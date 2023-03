Das ist Gronkhs neuer Stormtrooper Gaming-PC für 8.500 Euro

Gronkh (bürgerlich Erik Range, 45 Jahre) zählt mit 4,93 Millionen Abonnenten auf YouTube (Platz 28 in Deutschland) und 1,54 Millionen Followern auf Twitch (Platz 7 in Deutschland) hierzulande zu den größten und bekanntesten Content Creatorn.

Im Zuge eines Livestreams am 21.12.2022 auf gronkh.tv hat der Let’s Player einen neuen Gaming-PC mit Nvidia GeForce RTX 4090 und Intel Core i9-13900K zusammengebaut bekommen.

Das Motto des geschätzt 8.500 teuren Build lautet „Stormtrooper“, weshalb die Komponenten – soweit möglich – in Weiß gehalten sind. Wir verraten Ihnen, was in dem Gaming-PC gebaut von Streamcare noch so alles drinsteckt.

Das ist der neue Gaming-PC von Gronkh

Gleichwohl Gronkhs neuer Gaming-PC auf absolute High-End-Komponenten setzt, ist das Design nicht ganz so ausgefallen wie bei seinem Vorgänger-PC in Cyberpunk Optik, sondern deutlich cleaner, wobei die Farbe Weiß im Fokus steht.

Herzstück des „Stormtroopers“ ist der Prozessor Intel Core i9-13900K, welcher zum Zeitpunkt des Build unsere CPU-Charts nicht nur als schnellste Gaming-CPU, sondern auch als bester Consumer-Prozessor angeführt hat.

Mittlerweile ist die Special Edition Core i9-13900KS erhältlich, welche ab Werk mit leicht höheren Taktraten läuft, gleichwohl wir eher zum Ryzen 9 7950X3D raten würden, welcher nicht nur etwas schneller, sondern vor allem bedeutend effizienter ist.

Streamcare

Die CPU sitzt auf dem Mainboard ASUS ROG Maximus Z790 Apex, welches wohl in erster Linie ausgewählt worden ist, weil die Platine als einziges Z790-Motherboard weiß ist. Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine High-End-Hauptplatine, welche sich mit ihrer 20 Phasen Spannungsversorgung und nur zwei DDR5 DIMM Slots, die bis zu 8000 MHz unterstützen, in erster Linie an Übertakter richtet.

Doch auch die restliche Ausstattung kann sich mit vier M.2 Slots für SSDs, jeweils einem internen und einem externen USB 3.2 Anschluss mit 20 GB/s sowie einem Realtek ALC4080 Audiochip wirklich sehen lassen.

Der DDR5-Arbeitsspeicher entstammt der Serie Corsair Dominator Platinum RGB weiß und taktet mit 6200 MHz bei einer Latenz von CL36-39-39-76. Hier wäre theoretisch noch deutlich mehr Takt drin gewesen, etwa mit dem TeamGroup T-Foce DELTA RGB weiß Kit mit 7800 MHz bei CL38-48-48-84.

Teuerste Komponente ist die Grafikkarte in Form der Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition. Diese führt mit großem Abstand unseren Grafikkartenvergleich an und ist deshalb die erste Wahl für alle Gamer und Streamer, welche die maximale GPU-Performance in ihrem PC haben wollen.

Streamcare

Fast genauso teuer wie die verbaute Grafikkarte, sind die eingesetzten SSDs, derer es gleich drei Stück gibt. Bei der System-SSD handelt es sich um die ASUS ROG Strix SQ7 mit 1 TB. Die PCIe-SSD bietet sehr hohe Lese- und Schreibraten von 7000 MB/s respektive 6000 MB/s.

Die beiden zusätzlichen SSDs sind auf dem DIMM.2 Slots des Mainboards verbaut für die volle PCIe-Anbindung. Dabei handelt es sich um jeweils ein 4 TB und ein 8 TB Modell der Corsair Force Series MP600 Pro XT.

Für die Stromversorgung ist das Netzteil ASUS ROG Thor Titanium mit 1600 Watt zuständig. Wie der Name schon sagt, verfügt die PSU über die höchste 80 PLUS Zertifizierung. Zudem ist das Netzteil vollmodular und arbeitet mit einer semi-passiven Lüfterkurve.

Die gesamte Hardware steckt im Lian Li O11 Dynamic EVO in der weißen Ausführung, ein Gehäuse, das mittlerweile bei unzähligen Streamern im Hintergrund zu sehen ist. Grund hierfür sind die vielen Anpassungsmöglichkeiten sowie die Tatsache, dass das Case für den Einbau einer Custom-Wasserkühlung ausgelegt ist. Da ist es wenig verwunderlich, dass auch Gronkhs Gaming-PC auf eine Wasserkühlung setzt.

Die Wasserkühlungskomponenten stammen bis auf die Hardtubes Hydro X Series XT von Corsair ausschließlich von EK Water Blocks aus der Quantum Line. Die Kühlung der CPU übernimmt der Velocity2 D-RGB und für die GPU ist das Vector2 FE RTX 4090 ABP Set D-RGB zuständig.

Für den Wärmeaustausch sorgen drei Radiatoren der Surface P Serie mit zweimal 360 mm und einmal 240 mm in Weiß. Für eine schicke Optik sorgt die Verteilerplatte Reflection2 PC-O11D EVO mit eingebauter D5 PWM Pumpe. Sämtliche Rohranschlüsse, Winkeladapter, Verlängerungen und Verschlussstopfen stammen ebenfalls aus der EKWB Quantum Line in der Farbe Satin Titanium.

Als Lüfter kommen auf den Radiatoren Lian Li Ini Fan AL120 RGB in Weiß zum Einsatz, welche sich via Daisy Chain verbinden lassen. Die Steuerung der Lüfter sowie der Pumpe übernimmt ein Aqua Computer aquaero 6 LT USB. Für einen noch cleaneren Look ist statt der schwarzen Netzteilkabel ein Custom Cable Kit von CableMod verbaut.

In der folgenden Tabelle haben wir alle Komponenten des „Stormtrooper“ Gaming-PCs von Gronkh – soweit bekannt – aufgeführt. In Summe kommen wir auf einen Gesamtpreis der Einzelkomponenten von rund 8.500 Euro. Die Arbeitszeit für den Zusammenbau ist an dieser Stelle nicht einberechnet.