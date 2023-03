Resident Evil 4: Chainsaw Demo bietet AMD FSR, aber kein Nvidia DLSS

Resident Evil 4 erschien 2005 zuerst exklusiv für den Nintendo GameCube und wurde im Laufe desselben Jahres auf die PlayStation 2 portiert. Im Jahre 2007 erschien eine Version für den Windows-PC, auf die später noch Umsetzungen für die Nintendo Wii, Wii U und Switch, die PlayStation 3 und PlayStation 4 sowie die Xbox 360 und Xbox One folgten. Jetzt steht das viel erwartete Remake des Klassikers an.

Resident Evil 4 einfach ausprobieren

Das Remake zu Resident Evil 4 erscheint am 24. März 2023 für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und ist jetzt als Vorschau in Form der Chainsaw-Demo verfügbar, welche von Spielern über die Spiele-Vertriebsplattform Steam heruntergeladen werden kann.

Gamesplanet: Resident Evil 4 für 53,99 statt 59,99 Euro

Wie das 2021 erschienene Resident Evil Village, welches die Redaktion von PC-WELT seinerzeit ausführlich getestet und für gut befunden hatte, basiert das Resident Evil 4 Remake auf der hauseigenen RE-Engine des japanischen Spieleentwicklers Capcom.

Das Remake poliert die sichtlich in die Jahre gekommene Grafik des Originals von 2005 deutlich auf und ist auch den HD-Versionen von 2011 und 2016 in visueller Hinsicht in allen Belangen weit überlegen.

Resident Evil 4 zeichnet sich besonders durch seine düstere Atmosphäre aus Capcom

Die detailliert ausgestaltet Charakter und die sowie die absolut schaurig inszenierten Innenräume tragen einen großen Teil zu der gelungenen düsteren Atmosphäre des Survival-Horror-Videospiels bei.

Raytracing für Reflexionen

Für realistische Reflexionen setzen die Entwickler auf die besonders leistungshungrige Berechnung von Strahlen mittels Raytracing. Den damit erfahrungsgemäß einhergehenden Leistungseinbußen soll indes mit der Hilfe von Upscaling-Technologien Einhalt geboten werden.

Nvidia DLSS bleibt außen vor

Apropos Upscaling. Während AMD FidelityFX Super Resolution bis hinauf zur neuesten Version 2.2 unterstützt wird, verzichten die Entwickler auf Nvidia DLSS gänzlich. Zur Steigerung der Bilder pro Sekunde können GeForce-Grafikkarten von Nvidia, aber auch FSR von AMD nutzen.

Demo zeitlich unbegrenzt spielen

Die Demo, die auch im PlayStation Store und über den Xbox Game Store verfügbar ist, kann zeitlich unbegrenzt gespielt werden. Die offiziellen Systemanforderungen des Spiels lesen sich wie folgt.

Minimal* Empfohlen* Raytracing* CPU Ryzen 3 1200

Core i5-7500 Ryzen 5 3600

Core i7-8700 Ryzen 5 3600

Core i7-8700 RAM 8 GB 16 GB 16 GB GPU Radeon RX 560

GeForce GTX 1050 Ti Radeon RX 5700

GeForce GTX 1070 Radeon RX 6700

GeForce RTX 2070 VRAM 4 GB 8 GB 8 GB API DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 OS Windows 10 Windows 10 Windows 10 *) alle Empfehlungen beziehen sich laut Capcom auf Full HD/1080p.

Weitere Impressionen zu Resident Evil 4 liefert Capcom mit dem neuesten Trailer, welcher rund zweieinhalb Minuten des Gameplays und der Zwischensequenzen demonstriert.