Neues leichtes E-Bike Chord für die Stadt mit 700 Euro Early-Bird-Rabatt

Nach dem “Carbon One” mit Karbonrahmen (derzeit bei uns auf dem Prüfstand) bringt Urtopia mit dem Chord sein zweites E-Bike für die urbane Zielgruppe heraus. Dabei setzt der Hersteller etwas traditioneller auf einen Aluminiumrahmen und einen Kettenantrieb mit Achtgangschaltung. Das wirkt sich auf den Preis aus, der des Chord liegt deutlich unter dem des Carbon One. Mit 21 Kilogramm Eigengewicht ist das Rad in Vergleich zu anderen E-Bikes relativ leicht. Mit dem Early-Bird-Code Chord700 erhält man jetzt für kurze Zeit ganze 700 Euro Rabatt auf das Chord.

Chord E-Bike für 1.600 Euro statt 2.300 Euro

Der Name spielt auf das Design an, das in seiner Eleganz dem des Carbon One kaum nachsteht: Chord (Akkord) sei in Anlehnung an eine Klaviertastatur gestaltet, Weiß mit wichtigen schwarzen Akzenten. Der “Geist musikalischer Harmonie” sei zudem in die Formgebung eingeflossen.

Das Chord gibt es in zwei Größen, das Modell mit Diamantrahmen (Step Over) sei für Personen von 1,70 bis 1,95 m Körperlänge gedacht, das mit Trapezrahmen (Step Through) für 1,60 bis 1,85 Körperlänge. Beide werden von einem 250 Watt leistenden Nabenmotor im Hinterrad angetrieben, der bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h in drei Stufen den Tritt unterstützt. Der Drehmomentsensor an der Kurbel soll den zusätzlichen Schub ohne Verzögerung liefern, hydraulische Scheibenbremsen sind in der Klasse eine Selbstverständlichkeit.

Für den Stadtverkehr optimiert

Der am Oberrohr angebrachte und leicht aus dem Rahmen entfernbare Akku hält 360 Wattstunden an Energie bereit, was je nach Fahrweise eine Reichweite von 50 bis 125 Kilometern ergeben soll. Mit dem Schnelllader ist der Akku bei 36 Volt Spannung und 4 A Strom in drei Stunden komplett aufgeladen. Anders als das Carbon One mit seinem Zahnradantrieb und der einfachen Übersetzung bietet das Chord eine Achtgangschaltung von Shimano.

Das Fahrrad wiegt nach Herstellerangaben mit Akku nur 21 Kilogramm. Das ist zwar nicht so leicht wie das E-Bike Carbon One (15 Kilogramm), aber im Vergleich immer noch recht leicht. Jedoch liefert Urtopia keinen Ständer und keine Gepäckträger mit, diese sind an sich gegen Aufpreis zu haben und machen das Chord ein bisschen schwerer. Zur Markteinführung liefert Urtopia Ständer und Schutzbleche mit, die sonst 35 respektive 99 Euro Aufpreis kosten, ein Gepäckträger für das Heck kostet 89 Euro extra, der für die Front ist für 59 Euro zu haben. Insgesamt kann das Urtopia Chord ein Gewicht von bis zu 130 Kilogramm tragen.

Urtopia Chord für 1.600 Euro statt 2.300 Euro

Gutscheincode: Chord700 eingeben!

Eine Besonderheit ist das ARES genannte System für Richtungsanzeigen: Das steht für Advanced Rear Early-Indication System und hilft Radlern vor allem nachts weiter. Auf den Boden projiziert die StVO-konforme Rückleuchte zwei Dreiecke etwa einen halben Meter links und rechts vom Rad, die zu blinken begonnen, wenn man das am Lenker schaltet oder wenn die Navigation der Urtopia-App einen Richtungswechsel ankündigt. Das Urtopia-Bike ist zudem mit GPS ausgerüstet, mithilfe von Geofencing und einem Alarm lässt sich hier eine rudimentäre Diebstahlsicherung realisieren. Der Computer am Lenker hat zudem einen Bluetooth-Lausprecher integriert, Firmwareupdates lassen sich dank eSIM “over the air” (OTA) realisieren. Der Service ist im erten Jahr kostenlos, dann zahlt man 35 Euro pro Jahr.

Urtopia verlangt für das Chord normal 2.299,99 Euro, das sind etwa 1000 Euro weniger als der Preis des Carbon One. Wer jetzt bestellt, bekommt eienn Early-Bird-Vorteil von 700 Euro! Somit kostet das Urtopia Chord nur noch 1.599,99 Euro.

Urtopia Chord für 1.600 Euro statt 2.300 Euro

Gutscheincode: Chord700 eingeben!

Auch interessant:

Smartes E-Bike Urtopia: Superleicht und im Angebot 600 Euro günstiger