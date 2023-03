Xbox Series X/S: Die 8 besten Tipps, die Sie unbedingt kennen sollten

Endlich, über zwei Jahre nach Release, hat sich die Verfügbarkeit der aktuellen Konsolengeneration deutlich verbessert. Wer aktuell eine Playstation 5 oder Xbox Series X kaufen möchte, bekommt Sie in der Regel auch für die UVP. Doch welche Features verstecken sich in den neuen Konsolen?

Egal, ob Sie gerade mit Ihrer neuen Xbox Zuhause angekommen sind oder schon seit der ersten Stunde eine aktuelle Konsole Ihr Eigenen nennen, bei diesen Tipps und Tricks für die Xbox Series X und Xbox Series S ist für jeden etwas dabei.

1. Controller mit Profil verknüpfen

Wenn Sie zu denjenigen gehören, die zwar mehrere Controller besitzen, aber immer mit dem gleichen spielen, haben wir den perfekten Tipp für Sie. Sie können Ihren Controller mit Ihrem Profil verknüpfen, sodass sich der Controller bei Aktivierung direkt unter Ihrem Namen einloggt. Das Verlinken klappt so:

Gehen Sie in die Einstellungen Ihrer Xbox

Öffnen Sie das Untermenü “ Konto ” ⇾ “ Anmeldung, Sicherheit & Passkey ” ⇾ “ Dieser Controller “

” ⇾ “ ” ⇾ “ “ Wählen Sie das Profil aus, das mit dem Controller verknüpft werden soll.

Xbox Series X bei Amazon ansehen

Xbox Series S bei Amazon ansehen

2. Xbox-One-Controller auch auf Series X/S verwenden

In Sachen Nutzerfreundlichkeit hat Microsofts aktuelle Konsolengeneration der Konkurrenz aus Japan einiges voraus. Ein Beispiel: Controller der Xbox One lassen sich ohne Probleme auch mit der Xbox Series X und Series S verwenden. Um den Controller mit der Konsole zu verknüpfen, drücken Sie einfach den Link-Button an beiden Geräten.

Am Controller befindet er sich neben dem USB-Anschluss, an den Konsolen ist er auf der Vorderseite zu finden (ebenfalls neben einem USB-Anschluss). Halten Sie die jeweilige Taste so lange gedrückt, bis das Xbox-Logo anfängt zu blinken.

Microsoft Xbox Series X 1TB

3. Den Speicherplatz erweitern

Der integrierte Speicher der Xbox Series X/S ist zwar schnell, aber auch sehr begrenzt. In der Series X ist ein Terabyte verbaut, in der Series S sogar nur 512 Gigabyte. Bei der Größe aktueller Spiele ist die integrierte SSD schnell voll, doch die Xbox bietet zwei Möglichkeiten, den Speicher zu erweitern.

Die einfachste Methode ist, eine externe Sata-SSD per USB 3.1 anzuschließen. Um überlange Ladezeiten zu vermeiden, raten wir von HDDs oder älteren USB-Standards ab. Eine externe SSD ist zwar schnell, kann aber nicht die Geschwindigkeiten des verbauten Speichers erreichen. Deshalb empfiehlt sich externer Speicher vor allem für ältere Spiele, zum Beispiel von der Xbox One.

Seagate

Wenn Sie mehr Speicher für aktuelle Titel brauchen, und dabei auch von den rasanten Ladezeiten der neuen Konsolen profitieren möchten, müssen Sie eine von Microsoft lizenzierte Speichererweiterung kaufen. Microsoft arbeitet dabei mit Seagate zusammen, leider ist der Speicher sehr teuer. Es gibt sie mit 512, 1000 sowie 2000 GB ab 120, 210 sowie 370 Euro.

Seagate Speichererweiterungskarte Xbox Series X|S bei Amazon kaufen

4. Den Stromsparmodus richtig einstellen

Die Xbox Series X und Series S versetzt sich, wenn Sie die Konsole regulär ausschalten, in den Energiesparmodus – bleibt also immer aktiv. Was viele nicht wissen: Die Xbox Series X/S bietet zwei unterschiedliche Varianten davon. Voreingestellt ist der “Energiesparmodus“. Dabei verbraucht Ihre Series X nur 0,5 Watt pro Stunde (Series S: 0,4 Watt), fährt aber dafür deutlich langsamer wieder hoch.

Im Modus “Standby” verbraucht Ihre Konsole deutlich mehr, laut offiziellen Angaben 13 Watt pro Stunde (Series S: 10 Watt), Eurogamer spricht nach eigenen Messungen aber von rund 29 Watt. Dafür ist Ihre Konsole deutlich schneller wieder einsatzbereit. Wir haben bei einer Xbox Series X nachgemessen:

Standby: ca. 2 Sekunden

Energiesparmodus: ca. 22 Sekunden

Um den Energiesparmodus einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Rufen Sie die Einstellungen Ihrer Xbox auf. Im Reiter “Allgemein” wählen Sie den Punkt “Energiesparmodus & Start”. In diesem Menü können Sie zwischen “Standby” und “Energiesparmodus” wählen.

5. Für die Series X/S optimierte Spiele erkennen

Einige Spiele sind speziell für die Xbox Series X und S optimiert, was bedeutet, dass sie verbesserte Grafiken, höhere Bildraten und schnellere Ladezeiten bieten. Sie erkennen diese Spiele an dem X/S-Symbol auf dem Spielcover in Ihrer Bibliothek.

Um alle optimierten Spiele zu sehen, gehen Sie gruppen Sie Ihre Spiele in der Bibliothek nach “Konsolentyp” mithilfe des obigen Filters. Sie können auch im Store nach optimierten Spielen suchen, indem Sie “Filtern nach” öffnen und “Xbox One X/S Enhanced” auswählen. Eine Liste der optimierten Spiele finden Sie auch auf der Xbox-Website.

6. Was bringen “Microsoft Rewards”

Microsoft Rewards ist eine Art Sammel-Aktion, bei der man durch verschiedene Aktivitäten Punkte verdienen kann. Diese lassen sich dann gegen Prämien eintauschen oder in eine Echtgeld-Spende für wohltätige Zwecke umwandeln.

Punkte lassen sich auf verschiedenen Plattformen und auf unterschiedlichem Wege verdienen, im Falle der Xbox hauptsächlich zum Beispiel durch einfaches Spielen oder das Freischalten von Trophäen. Aber auch Einkäufe im Microsoft Store bringen Punkte ein.

Was eigentlich nach einem coolen Konzept klingt, nämlich beim Gaming quasi nebenbei Prämien zu verdienen, in der Realität sind die erspielten Punkte aber so wenige und die Art der Aufgaben so langweilig, dass das aktive Sammeln wenig Spaß bereitet.

Das Rewards-Programm setzt eine kostenfreie Registrierung mit dem eigenen Microsoft-Account voraus, die Anmeldung finden Sie hier.

7. Startbildschirm und Design personalisieren

Jede Xbox wird mit der gleichen Benutzeroberfläche ausgeliefert, tatsächlich lässt sich diese aber stark individualisieren. Sie können auf dem Startbildschirm die Ansicht-Taste (diejenige auf der linken Seite, die wie zwei Fenster aussieht) drücken und die Einstellungen “Startbildschirm anpassen” aufrufen. Dort können Sie Ihre bevorzugte Reihenfolge einrichten, Farben, Hintergründe und sogar Themen auswählen.

In “Meine Farbe und mein Design” können Sie helle oder dunkle Themen auswählen oder je nach Tageszeit automatisch ändern lassen. Eine Option, die Sie nicht verpassen sollten, ist “Guide anpassen“, mit der Sie die Reihenfolge von allem im Guide auswählen können – das Menü, das jedes Mal erscheint, wenn Sie die Xbox-Taste drücken.

8. Xbox-Controller mit mehreren Geräten nutzen und bequem umschalten

Der Controller der Xbox Series X/S ist dank Bluetooth auch mit vielen anderen Geräten kompatibel, zum Beispiel dem PC, Smartphones oder Tablets. Dank einer nützlichen Funktion können Sie bequem zwischen Ihrer Konsole und einem weiteren Gerät hin- und herwechseln, ohne den Controller jedes Mal neu koppeln zu müssen. Dafür gehen Sie wie folgt vor:

Ihr Controller sollte bereits mit Ihrer Xbox gekoppelt sein.

Drücken Sie den Sync-Button neben dem USB-C-Anschluss und koppeln Sie den Xbox-Controller wie gewohnt mit einem anderen Gerät.

Um die Verbindung mit diesem Gerät herzustellen, drücken Sie den Sync-Button so lange, bis die LED zwei- bis dreimal blinkt.

Um wieder eine Verbindung mit der Xbox herzustellen, drücken Sie den Sync-Button zweimal.

Ihr Controller kann sich neben der Konsole aber nur ein weiteres Gerät merken, wenn Sie zwischen mehreren Geräten wechseln möchten, müssen Sie jedes Mal eine neue Kopplung durchführen.