HP Smart Tank 5105 im Test: Günstiger Tank-Drucker für zu Hause

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro Randlosdruck

Sehr niedrige Seitenpreise

Günstig in der Anschaffung Kontra Weniger Tinte bei Starter-Farbtintenflaschen

Langsames Arbeitstempo

Twain-Scantreiber nur zum Nachinstallieren

Fazit

Das Attraktivste am HP Smart Tank 5105 ist die Kombination aus erschwinglichem Anschaffungspreis (für einen Tank-Multifunktions-Drucker) und superniedrigen Folgekosten. Dafür machen Sie angesichts des langsamen Arbeitstempos aber auch ein richtiges Zugeständnis. Die leicht reduzierten Inhalte der Farbtintenflaschen sind ein erstes Anzeichen dafür, dass der Hersteller versucht, den Lieferumfang wie bei den Patronen-Geräten zu reduzieren. In diesem Fall geht das noch ohne allzu großen Nachteil für den Endkunden aus. Er bekommt aber auch nur ein Multifunktionsgerät in Grundausstattung.



