Speicherplatz kann die Kosten für das gesamte Abonnement wert sein, gerade wenn Sie einen Familientarif nutzen. Mit dem Familientarif erhalten Sie 1 TB Speicherplatz pro Nutzer (bis zu sechs insgesamt), wobei der Speicherplatz jeder Person unabhängig von den anderen Mitgliedern der Gruppe gezählt wird.

Im Single-Tarif erhalten Sie 1 TB Speicherplatz. Wenn Sie nicht mehr Speicherplatz benötigen, kommen Sie damit günstiger weg als mit konkurrierenden Tarifen von Google und Dropbox.

Höhere OneDrive-Sicherheit

Microsoft 365 bietet nicht nur mehr Speicherplatz, sondern auch höhere Sicherheit in OneDrive. So können Sie beispielsweise Verfallsdaten und Kennwörter zu freigegebenen Links hinzufügen.

Im Abo erhalten Sie außerdem die unbegrenzte Nutzung von Personal Vault. Mit dieser Funktion können Sie Dateien in einem speziellen Ordner ablegen, den Sie für den Zugriff freischalten müssen. Das ist ideal für Steuerformulare, Kontoauszüge und andere sensible Daten, die Sie in der Cloud ablegen möchten – und alles, was sich darin befindet, wird auch auf Ihrem lokalen Laufwerk verschlüsselt.

Es ist auch möglich, Ihr gesamtes OneDrive wiederherzustellen. Sollten Sie versehentlich alles löschen oder eine Dateibeschädigung feststellen, können Sie zu einem früheren Zeitpunkt innerhalb der letzten 30 Tage zurückgehen. Und wenn ein Ransomware-Angriff entdeckt wird, erhalten Sie Hilfe bei der Wiederherstellung Ihrer Dateien bis zu 30 Tage danach.

Vollständiger Web-, Mobil- und Desktop-Zugriff auf MS-Office-Anwendungen

Kostenlose Dokument-Editoren haben ihre Grenzen, insbesondere die kostenlosen Versionen der Web- und Mobilanwendungen von Microsoft. Wenn Sie für die Bearbeitung Ihrer Dokumente eine einheitliche Formatierung über mehrere Organisationen hinweg oder anspruchsvollere Tools benötigen, sind Sie auf Microsoft Office angewiesen.

Mit einem Microsoft-365-Abonnement haben Sie Zugriff auf die Vollversionen von Word, Excel, Powerpoint, Outlook und andere Programme im Web, auf dem Smartphone und auf dem Desktop. Im Gegensatz zu einer Einzelplatzversion von Office garantiert es außerdem Updates auf die neuesten Versionen der Anwendungen, sobald diese veröffentlicht werden.

Microsofts Programmpalette umfasst jedoch mehr Produkte als die üblichen bekannten Anwendungen. Sie werden nicht nur Access, OneNote, OneDrive, Skype und Teams finden, sondern auch nützliche Tools wie Clipchamp für das Schneiden von Videos, aber auch Anwendungen wie Power Automate und Power BI, mit denen Sie ganz einfach automatisierte Aufgaben und Daten-Dashboards erstellen können.

Nahtlose Multi-Device-Unterstützung

Eine Einzellizenz für die Office Home & Student-Software von Microsoft für 149 Euro beispielsweise funktioniert nur auf einem Computer. Mit einem Microsoft-365-Abonnement können alle Nutzer auf bis zu fünf verschiedenen Geräten gleichzeitig in Office-Apps aktiv sein – und die Programme sind auch auf den anderen, nicht aktiven Geräten installiert. Sie werden automatisch von nicht verwendeten Geräten abgemeldet, wenn Sie die Apps auf einem neuen oder zuvor deaktivierten Gerät verwenden.

Microsoft Office Home & Student 2021 ab 93 Euro bei Amazon kaufen

Gleiche Vorteile für alle Nutzer

Wie bereits erwähnt, umfasst der Familientarif bis zu sechs Nutzer – und jede Person in Ihrer Gruppe erhält die gleichen Vorteile wie der Hauptkontoinhaber. Das bedeutet, dass sechs Personen die Vorteile des Tarifs für einen Bruchteil des Preises nutzen können. Die Familien-Mitglieder müssen dafür nicht alle an der gleichen Adresse wohnen.

Kostenlose Skype-Minuten

Egal, ob Sie gelegentlich im Inland oder im Ausland telefonieren müssen, Microsoft 365 bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Alle Nutzer von Single und Family erhalten 60 Minuten kostenlose Anrufe ins Festnetz und auf Mobiltelefone pro Monat.

Bonus: Abonnements günstiger kaufen

Im Gegensatz zu den Tarifen bekannter Konkurrenten finden Sie Microsoft-365-Abonnements nicht nur direkt beim Unternehmen, sondern regelmäßig zu günstigeren Preisen beispielsweise bei Amazon mit Download-Codes, wo Sie Abos oftmals auch länger als nur für ein Jahr abschließen können.

Ein Tipp: Sie können zwischen den Abo-Modellen wechseln, etwa vom Single- auf den Family-Tarif. Wenn Sie also ein gutes Single-Angebot finden, sollten Sie nachrechnen, ob Sie auf diesem Weg günstiger wegkommen.

Was ist mit Microsoft 365 Basic?

Microsoft 365 Basic ist eine Version für eine Person und kostet 20 Euro im Jahr oder 2 Euro monatlich. Sie bekommen dafür 100 GB Speicherplatz, zusammen mit dem Zugriff auf die Vollversionen der Web- und mobilen Office-Anwendungen wie Word, Excel, Powerpoint, OneNote und OneDrive. Diese Variante kann mit dem Basisplan von Google One mithalten, es fehlen aber viele Vorteile des Single- und Family-Tarifs.

