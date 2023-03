PotatoP: Dieses Notebook läuft zwei Jahre mit einer Akku-Ladung

Der norwegische Software-Entwickler Andreas Erikson hat einen Laptop entwickelt, der zwei Jahre lang mit einer Akkuladung auskommen soll. Getauft hat Erikson das Gerät auf den Namen “PotatoP“.

Energieeffiziente Kartoffel

Als “Potato“ (Kartoffel) wird oft Hardware bezeichnet, die sehr leistungsschwach ist. Und das ist der Laptop des Entwicklers auch, denn das langfristige Ziel von Erikson ist es, dass sich der PotatoP per Solarzelle selbst mit Strom versorgt und nie aufgeladen werden muss. “Ich habe mich darüber geärgert, dass der Akku meines Laptops immer leer war, wenn ich an meinen kleinen Programmierprojekten arbeiten wollte, also habe ich mir ein Gerät im Laptop-Format gebaut,“ erklärt Erikson auf seiner Projekt-Website.

Prozessor mit 96 MHz und 384 KB RAM

Der Prototyp des Laptop erinnert in puncto Formfaktor eher an Vintage-Hardware aus dem vergangenen Jahrhundert. Im gelben Gehäuse finden sich ausschließlich stromsparende Bauteile. Erikson hat ein SparkFun Artemis-Modul mit ARM-Cortex-M4F-Kern verbaut, der mit 96 MHz läuft. Ebenfalls stromsparend ist die Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) Konnektivität. Darauf läuft eine modifizierte Portierung von uLisp. Die speziell für Mikrocomputer entwickelte Lisp trägt den Namen PotatOS. Ebenfalls an Bord sind 384 KB Arbeitsspeicher und 1 MB Flash-Speicher.

Damit der PotatoP nicht zu viel Akku verbraucht, hat Erikson auch nur ein kleines Display integriert. Der Bildschirm misst 4,4 Zoll und ist eine Mischung aus ePaper- und LCD-Panel. Die Darstellung erfolgt in Schwarz-Weiß und benötigt keine Hintergrundbeleuchtung. Die Auflösung liegt bei 320 x 240 Pixeln. Der PotatoP ist aufgrund seiner Bauteile erstaunlich energieeffizient. Mit einem 12-Ah-Lithium-Polymer-Akku kommt der Laptop ganze zwei Jahre mit einer Akku-Ladung aus. Am richtigen Standort mit viel Licht muss die Hardware dank Solarzelle sogar nie aufgeladen werden.